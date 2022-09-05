В Бобруйске выставили на торги сразу 8 квартир. Выглядят они страшновато, но стоят недорого и находятся в центре

Источник материала: realt.by

В Бобруйске на аукцион выставили целую партию арестованных квартир. Сразу 8 однушек и двушек появились на площадке электронных торгов «БелЮробеспечение». Почти все предложения – это квартиры в старом жилом фонде той или иной степени запущенности. Среди минусов – арестованное жилье нуждается в основательном ремонте. Среди плюсов – невысокая цена и центральное расположение: большинство квартир находится в историческом центре города, некоторые из них – на местной пешеходной улице.

К примеру, вот эта квартира площадью 33 «квадрата» располагается на Социалистической, 81. Это − центральная улица города, по которой любят гулять местные жители и туристы. Бобруйчане ласково называют ее «Социалкой», а гости – той, «на которой стоит бобер» (именно на пешеходке располагается скульптура бронзового бобра, которую нужно потереть на счастье). От дома, в котором находится квартира до популярной скульптуры – всего 80 метров!

Пешеходная улица проходит через весь старый город и тянется от центрального рынка до реки Березины. Сегодня на «Социалке» можно найти огромное количество магазинов, ресторанов и кафе. Рядом находится площадь Победы с большим сквером, областной драматический театр имени Дунина-Марцинкевича и городской музей.

Еще одно предложение на Социалистической, только в доме № 91 – компактная однушка площадью 26 «квадратов». Внутри жилье выглядит не так страшно, как другие. Начальная стоимость – 16,9 тысячи рублей.

А вот эта двушка находится на улице Московской, 58 – это также самый центр Бобруйска. Ее площадь – 43 «квадрата». Состояние, судя по фото, удручающее. Начальная стоимость – 23,5 тысячи рублей .

Самое экономичное предложение – 29-метровая квартира с верандой в частном доме на улице Коммунистической, 53. Это – квартал старого частного сектора недалеко от железной дороги и центра города. Стоимость данного жилья – 11,6 тысячи рублей .

Уточняется, что все эти квартиры в данный момент принадлежат городу. В качестве должника выступает КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района Бобруйска».

Торги по всем квартирам, если появятся желающие, пройдут в электронной форме 20 сентября. Подать заявку для участия и внести залог (10% от стоимости) надо до 19 сентября.

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