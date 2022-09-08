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Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

08.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок, где скоро любой сможет арендовать домик с сауной. Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору  и руководителю бюро Zrobim architects Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). Он продумал все до мелочей: и как должно выглядеть современное жилье для отдыха на природе, и как обеспечить постояльцу максимальный комфорт, и какие развлечения и активности ему можно предложить. Два дома уже готовы на 100% и мы отправились в озерный край, чтобы увидеть все своими глазами.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Будущий эко-поселокнаходится на окраине Браслава, на лесистом берегу озера Бережье. Рядом — тихое садовое товарищество, где Андрей Маковский и выкупил сразу несколько участков для реализации задуманного. Место выбрано отличное — хорошие подъездные пути, чистый сосновый лес, в ста метрах — пляж. Но почему Браслав, а не что-то ближе к Минску?

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

- Мест, подобных Браславским озерам, больше нигде в Беларуси не встретишь,, - говорит Андрей. - А еще здесь много исторических локаций с усадьбами, костелами, церквями - здесь много чего можно посмотреть. Тем более, что все это мне знакомо с детства - недалеко от Браслава дача моего деда, я много времени здесь проводил летом, поэтому знаю все интересные места вокруг. Я даже карту персональных рекомендаций составил. Плюс этой локации - сюда хочется возвращаться, за выходные не изучить все окрестности. Если бы я этот эко-поселок задумал условно в чистом поле, то это было бы «одноразовое» место, куда никто не захочет приехать еще раз.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

До поездки на Браслав мы изучили рендеры из проекта эко-поселка. Что ж, картинки, конечно, красивые, задумка интересная, архитектура современная, можно сказать, заграничная — ничего подобного в Беларуси для туристов еще не проектировали.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Так выглядел эко-поселок в проекте
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

По сути, это глэмпинг или эко-отель. Турист приезжает в красиво оформленный номер со всеми удобствами, но на природе. Плюс получает список развлечений - покататься на каноэ, сапборде, заказать джип-тур, велопоход.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Но мы то знаем, как реализация может отличаться от проекта. Реализация первых двух домиков говорит об обратном - все выглядит точно так, как было задумано.

Итак, что представляет собой эко-поселок на данный момент? Это два мини-домика, расположенных на некотором удалении друг от друга на довольно сложном рельефе. К каждому ведет большая черная терраса. Возле первого находитсядекоративный (не для купания) бассейн с бетонной чащей-кострищем над водой. Позже зоны отдыха получат гриль-зоны, бочки фурако.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

С точки зрения архитектуры это довольно оригинальные объекты — тотально черные, с интересной раскладкой деревянных реек обшивки фасада, с панорамными окнами без видимых рам, и необычной формой крыши.

Андрей рассказал, что к идее эко-поселка его подтолкнул опыт московского партнера Zrobim architectsв Москве.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

О проектировании поселка и выборе места для него Андрей подробно рассказывает в этом видео: 

- У нашего партнера есть компания Elka Haus, которая занимается производством небольших домов для туристов по всей России, - объясняет Андрей. - Сейчас границы закрыты, поэтому люди осваивают внутренний туризм. Соответственно, формат домика с удобствами в хорошей локации оказался востребованным. Идея мне понравилась, подумал, почему бы в Беларуси что-то подобное не реализовать. Но дизайн домика все же переделал - платформа осталась та же, но внешне белорусская версия выглядит по-другому.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Домики Elka Haus

Дом получил панорамные окна без белых рам, другую форму крыши вместо классической двухскатки. В отделке уже более сложная, но более эстетичная мелкая рейка вместо широкой в российском варианте. Внутри дом полностью переделан, в нем другая планировка, мебель, добавлена сауна. В итоге строение  получило совсем другой вид, стало более функциональным. Андрей говорит, что сейчас домики будут производиться в таком варианте и для России, и для Беларуси. Правда, у нас они будут называться Nomad Hоusе(nomad - кочевник).

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Стоит один такой дом около 20 тысяч долларов — его можно заказать в полной комплектации (но без сауны)
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

- Это самое маленькое жилое пространство, которое мне приходилось проектировать, - говорит Андрей. - И это удивительно, сколько можно уместить на 16 «квадратах» - кроме жилой части, здесь есть еще санузел и сауна.

Жилая часть представляет собой двуспальную кровать на невысоком подиуме возле главного панорамного окна — с этого места открывается вид на лес. Андрей обещает, что чуть позже появятся шторы.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Под подиумом спрятаны места для хранения. За спальным местом находится остров кухни — стол с раковиной и смесителем. Под ним — встроенный холодильник и отсек для хранения посуды.

Мебель изготовлена из фанеры, выкрашена в белый цвет. Белые здесь даже полы. Отделка стен и потолка — разреженная деревянная рейка.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Напротив панорамного окна - белая стена, состоящая из трех дверей. За одной прячется бойлер горячей воды, за второй - электрощиток.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Самое интересное — за центральной дверцей. Там мы находим санузел с умывальником, душ и сауну за стеклянной перегородкой.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Вход в парилку организован через душевую. Фишка сауны еще и в том, что если оставить открытой дверь в санузел, то можно смотреть на лес через окно за кроватью.

Свет внутри светодиодный, можно регулировать его цвет. Также есть ночная подсветка домиков, террасы и бассейна.

Домик приезжает на участок в готовом виде - сантехника, мебель и освещение монтируются сразу на производстве. На месте его остается лишь установить на фундамент (в нашем случае — на винтовые сваи) и подключить к коммуникациям — водопроводу, электричеству и канализации.

Дома каркасные, хорошо утепленные, поэтому жить в них можно в любую пору года — он быстро нагревается и медленно остывает. Жилая часть отапливается двумя электроконвекторами, в санузле — теплые полы.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Уже готовые «номера» - формат для одного-двух человек. Но обещаются домики и на 35 м2. В них уже две комнаты, поэтому там можно будет поселиться семье с ребенком, или компании из 5 человек. Правда, они без сауны. Эти дома уже в работе, скоро их доставят в Браслав.

По поводу строений большего размера (в проекте есть дом и на 50 м2) у организаторов эко-поселка есть сомнения — нужны ли такие?

- Проект рассчитан на креативный класс людей, это точно не про шумную компанию с водкой, танцами и рыбалкой, - говорит Андрей. - Это про эстетику, единение с природой, отдых, возможность, расслабиться, выдохнуть, укрыться от информационного негатива.

Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

После установки всех домиков их можно будет бронировать. За это время предстоит решить вопрос с персоналом — кому-то же надо присматривать за поселком: убраться в номере, помыть террасы, покосить, налить-слить воду в бассейнеи так далее.

Андрей Маковский уверен, что такой формат отдыха станет популярным и в дальнейшем опыт эко-поселка в Браславе будет масштабироваться.

- Это пилотный проект, дальше мы его будем дублировать в других местах - рассматриваем Налибокскую пущу рядом с эко-тропой, Голубые озера и Вилейку. В одной локации будет от 5 до 10 домов.

Самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.

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Теги: Минск
 
 
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Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок, где скоро любой сможет арендовать домик с сауной. Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит...
 
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