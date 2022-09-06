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Продавцы становятся сговорчивее. Эксперты рассказали, что сейчас происходит на рынке домов под Минском
06.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не успели оглянуться, как прошло лето. Для агентов недвижимости оно было невероятно жарким по сделкам, а август в некоторых агентствах побил рекорд. Поговорили с риэлтерами о последнем месяце лета и подвели небольшие итоги сезона, который, судя по всему, не собирается сдавать позиции.
"Белорусы купили на 15% меньше участков, чем в прошлом году"
Август удивил агентов недвижимости своей активностью. Несмотря на то, что предложений на рынке много, а это усложняет и затягивает выбор, в августе покупатели поторопились и определились с вариантами.
- В этом сезоне пик активности сместился ближе к лету, поэтому и в августе звонки не затихали. Более того, он самый горячий и объемный по сделкам за все лето. Возможно, даже более активный по сравнению с этим же периодом прошлого года, - говорит Лариса Самусенкова,менеджер по загородной недвижимости агентства "Твоя столица".
Эксперт отмечает, что в последний летний месяц белорусы искали загородные дома разной стоимости и удаленности от города. В случае солнечной погоды энтузиазм покупателей перейдет и на сентябрь.
- В августе мы еще наблюдали и за массовым спросом на бюджетные дачи. Осенью он будет уменьшаться. Меньше будут интересоваться недостроями - коробками, так как строительством в холодный период года, как правило, никто не занимается. Что касается домов, предназначенных для круглогодичного проживания, то спрос на них сохранится независимо от сезона.
Подводя итоги весенне-летнего периода, эксперт обозначил две тенденции этого сезона.
- Все заметили, что покупатели снизили бюджет на покупку доступных дач: в прошлом году они искали до 15 тысяч долларов, в этом - до 10 тысяч долларов. Также заметно меньше белорусы стали покупать участки. Число сделок сократилось на 15% в Минском районе и на 8% по области. Дачных участков это коснулось не сильно: на 4% меньше в Минском районе, по области, наоборот, больше на 2% по сравнению с 2021 годом. Причина - подорожание стройматериалов. Люди пересматривают математику с точки зрения временных и материальных затрат. Дефицита объектов нет, поэтому можно выбрать что-то готовое для себя.
Исходя из этого, специалисты рекомендуют продавцам не снимать дома и дачи с продажи. К тому же прогнозируют в следующем сезоне еще больший объем предложений.
- Во-первых, с января вступает в силу акт с изменением сроков запрета продажи домов, которые строились по льготам. Этот период уменьшится с 8 до 3 лет. Очевидно, что рынок пополнится такими предложениям, которые достигли порога. Во-вторых, упростился порядок регистрации самостроев, что также повлияет на сегмент.
Что касается спроса в следующем году, то представитель агентства “Твоя столица” говорит, что все будет зависеть от доступности отдыха за пределами страны: возможности получить визу и стоимости поездки.
- Когда белорусы не смогли позволить привычный отдых, тогда, как бы пафосно это не прозвучало, мы увидели второе рождение интереса к загородной недвижимости. Если сегодняшняя ситуация сохранится, то и спрос сохранится. Думаю, что следующий год будет такой же активный, как и этот.
"Активизировались жители ЖК "Минск Мир"
Светлана Никитюк, агент по операциям с загородной недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте» отмечает, что ни сезон отпусков, ни подготовка к школе не снизили активность белорусов на рынке загородной недвижимости.
- В прошлые месяцы клиенты активно искали бюджетные объекты, в августе же среднюю цену определить сложно. Были сделки во всех сегментах. Что касается спроса, то заметили, что меньше интересовались дачами - насчитали 30% среди всех сделок.
Помимо небывалого предложения, этот сезон отличается от прошлого большим количеством сделок по доверенности. Специалисты по-прежнему наблюдают за переездом людей в другие города и страны.
Светлана говорит, что, в первую очередь, белорусы выбирают участки с живописными местами, рядом с лесом или озером, а не направления, но все-таки ищут ближе к дому.
- Активизировались жители ЖК “Минск Мир”. Они подыскивают дачи в СТ в Слуцком и Дзержинском направлениях, - делится специалист. - Если раньше сезонность на рынках ощущалась, то сейчас нет. Думаю, что спрос останется высоким и осенью. У этого периода свои особенности: собственники идут на встречу и становятся более сговорчивыми по цене, так как покупателей становится меньше.
Прогнозировать дальнейшее развитие рынка Светлана не решается. Говорит, что прогнозы часто не сбываются.
- В конце февраля нам казалось, что рынок просел, а в итоге мы видим один из самых активных сезонов. Мы не знаем, какой будет обстановка в мире и стране. Однако, можем предположить, что на увеличение предложения повлияет новое более демократичное законодательство - белорусам разрешили делить участки, продавать их как два равноценных объекта и строить два дома на одном участке. Думаю, что будет интересно.
Ольга Демьянович, руководитель отдела продаж "АН Гарант Недвижимость", говорит, что самый высокий спрос на рынке загородной недвижимости наблюдали специалисты весной. По сравнению с пиком сезона, в августе желающих приобрести загородный дом или дачу уменьшилось в три раза.
- Собственники уже в последнем месяце лета шли на уступки: примерно на 10% сбрасывали цены, некоторые даже в два раза. В конце августа ожидаемо начал падать спрос на СТ, так как большинство объектов не пригодны для зимовки. Что касается деревень, то интерес к ним проявляется круглый год. Тут важна развитая инфраструктура: наличие хороших подъездных путей и магазинов.
Ольга, как и коллеги, отмечает, что в этом году белорусы меньше купили участков, чем в прошлом. Повлияло повышение цен на материалы. Именно поэтому большинство покупателей искали готовые объекты.
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Продавцы становятся сговорчивее. Эксперты рассказали, что сейчас происходит на рынке домов под Минском
Не успели оглянуться, как прошло лето. Для агентов недвижимости оно было невероятно жарким по сделкам, а август в некоторых агентствах побил рекорд. Поговорили с...
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