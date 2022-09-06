Очередников из Минска зовут… в Глубокое. Интересно, что предлагают?



Квартал пятиэтажек на улице Северной.

В декларации минчанам рассказывают, что «город Глубокое является районным центром Глубокского района, находится на пересечении республиканских дорог Минск − Браслав и Полоцк – Поставы». В принципе, для переезда информации достаточно.

Минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

− двухкомнатные квартиры № 12, 37, 42 общей площадью 60,2 «квадрата» каждая.

Стоимость квадратного метра − 1744,98 рубля.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже на октябрь 2022 года.

Гражданам, изъявившим желание осуществлять строительство квартир, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики администрации своего района. Заявления будут приниматься с 5 сентября по 4 октября 2022 года.

Итого, двушка в Глубоком обойдется в 105 тысяч рублей (или в 40 тысяч долларов).

От себя добавим, что город Глубокое находится в 160 километрах от Минска, на севере Беларуси. Тут проживает около 20 тысяч человек. Город знаменит не только сгущенкой, но и своими храмами и многочисленными озерами. Из Глубокого в Минск ежедневно ходят автобусы и маршрутки. Стоимость – около 15-20 рублей. Маршрутка доезжает до столицы за 2 часа, автобус – за 3-4.

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