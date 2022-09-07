Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось

"На фасад была потрачена новая однушка в Минске"

Совместная жизнь Андрея и Дианы, как и у многих белорусов, началась в квартире. Через несколько лет у пары родились близняшки. С их появлением родители загорелись желанием проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому вскоре семья занялась постройкой дачи. Ребята долго метались между квартирой и дачей, постоянные сборы утомляли и, в конце концов, они окончательно приняли решение перебраться за город. Чтобы построить дом, где комфортно жить круглый год, им пришлось продать всю недвижимость.

- Мы нашли участок с недостроенной коробкой без окон и дверей в Хатежино. Строил дом для себя айтишник, который переезжал в Техас. Делал все качественно, поэтому недострой нас не испугал. Мы решили остановить свой выбор на нем, так как очень зацепило место - рядом лес и до города недалеко. Были поселки куда ближе к Минску, как Тарасово, например, но там считай ты живешь на кольцевой, - рассказывает Андрей.