Продавцы становятся сговорчивее. Эксперты рассказали, что сейчас происходит на рынке домов под Минском

Август удивил агентов недвижимости своей активностью. Несмотря на то, что предложений на рынке много, а это усложняет и затягивает выбор, в августе покупатели поторопились и определились с вариантами.

- В этом сезоне пик активности сместился ближе к лету, поэтому и в августе звонки не затихали. Более того, он самый горячий и объемный по сделкам за все лето. Возможно, даже более активный по сравнению с этим же периодом прошлого года, - говорит Лариса Самусенкова,менеджер по загородной недвижимости агентства "Твоя столица".

Эксперт отмечает, что в последний летний месяц белорусы искали загородные дома разной стоимости и удаленности от города. В случае солнечной погоды энтузиазм покупателей перейдет и на сентябрь.

- В августе мы еще наблюдали и за массовым спросом на бюджетные дачи. Осенью он будет уменьшаться. Меньше будут интересоваться недостроями - коробками, так как строительством в холодный период года, как правило, никто не занимается. Что касается домов, предназначенных для круглогодичного проживания, то спрос на них сохранится независимо от сезона.