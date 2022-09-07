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Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
07.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Андрей и Диана несколько лет назад купили недострой отличного качества. За полтора года из коробки без окон и дверей он превратился в двухэтажный коттедж в голландском стиле. Ребята продели большую работу, чтобы сделать жизнь комфортной и безопасной, а сам дом мог прослужить нескольким поколениям. Герои рассказали о фишках строительства, например, о вентилируемом фасаде, металлорукаве для проводки и эксклюзивном деревянном потолке, и показали интерьер. Но теперь они продают этот дом. Говорят, по себестоимости.
"На фасад была потрачена новая однушка в Минске"
Совместная жизнь Андрея и Дианы, как и у многих белорусов, началась в квартире. Через несколько лет у пары родились близняшки. С их появлением родители загорелись желанием проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому вскоре семья занялась постройкой дачи. Ребята долго метались между квартирой и дачей, постоянные сборы утомляли и, в конце концов, они окончательно приняли решение перебраться за город. Чтобы построить дом, где комфортно жить круглый год, им пришлось продать всю недвижимость.
- Мы нашли участок с недостроенной коробкой без окон и дверей в Хатежино. Строил дом для себя айтишник, который переезжал в Техас. Делал все качественно, поэтому недострой нас не испугал. Мы решили остановить свой выбор на нем, так как очень зацепило место - рядом лес и до города недалеко. Были поселки куда ближе к Минску, как Тарасово, например, но там считай ты живешь на кольцевой, - рассказывает Андрей.
За строительными работами Андрей и Диана следили днем и ночью. Им понадобилось полтора года прежде чем вместе с дочерьми и собакой Вишенкой заехать в дом на улице Вишневой. Кстати, пес в семье появился перед самой покупкой участка, но совпадение интересное, а может быть и судьбоносное.
Коробка стояла на монолитном фундаменте и представляла собой стены из газобетона шириной 40 см. Утепляли их минеральной ватой. Ребята решили прибавить строению долговечности и добавили кирпич. При этом между ним и утеплителем оставили вентилируемый зазор в 5 см.
Вентилируемый фасад позволяет утеплителю постоянно проветриваться и оставаться сухим. Зимой он не позволяет охлаждать дом, а летом сохраняет прохладу, так как солнце не нагревает внутреннюю стену из-за зазора. Для крепления вентилируемого фасада к стенам использовались гибкие связи с фиксацией на химический анкер.
Вокруг дома мы сделали дренажную систему, чтобы избежать затопления подвала. Ее редко кто делает при строительстве загородного дома, но вещь необходимая, - дает совет владелец коттеджа.
Потраченные суммы герои не озвучивают, но делятся, что самым дорогим вложением стал фасад.
- На него была потрачена новая однушка в Минске, - примерно оценивает расходы Диана.
"Готового материала не было, поэтому для потолка купили бревна осины"
Как и во многих семьях, ребята разделили обязанности так: все идеи в дизайн дома приносила Диана, а Андрей уже занимался реализацией этих задумок.
- У нас бетонные перекрытия между этажами, но я мечтала о деревянных потолках. Они придают дому уют и выглядят эстетично. Это оказалась самая трудная задача. Во-первых, мы столкнулись с тем, что не было в наличии нужного нам дерева - осины. Ее чаще используют для бани, так как она не гниет и выдерживает перепады температур. Мы не нашли другого выхода, как закупить бревна осины. Они были еще с корой, - смеется девушка. - После их отвезли сушиться на предприятие. Для того, чтобы потолок не был похож на балкон с вагонкой, пришлось покупать специальные ножи. Нам сделали нужный профиль. Это было дорого и больно.
Ребята поставили себе задачу по минимуму использовать ненатуральные материалы, поэтому в доме много дерева. Помимо потолка, из дуба сделан паркет, столешница и мебель, из сосны - кухня, кровати и комоды в детских комнатах, плинтуса из березы и ольхи, подоконники - из массива сосны.
Плитка лежит лишь в санузлах и кухонной зоне. Из-за паркета ребята отказались от теплых полов.
- У нас есть подвальное помещение, которое тоже отапливается. Благодаря этому полы и так всегда теплые. У нас установлен конденсационный котел, который эффективно работает при низких температурах. При выходе пара в дымоход образуется теплый конденсат, который опускается по специальному дымоходу обратно в котел и нагревает теплообменник. Вместе с этим мы используем чугунные батареи, так как они медленно отдают тепло. Зимой при минус 25 на улице мы использовали котел на 50%. За отопление 202 “квадратов” и нагрев воды мы заплатили, как за коммуналку в трешке, - делится Андрей.
Так как потолки деревянные, проводку решено было изолировать в специальном металлорукаве. Для еще большей безопасности, потолок опустили на 10 см ниже проводки.
На первом этаже, напротив входной группы, расположилась гостевая комната. Вдоль коридора находятся несколько дверей, что ведут в гардеробную, топочную с отдельным выходом на улицу, и санузел. Большую площадь занимает совмещенные зоны кухни, столовой и гостиной. Французские окна соединяют двор и помещения в одно целое.
Ребята провели в доме всего год. Еще несколько идей они воплотить не успели. Так, к дому должна прилегать веранда-терраса. Под нее уже залили фундамент - бетонные столбики. Также сделаны закладные, куда можно будет монтировать стропильную систему. Навес планировался у входов на террасу и под авто с другой стороны дома. К открытой палубе с шезлонгами Андрей планировал пристроить бассейн.
Герои вывели на фасад и зарядку для электромобиля и розетку для насосно-фильтрующей станции бассейна. Кроме этого, выведены кабели для светильников уличного и внешнего освещения, и видеонаблюдения.
Участок занимает чуть больше 14 соток. На нем растут голубика, клубника, цветут яблони, черешня и цветы, сделаны высокие грядки, которые приносят большой урожай. При этом еще полно места для реализации ландшафтных идей. Высажена живая изгородь из туй сорта «Холмструп», которые формируются сами и не требуют подрезаний.
Семья признается, что им трудно расставаться с
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Минчане превратили недострой в голландский дом с экологичным интерьером. Посмотрели, что у них получилось
Андрей и Диана несколько лет назад купили недострой отличного качества. За полтора года из коробки без окон и дверей он превратился в двухэтажный коттедж в...
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