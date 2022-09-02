«Распродаем остатки на скидках». В Минске закрылись магазины двух известных брендов одежды

В «Короне Замок» на проспекте Победителей вместо вывески Tommy Hilfiger появилась Point. Пока что там по-прежнему продаются вещи американского бренда, многие из которых на скидках, а на витрине написан старый адрес сайта, но в магазине рассказали, что продают сейчас остатки. Женский джемпер можно купить за 311 рублей вместо 389, а плащ — за 576 рублей, раньше он стоил 960.

— Больше возить Tommy Hilfiger не будут, сюда добавят другой бренд — точно будет Marc O’Polo Denim и что-то еще, а Tommy Hilfiger сейчас распродается, многое на скидках, — объяснила продавец.

Похожая ситуация и в «Короне» на Кальварийской. Там рядом с красно-синей эмблемой Tommy Hilfiger — вывеска Dress Code. Кроме вещей бренда, можно найти и одежду Guess.

— Поставок Tommy Hilfiger у нас давно не было, последние привозили только в «Замок», — сказали в магазине.