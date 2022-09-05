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В Бобруйске выставили на торги сразу 8 квартир. Выглядят они страшновато, но стоят недорого и находятся в центре
05.09.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Бобруйске на аукцион выставили целую партию арестованных квартир. Сразу 8 однушек и двушек появились на площадке электронных торгов «БелЮробеспечение». Почти все предложения – это квартиры в старом жилом фонде той или иной степени запущенности. Среди минусов – арестованное жилье нуждается в основательном ремонте. Среди плюсов – невысокая цена и центральное расположение: большинство квартир находится в историческом центре города, некоторые из них – на местной пешеходной улице.
К примеру, вот эта
Начальная стоимость квартиры – 15,1 тысячи рублей.
Пешеходная улица проходит через весь старый город и тянется от центрального рынка до реки Березины. Сегодня на «Социалке» можно найти огромное количество магазинов, ресторанов и кафе. Рядом находится площадь Победы с большим сквером, областной драматический театр имени Дунина-Марцинкевича и городской музей.
Еще одно предложение на Социалистической, только в доме № 91 – компактная
А вот эта
Самое экономичное предложение – 29-метровая
Уточняется, что все эти квартиры в данный момент принадлежат городу. В качестве должника выступает КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района Бобруйска».
Торги по всем квартирам, если появятся желающие, пройдут в электронной форме 20 сентября. Подать заявку для участия и внести залог (10% от стоимости) надо до 19 сентября.
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В Бобруйске выставили на торги сразу 8 квартир. Выглядят они страшновато, но стоят недорого и находятся в центре
В Бобруйске на аукцион выставили целую партию арестованных квартир. Сразу 8 однушек и двушек появились на площадке электронных торгов «БелЮробеспечение». Почти...
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