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Госзастройщик выставил на продажу большую партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Что по ценам?

06.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Только вчера мы рассказали, как продвигается стройка на Притыцкого, как сегодня в газете «Звязда» появилась декларация на квартиры в данных домах от «Минскстроя». В этот раз застройщик предложил всем желающим сразу 40 квартир. Изучили условия и цены.

Госзастройщик выставил на продажу большую партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Что по ценам?

Все квартиры предлагаются во втором доме (24а), который выходит фасадом на улицу Притыцкого. Напомним, что в этом каркаснике будет 17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир. Рядом с домом уже возводится трехуровневая стоянка с эксплуатируемой кровлей, рассчитанная на 200 машино-мест.

Многоэтажка будет сдана летом следующего года. Сейчас тут смонтирован конструктив, ведутся работы на кровле, по остеклению фасада, начато утепление торцевых стен. Внутри отделочники приступили к оштукатуриванию стен и стяжке полов, а специализированные управления осуществляют электромонтажные и сантехнические работы.

Итак, по новой декларации всем желающим предлагается 36 однокомнатных квартир, в том числе:

− № 93, 128, 133, 138, 143, 286, 311 (общая площадь 40,27 кв. м);

− № 99, 104, 114, 119, 139, 183, 198, 218, 287, 292, 297, 307, 312, (общая площадь 40,84 кв. м);

− № 115, 120, 135, 140, 145, 268, 278, 293, 298, 308 (общая площадь 43,35 кв. м);

− № 26, 42, 46 (общая площадь 48,48 кв. м);

− № 45, 53, 57 (общая площадь 49,54 кв. м).

Стоимость «квадрата» в однушках при 100%-й оплате – 2900 рублей, при условии оплаты согласно  графику платежей – 3090 рублей, при условии кредитования в рамках партнерских кредитных программ − 3150 рублей.

Также всем желающим предлагаются 4 трехкомнатные квартиры:

−  № 111 (общая площадь 90,31 кв. м);

− № 116 (общая площадь 90,31 кв. м);

− № 175 (общая площадь 88,75 кв. м);

− № 249 (общая площадь 88,89 кв. м).

Стоимость «квадрата» в трешках при 100%-й оплате – 2750 рублей, при условии оплаты согласно  графику платежей – 2850, при условии кредитования в рамках партнерских кредитных программ − 2990 рублей.

Все квартиры продаются с машино-местом в паркинге – его стоимость составляет 23,3 тысячи рублей.

Таким образом, стоимость 40-метровой однушки с машино-местом составит около 140 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов).

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