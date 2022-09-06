Госзастройщик выставил на продажу большую партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Что по ценам?

Все квартиры предлагаются во втором доме (24а), который выходит фасадом на улицу Притыцкого. Напомним, что в этом каркаснике будет 17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир. Рядом с домом уже возводится трехуровневая стоянка с эксплуатируемой кровлей, рассчитанная на 200 машино-мест.

Многоэтажка будет сдана летом следующего года. Сейчас тут смонтирован конструктив, ведутся работы на кровле, по остеклению фасада, начато утепление торцевых стен. Внутри отделочники приступили к оштукатуриванию стен и стяжке полов, а специализированные управления осуществляют электромонтажные и сантехнические работы.