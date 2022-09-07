ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

07.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Андрей и Диана несколько лет назад купили недострой отличного качества. За полтора года из коробки без окон и дверей он превратился в двухэтажный коттедж в голландском стиле. Ребята продели большую работу, чтобы сделать жизнь комфортной и безопасной, а сам дом мог прослужить нескольким поколениям. Герои рассказали о фишках строительства, например, о вентилируемом фасаде, металлорукаве для проводки и эксклюзивном деревянном потолке, и показали интерьер. Но теперь они продают этот дом. Говорят, по себестоимости.

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

"На фасад была потрачена новая однушка в Минске"

 Совместная жизнь Андрея и Дианы, как и у многих белорусов, началась в квартире. Через несколько лет у пары родились близняшки. С их появлением родители загорелись  желанием проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому вскоре семья занялась постройкой дачи. Ребята долго метались между квартирой и дачей, постоянные сборы утомляли и, в конце концов, они окончательно приняли решение перебраться за город. Чтобы построить дом, где комфортно жить круглый год, им пришлось продать всю недвижимость. 

- Мы нашли участок с недостроенной коробкой без окон и дверей в Хатежино. Строил дом для себя айтишник, который переезжал в Техас.  Делал все качественно, поэтому недострой нас не испугал. Мы решили остановить свой выбор на нем, так как очень зацепило место - рядом лес и до города недалеко. Были поселки куда ближе к Минску, как Тарасово, например, но там  считай ты живешь на кольцевой, - рассказывает Андрей.


Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Фото из личного архива героев

За строительными работами Андрей и Диана следили днем и ночью. Им понадобилось полтора года прежде чем вместе с дочерьми и собакой Вишенкой заехать в дом на улице Вишневой. Кстати, пес в семье появился перед самой покупкой участка, но совпадение интересное, а может быть и судьбоносное. 

Коробка стояла на монолитном фундаменте и представляла собой стены из газобетона шириной 40 см. Утепляли их минеральной ватой. Ребята решили прибавить строению долговечности и добавили кирпич. При этом между ним и утеплителем оставили вентилируемый зазор в 5 см.


Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Фото из личного архива героев

Вентилируемый фасад позволяет утеплителю постоянно проветриваться и оставаться сухим. Зимой он не позволяет охлаждать дом, а летом сохраняет прохладу, так как солнце не нагревает внутреннюю стену из-за зазора. Для крепления вентилируемого фасада к стенам использовались гибкие связи с фиксацией на химический анкер.

Вокруг дома мы сделали дренажную систему, чтобы избежать затопления подвала. Ее редко кто делает при строительстве загородного дома, но вещь необходимая, - дает совет владелец коттеджа. 

Потраченные суммы герои не озвучивают, но делятся, что самым дорогим вложением стал фасад. 

- На него была потрачена новая однушка в Минске, - примерно оценивает расходы Диана.

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

"Готового материала не было, поэтому для потолка купили бревна осины"

Как и во многих семьях, ребята разделили обязанности так: все идеи в дизайн дома приносила Диана, а Андрей уже занимался реализацией этих задумок. 

- У нас бетонные перекрытия между этажами, но я мечтала о деревянных потолках. Они придают дому уют и выглядят эстетично. Это оказалась самая трудная задача. Во-первых, мы столкнулись с тем, что не было в наличии нужного нам дерева - осины. Ее чаще используют для бани, так как она не гниет и выдерживает перепады температур. Мы не нашли другого выхода, как закупить бревна осины. Они были еще с корой, - смеется девушка. -  После их отвезли сушиться на предприятие. Для того, чтобы потолок не был похож на балкон с вагонкой, пришлось покупать специальные ножи. Нам сделали нужный профиль. Это было дорого и больно. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Ребята поставили себе задачу по минимуму использовать ненатуральные материалы, поэтому в доме много дерева. Помимо потолка,  из дуба сделан паркет, столешница и мебель, из сосны - кухня, кровати и комоды в детских комнатах, плинтуса из березы и ольхи, подоконники - из массива сосны.

Плитка лежит лишь в санузлах и кухонной зоне. Из-за паркета ребята отказались от теплых полов. 

- У нас есть подвальное помещение, которое тоже отапливается. Благодаря этому полы и так всегда теплые. У нас установлен конденсационный котел, который эффективно работает при низких температурах. При выходе пара в дымоход образуется теплый конденсат, который опускается по специальному дымоходу обратно в котел и нагревает теплообменник. Вместе с этим мы используем чугунные батареи, так как они медленно отдают тепло. Зимой при минус 25 на улице мы использовали котел на 50%. За отопление 202 “квадратов” и нагрев воды мы заплатили, как за коммуналку в трешке, - делится Андрей. 

Так как потолки деревянные, проводку решено было изолировать в специальном металлорукаве. Для еще большей безопасности, потолок опустили на 10 см ниже проводки.


Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Интерьер дома выполнен в стиле неоклассики. В комнатах нет ничего лишнего. Семье удалось обставить дом всем необходимым, не загромождая пространство. Отдадим должное весьма продуманной планировке. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

На первом этаже, напротив входной группы, расположилась гостевая комната. Вдоль коридора находятся несколько дверей, что ведут в гардеробную, топочную с отдельным выходом на улицу, и санузел. Большую площадь занимает совмещенные зоны кухни, столовой и гостиной.  Французские окна соединяют двор и помещения в одно целое. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Вся мебель куплена у белорусских производителей, лишь обеденный стол из массива гевеи привезен из Малайзии. 

На второй этаж ведет лестница из массива ольхи. Ее делали по индивидуальному заказу. А вот ступени украшает дуб. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

На втором этаже находятся три спальни, гардеробная и большой санузел. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Деревянный потолок во всем доме покрывали пропиткой для сауны. В ванной  она отличается оттенком. Стены покрашены краской, которая легко моется. Их украшают зеркала ручной работы с ремнями из натуральной кожи. На полу здесь положили плитку с антискольжением. 

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Ребята провели в доме всего год. Еще несколько идей они воплотить не успели. Так, к дому должна прилегать веранда-терраса. Под нее уже залили фундамент - бетонные столбики. Также сделаны закладные, куда можно будет монтировать стропильную систему. Навес планировался у входов на террасу и под авто с другой стороны дома. К открытой палубе с шезлонгами Андрей планировал пристроить бассейн. 

Герои вывели на фасад и зарядку для электромобиля и розетку для насосно-фильтрующей станции бассейна. Кроме этого,  выведены кабели для светильников уличного и внешнего освещения, и видеонаблюдения.

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Участок занимает чуть больше 14 соток. На нем растут голубика, клубника, цветут яблони, черешня и цветы, сделаны высокие грядки, которые приносят большой урожай. При этом еще полно места для реализации ландшафтных идей. Высажена  живая изгородь из туй сорта «Холмструп», которые формируются сами и не требуют подрезаний.

Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

Семья признается, что им трудно расставаться с домом, в который вкладывалось столько времени и души. Диана отмечает, что свой коттедж продают по цене ниже себестоимости, а мебель, можно сказать, идет в подарок. Его цена - 330 тысяч долларов. Они рассчитывают, что найдут не просто покупателей, а таких же ценителей, которые продолжат их дело. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей и Диана несколько лет назад купили недострой отличного качества. За полтора года из коробки без окон и дверей он превратился в двухэтажный коттедж в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.09.2022
Mir24.TV Belarus
08.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика