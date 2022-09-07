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«Все, кто на стадии котлована покупал квартиры в Маяке или Парке Челюскинцев, выиграли». Спросили, стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость
07.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Купить две однушки, сдавать и жить припеваючи» − наверняка, многие из нас когда-нибудь задумывались о том, чтобы вложиться в недвижимость. Для того чтобы выгодно перепродать после завершения стройки, или бесперебойно сдавать в аренду. Но что лучше взять: двушку в Новой Боровой или однушку в «Леваде»? А может надо ориентироваться на тихие кварталы поближе к центру? На какие вообще объекты стоит обратить внимание начинающему «инвестору»? О том, в какую минскую недвижимость стоит вложиться (и стоит ли вообще?), мы спросили у наших экспертов.
− Сейчас недвижимость в Минске − это сохранение средств, но никак не инвестиция. На мой взгляд, сейчас зарабатывать на инвестировании в недвижимость может только тот, кто очень хорошо разбирается в рынке (если речь про вторичку) или имеет доступ к скидочно-демпинговым ценам на новостройки (типа отказные квартиры на завершающей стадии строительства).
Чтобы зарабатывать, я бы сейчас порекомендовал присмотреться к квартирам, подходящим под параметры суточной аренды. Судя по наплыву россиян, которые
Что касается выбора локации, то старый фонд − только центр или наиболее ходовые спальники с развитой инфраструктурой и большим количеством жителей, выбирайте дома после капремонта и с нормальными (не загаженными) подъездами.
В новостройки я бы инвестировал в варианты по минимальной цене (потом % падения в абсолюте будет ниже), или с очень ограниченным предложением в радиусе, когда рядом нет прямых конкурентов.
И еще раз повторюсь − сейчас слово «инвестиция» по отношению к недвижимости использовать не совсем корректно.
«Вместо большой квартиры на 80 «квадратов», лучше купить две маленькие. А потом сдавать их посуточно»
Дмитрий Дьяченко, директор группы компаний «Мариэлт»:
− Если мы говорим про инвестирование с быстрой прибылью − это одно. Если про инвестиции, как сохранение капитала – это другое. Учитывая то, что банкам у нас доверяют не все, многие готовы вкладываться в квартиры. В этом случае для сохранения капитала нужно просто выбрать максимально ликвидный объект. Чтобы он таял в цене как можно медленнее.
В целом, в любом случае я бы посоветовал рассматривать современное жилье в хороших локациях. Имея квартиру в новостройке можно неплохо заработать на аренде, а потом с минимальными потерями или без потерь ее продать. И лучше брать квартиру меньшего метража. То есть, вместо большой квартиры на 80 «квадратов», лучше купить две маленькие. Продать их будет гораздо легче. Ну а главное − новостройки, даже при общем падении стоимости, держат удар намного лучше, чем вторичка.
У нас есть яркие примеры таких комплексов, как «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев». По моим наблюдениям, все, кто вкладывались в эти комплексы на стадии котлована, выиграли. Сейчас и в первом и во втором комплексе аренда − одна из самых высоких и востребованных по Минску.
Что касается всем известной стройки «Минск Мир», то сегодня цены там уже не такие привлекательные, как были еще пару лет назад. Это был интересный вариант, когда стоимость «квадрата» там начинались от 700 евро. Я знаю людей, которые вкладывались в стройку, дожидались сдачи дома, а затем реализовали этот объект дороже. Это было выгодно. С метра можно было легко заработать по 300 евро. А если в квартире еще удавалось сделать недорогой типовой ремонт, то можно было выручить еще больше.
Абсолютно не подходят для инвестиций спальные районы. Времена, когда можно было продать бабушкину хрущевку и за эти же деньги купить новостройку, уже прошли. Сегодня квартиры в пятиэтажках или типовых девятиэтажках быстрее теряют в стоимости, чем новостройки.
Если мы ориентируемся на сдачу квартир на сутки, то опять-таки берем новые комплексы ближе к центру, к метро. Не секрет, что с мая в Минске
Если же сдавать квартиру на сутки не хочется, то можно вложиться в ту же «Леваду» или «Новую Боровую» и сдавать жилье порядочной семье на долгий срок. Эти комплексы вряд ли интересны с точки зрения посуточной аренды, но для жизни – это привлекательные объекты.
Также интересный вариант для инвестиций − административные помещения в проходных местах. Я имею в виду не бизнес-центры, а какие-то встроенные помещения в жилых домах на первых этажах. В плане окупаемости небольшое помещение до 20 метров может быть даже интереснее, чем квартира. В хороших местах помещения под салоны красоты, кофейни и пекарни сейчас очень востребованы.
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«Все, кто на стадии котлована покупал квартиры в Маяке или Парке Челюскинцев, выиграли». Спросили, стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость
«Купить две однушки, сдавать и жить припеваючи» − наверняка, многие из нас когда-нибудь задумывались о том, чтобы вложиться в недвижимость. Для того чтобы выгодно...
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