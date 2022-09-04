С баней и рядом с Минском. Нашли достойные и недорогие дома для жизни и отдыха за городом

Дом двухэтажный, деревянный, общей площадью 66 «квадратов». Он совмещает в себе жилые помещения на втором этаже и баню на первом. Мебель из дерева, ручной работы.

Есть все коммуникации: свет, вода из скважины, канализация. Отопление - камин и от электричества. Дом полностью готов к проживанию.