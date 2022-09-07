«Все, кто на стадии котлована покупал квартиры в Маяке или Парке Челюскинцев, выиграли». Спросили, стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость

− Если мы говорим про инвестирование с быстрой прибылью − это одно. Если про инвестиции, как сохранение капитала – это другое. Учитывая то, что банкам у нас доверяют не все, многие готовы вкладываться в квартиры. В этом случае для сохранения капитала нужно просто выбрать максимально ликвидный объект. Чтобы он таял в цене как можно медленнее.

В целом, в любом случае я бы посоветовал рассматривать современное жилье в хороших локациях. Имея квартиру в новостройке можно неплохо заработать на аренде, а потом с минимальными потерями или без потерь ее продать. И лучше брать квартиру меньшего метража. То есть, вместо большой квартиры на 80 «квадратов», лучше купить две маленькие. Продать их будет гораздо легче. Ну а главное − новостройки, даже при общем падении стоимости, держат удар намного лучше, чем вторичка.

У нас есть яркие примеры таких комплексов, как «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев». По моим наблюдениям, все, кто вкладывались в эти комплексы на стадии котлована, выиграли. Сейчас и в первом и во втором комплексе аренда − одна из самых высоких и востребованных по Минску.

Что касается всем известной стройки «Минск Мир», то сегодня цены там уже не такие привлекательные, как были еще пару лет назад. Это был интересный вариант, когда стоимость «квадрата» там начинались от 700 евро. Я знаю людей, которые вкладывались в стройку, дожидались сдачи дома, а затем реализовали этот объект дороже. Это было выгодно. С метра можно было легко заработать по 300 евро. А если в квартире еще удавалось сделать недорогой типовой ремонт, то можно было выручить еще больше.

Абсолютно не подходят для инвестиций спальные районы. Времена, когда можно было продать бабушкину хрущевку и за эти же деньги купить новостройку, уже прошли. Сегодня квартиры в пятиэтажках или типовых девятиэтажках быстрее теряют в стоимости, чем новостройки.

Если мы ориентируемся на сдачу квартир на сутки, то опять-таки берем новые комплексы ближе к центру, к метро. Не секрет, что с мая в Минске наблюдается бум посуточной аренды. Цены на квартиры взлетели до небес, а на выходных свободных вариантов может и не быть. К нам едут и россияне за Zara и банковскими карточками, и литовцы лечить зубы, и латыши на шопинг. И всем им нужны квартиры на сутки. В итоге, небольшая двушка в том же «Маяке Минска» может принести владельцу 1000-1500 долларов в месяц.

Если же сдавать квартиру на сутки не хочется, то можно вложиться в ту же «Леваду» или «Новую Боровую» и сдавать жилье порядочной семье на долгий срок. Эти комплексы вряд ли интересны с точки зрения посуточной аренды, но для жизни – это привлекательные объекты.

Также интересный вариант для инвестиций − административные помещения в проходных местах. Я имею в виду не бизнес-центры, а какие-то встроенные помещения в жилых домах на первых этажах. В плане окупаемости небольшое помещение до 20 метров может быть даже интереснее, чем квартира. В хороших местах помещения под салоны красоты, кофейни и пекарни сейчас очень востребованы.

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