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С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом
04.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом с собственной баней за городом — вещь необходимая для тех, кто любит расслабиться после трудного дня, поддать парку, похлестать себя веником, попить чайку на террасе. Сегодня ищем такие варианты на Realt - рядом с Минском и с адекватной ценой.
Маховка, Слуцкое направление, 35 км от МКАД
Участок 15 соток, ровный и ухоженный. За весь этот
Озеро, Слуцкое направление, 24 км от МКАД
В агрогородке Озеро отлично развита инфраструктура, улицы с асфальтом. Есть школа, детский сад, поликлиника, ДК, церковь начала XIX века, магазины, кафе, СТО. Каждые 20-30 минут курсирует маршрутное такси из Минска. В пешей доступности шикарное озеро.
Здесь продается двухуровневый дом с мансардным этажом 2017 года постройки. Его общая площадь – 84,2м2. Нижний уровень занимает подвал с хозяйственным помещением. На первом этаже находятся кухня, туалет, душевая, русская баня с купелью. Второй этаж – две спальни. К дому пристроена уютная летняя терраса с барбекю-печью.
Отделка выполнена высококачественными импортными материалами. Есть мебель и бытовая техника: встроенная кухня, холодильник, индукционная варочная панель.
Внутренние инженерные сети сделаны на совесть: энергоснабжение (220V и 380V), приточная и вытяжная вентиляция, внутренний водопровод обеспечен фильтрами грубой и тонкой очистки, телефон и Интернет разведен по дому, есть ТВ антенна.
Отапливается дом двухэтажной печкой-голландкой, но можно перейти и на газ — к участку подходит газопровод.
Банная печь выполнена из кирпича ЛОДЭ (Литва). Парная выполнена в соответствии с канонической русской баней по-белому (камни внутри печи обеспечивают стабильный мягкий и легкий пар и позволяют париться в течение суток после протопки). Есть купель с отдельной канализацией.
Наружные сети включают в себя скважину глубиной 58 метров плюс участку подведен центральный водопровод, био-септик с полным циклом очистки отходов. К участку подведен газопровод. По эксплуатации дома и его систем составлена подробная видеоинструкция.
Земельный участок 15 соток. На нем оборудована автостоянка на 4 места, имеется дровница с дровами. Дом-баня расположен с перспективой строительства еще одного жилого дома.
Загорье, Московское направление, 20 км от МКАД
Элементы отделки выдержаны в едином стиле. Дом обставлен мебелью, укомплектован бытовой и кухонной техникой, сантехническим оборудованием.
Общее состояние дома и ремонта – заезжай и живи.
Вода из собственной скважины, канализация местная. Отопление газовое, оптоволокно – по улице. Система отопления с автоматикой обеспечит круглогодично комфортное проживание без лишних затрат.
Участок 9 соток, правильной формы, огорожен капитальным забором со всех сторон. На нем высажен фруктовый сад и декоративные растения. Инструмент и садовая техника входит в стоимость.
СТ «Смолевичский Кристалл», Московское направление, 20 км от МКАД
Баня на дровах, с отличной парилкой.
Участок 5,5 сотки, ровный, с газоном, клумбами и небольшим огородом.
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Дом с собственной баней за городом — вещь необходимая для тех, кто любит расслабиться после трудного дня, поддать парку, похлестать себя веником, попить чайку на...
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