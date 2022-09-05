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Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

05.09.2022 19:33 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Хотите знать, какая квартира в Минске стала самым дорогим объектом августа? По информации канала «Будни риэлтора. Минск», самой дорогой недвижимостью последнего месяца лета стала «четырешка» на Захарова. Похоже, что именно эта квартира была реализована за 620 тысяч долларов (по данным Национального кадастрового агентства), то есть по 4078 долларов – за «квадрат». Жилье продавалось со всей мебелью и техникой.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

Площадь этой квартиры – 151 «квадрат». Тут есть две отдельные спальни, гостиная с кухней и столовой, два санузла, гардеробная, кладовая и постирочная.

Жилье располагается в новом клубном доме в тихом центре Минска (улица Захарова – переулок Броневой). Вместе с квартирой продавались и два парковочных места в подземном паркинге.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

В доме работает круглосуточная охрана, есть система видеонаблюдения, лифты KONE, подземный паркинг, гостевая парковка с шлагбаумом, а также хорошо организованное товарищество собственников с эффективным управлением.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

В квартире − высокие потолки (2,85), большие панорамные окна, роскошный вид на город (виден закат и рассвет), эксклюзивная мебель и техника.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

В гостиной и спальных комнатах на полу лежит бельгийская дубовая паркетная доска. В зоне кухни, прихожей, хозяйственных помещениях и гостевом санузле − итальянская плитка. В санузлах и в зоне кухни − теплый пол

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим
Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим
Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

Жилье оборудовано системой «умный дом», которая позволяет управлять светом, римскими шторами, вентиляцией, кондиционированием и теплыми полами. Также в спальне есть датчик углекислого газа с системой настройки автоматического включения вентиляции в случае превышения установленного значения CO2.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

В целом, воздуху и свету в квартире уделено особое внимание − тут предусмотрено больше 30 вариантов освещения (вечерняя подсветка, группы общего света, подсветка рабочих зон, стен для картин). Кроме того, в квартире установлена собственная система вентиляции и система кондиционирования воздуха.

Как выглядит самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе. Смотрим

Сам дом находится в тихом центре, в 5 минутах от Площади Победы, Парка Горького и набережной Свислочи. В шаговой доступности − метро, магазины, рестораны, галереи, кафе, гимназия, школы, детские сады, банки, аптеки, медицинский центр, а также малоэтажная застройка дипломатического центра с уютной атмосферой и богатой историей.

Кстати, сейчас в этом доме продается еще одна дизайнерская квартира – 145-метровая трешка выставлена на нашей площадке за 450 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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