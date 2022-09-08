Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора

Но мы то знаем, как реализация может отличаться от проекта. Реализация первых двух домиков говорит об обратном - все выглядит точно так, как было задумано.

Итак, что представляет собой эко-поселок на данный момент? Это два мини-домика, расположенных на некотором удалении друг от друга на довольно сложном рельефе. К каждому ведет большая черная терраса. Возле первого находитсядекоративный (не для купания) бассейн с бетонной чащей-кострищем над водой. Позже зоны отдыха получат гриль-зоны, бочки фурако.