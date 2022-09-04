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С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

04.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дом с собственной баней за городом — вещь необходимая для тех, кто любит расслабиться после трудного дня, поддать парку, похлестать себя веником, попить чайку на террасе. Сегодня ищем такие варианты на Realt - рядом с Минском и с адекватной ценой.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Маховка, Слуцкое направление, 35 км от МКАД

Деревня находится рядом с музейным комплексом Дудутки. При желании здесь можно организовать агроусадьбу. Место вполне подходящее - богатый на грибы и ягоды лес, озера, река Птичь. До деревни хорошая асфальтированная дорога.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Дом двухэтажный, деревянный, общей площадью 66 «квадратов». Он совмещает в себе жилые помещения на втором этаже и баню на первом. Мебель из дерева, ручной работы.

Есть все коммуникации: свет, вода из скважины, канализация. Отопление - камин и от электричества.  Дом полностью готов к проживанию.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Сразу возле дома-бани находится пруд для купания (7 на 5 метров) с мостиком для ныряния. Рядом - зона каменного очага со скамейками, беседка. А еще есть уличный кухонно-мангальный комплекс с коптильней из печного кирпича.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Во дворе предусмотрены развлечения для детей — для них построен спортивно-игровой комплекс с детским домиком.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Участок 15 соток, ровный и ухоженный. За весь этот комплекс просят 59 900 долларов.

Озеро, Слуцкое направление, 24 км от МКАД

В агрогородке Озеро отлично развита инфраструктура, улицы с асфальтом. Есть школа, детский сад, поликлиника, ДК, церковь начала XIX века, магазины, кафе, СТО. Каждые 20-30 минут курсирует маршрутное такси из Минска. В пешей доступности шикарное озеро.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Здесь продается двухуровневый дом с мансардным этажом 2017 года постройки. Его общая площадь – 84,2м2. Нижний уровень занимает подвал с хозяйственным помещением. На первом этаже находятся кухня, туалет, душевая, русская баня с купелью. Второй этаж – две спальни. К дому пристроена уютная летняя терраса с барбекю-печью.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Владелец дает подробное описание по строительной части дома: фундамент ленточный, подвал утеплен, гидроизолирован, стены из керамзитобетонных блоков (400мм), фасад оштукатурен декоративной штукатуркой с окраской, кровля — натуральная черепица.

Окна из цветного ПВХ-профиля с тройным стеклопакетом.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Отделка выполнена высококачественными импортными материалами. Есть мебель и бытовая техника: встроенная кухня, холодильник, индукционная варочная панель.

Внутренние инженерные сети сделаны на совесть: энергоснабжение (220V и 380V), приточная и вытяжная вентиляция, внутренний водопровод обеспечен фильтрами грубой и тонкой очистки, телефон и Интернет разведен по дому, есть ТВ антенна.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Отапливается дом двухэтажной печкой-голландкой, но можно перейти и на газ — к участку подходит газопровод.

Банная печь выполнена из кирпича ЛОДЭ (Литва). Парная выполнена в соответствии с канонической русской баней по-белому (камни внутри печи обеспечивают стабильный мягкий и легкий пар и позволяют париться в течение суток после протопки). Есть купель с отдельной канализацией.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Печь-барбекю на террасе состоит из варочной чугунной панели с казаном 9л, шашлычной, мойки и разделочной панели.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Наружные сети включают в себя скважину глубиной 58 метров плюс участку подведен центральный водопровод, био-септик с полным циклом очистки отходов. К участку подведен газопровод. По эксплуатации дома и его систем составлена подробная видеоинструкция.

Земельный участок 15 соток. На нем оборудована автостоянка на 4 места, имеется дровница с дровами. Дом-баня расположен с перспективой строительства еще одного жилого дома. Стоимость дома-бани - 74 950 долларов. 

Загорье, Московское направление, 20 км от МКАД

Поселок находится в 25 минутах от метро «Уручье». В пешей доступности детский садик, школа, магазин, почта, банк, кафе. Удобное транспортное сообщение с Минском и Смолевичами: сюда можно добраться электричкой, автобусом, маршруткой. В двух километрах — озеро Великое.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Здесь продается полностью готовый к проживанию дом на 119 м2. Владельцы уверены в качестве построенного — готовы к аудиту. Планировка удобная, нет маленьких или проходных помещений. Из кухни можно выйти на большую террасу.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Элементы отделки выдержаны в едином стиле. Дом обставлен мебелью, укомплектован бытовой и кухонной техникой, сантехническим оборудованием.

Общее состояние дома и ремонта – заезжай и живи.

Вода из собственной скважины, канализация местная. Отопление газовое, оптоволокно – по улице. Система отопления с автоматикой обеспечит круглогодично комфортное проживание без лишних затрат.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Во дворе построена баня на дровах, с купелью, теплым полом и душем.

Есть еще и капитальный гараж с ямой и хозблоком. Рядом оборудованы парковочные места.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Участок 9 соток, правильной формы, огорожен капитальным забором со всех сторон. На нем высажен фруктовый сад и декоративные растения. Инструмент и садовая техника входит в стоимость. Цена вопроса — 109 000 долларов. Владелец готов рассмотреть вариант обмена на двухкомнатную квартиру с доплатой.

СТ «Смолевичский Кристалл», Московское направление, 20 км от МКАД

Дом находится в аккуратном обустроенном СТ. Рядом Смолевичи с магазинами, заправками, школами и детскими садами.  

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Общая площадь дома 93,5 м2. В нем три раздельных комнаты, санузел.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Отопление в нем печное и от электричества, вода из скважины, канализация местная. Дом под охраной - установлена сигнализация.

С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Баня на дровах, с отличной парилкой.

Участок 5,5 сотки, ровный, с газоном, клумбами и небольшим огородом.

Стоимость 42 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Дом с собственной баней за городом — вещь необходимая для тех, кто любит расслабиться после трудного дня, поддать парку, похлестать себя веником, попить чайку на...
 
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