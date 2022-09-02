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«Распродаем остатки на скидках». В Минске закрылись магазины двух известных брендов одежды
02.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ТРЦ «Замок» вместо вывесок на магазинах Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которыми управляет "Табак-Инвест", появились новые. Одежду этих брендов пока еще можно купить — остатки распродают на скидках, но новых коллекций, похоже, можно не ждать. Realt
В «Короне Замок» на проспекте Победителей вместо вывески Tommy Hilfiger появилась Point. Пока что там по-прежнему продаются вещи американского бренда, многие из которых на скидках, а на витрине написан старый адрес сайта, но в магазине рассказали, что продают сейчас остатки. Женский джемпер можно купить за 311 рублей вместо 389, а плащ — за 576 рублей, раньше он стоил 960.
— Больше возить Tommy Hilfiger не будут, сюда добавят другой бренд — точно будет Marc O’Polo Denim и что-то еще, а Tommy Hilfiger сейчас распродается, многое на скидках, — объяснила продавец.
Похожая ситуация и в «Короне» на Кальварийской. Там рядом с красно-синей эмблемой Tommy Hilfiger — вывеска Dress Code. Кроме вещей бренда, можно найти и одежду Guess.
— Поставок Tommy Hilfiger у нас давно не было, последние привозили только в «Замок», — сказали в магазине.
В «Замке» на месте, где раньше размещался Calvin Clein, теперь вывеска Top Place. В этом магазине тоже пока продаются вещи Calvin Clein, отдельно висят скидочные позиции. Например, спортивные женские брюки продаются за 177 рублей вместо 295. Новых коллекций, скорее всего, здесь тоже не появится, рассказали в магазине.
В начале марта американская компания PVH Corp., владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein,
Магазинами этих брендов в "Замке" и "Короне" управляла компания «Табак-Инвест», которая владеет и этими торговыми центрами. Она же сама и импортировала Tommy Hilfiger и Calvin Klein в Беларусь. В "Табак-Инвест" ситуацию по телефону нам не прокомментировали. Попросили отправить письменный запрос. Как только мы получим ответ, опубликуем его.
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В ТРЦ «Замок» вместо вывесок на магазинах Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которыми управляет "Табак-Инвест", появились новые. Одежду этих брендов пока еще можно купить — остатки...
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