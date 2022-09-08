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Таких у нас еще не было. Как выглядят первые домики эко-отеля в Браславе от минского архитектора
08.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок, где скоро любой сможет арендовать домик с сауной. Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору и руководителю бюро Zrobim architects Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). Он продумал все до мелочей: и как должно выглядеть современное жилье для отдыха на природе, и как обеспечить постояльцу максимальный комфорт, и какие развлечения и активности ему можно предложить. Два дома уже готовы на 100% и мы отправились в озерный край, чтобы увидеть все своими глазами.
Будущий эко-поселокнаходится на окраине Браслава, на лесистом берегу озера Бережье. Рядом — тихое садовое товарищество, где Андрей Маковский и выкупил сразу несколько участков для реализации задуманного. Место выбрано отличное — хорошие подъездные пути, чистый сосновый лес, в ста метрах — пляж. Но почему Браслав, а не что-то ближе к Минску?
- Мест, подобных Браславским озерам, больше нигде в Беларуси не встретишь,, - говорит Андрей. - А еще здесь много исторических локаций с усадьбами, костелами, церквями - здесь много чего можно посмотреть. Тем более, что все это мне знакомо с детства - недалеко от Браслава дача моего деда, я много времени здесь проводил летом, поэтому знаю все интересные места вокруг. Я даже карту персональных рекомендаций составил. Плюс этой локации - сюда хочется возвращаться, за выходные не изучить все окрестности. Если бы я этот эко-поселок задумал условно в чистом поле, то это было бы «одноразовое» место, куда никто не захочет приехать еще раз.
Но мы то знаем, как реализация может отличаться от проекта. Реализация первых двух домиков говорит об обратном - все выглядит точно так, как было задумано.
Итак, что представляет собой эко-поселок на данный момент? Это два мини-домика, расположенных на некотором удалении друг от друга на довольно сложном рельефе. К каждому ведет большая черная терраса. Возле первого находитсядекоративный (не для купания) бассейн с бетонной чащей-кострищем над водой. Позже зоны отдыха получат гриль-зоны, бочки фурако.
С точки зрения архитектуры это довольно оригинальные объекты — тотально черные, с интересной раскладкой деревянных реек обшивки фасада, с панорамными окнами без видимых рам, и необычной формой крыши.
Андрей рассказал, что к идее эко-поселка его подтолкнул опыт московского партнера Zrobim architectsв Москве.
О проектировании поселка и выборе места для него Андрей подробно рассказывает в этом видео:
- У нашего партнера есть компания Elka Haus, которая занимается производством небольших домов для туристов по всей России, - объясняет Андрей. - Сейчас границы закрыты, поэтому люди осваивают внутренний туризм. Соответственно, формат домика с удобствами в хорошей локации оказался востребованным. Идея мне понравилась, подумал, почему бы в Беларуси что-то подобное не реализовать. Но дизайн домика все же переделал - платформа осталась та же, но внешне белорусская версия выглядит по-другому.
Дом получил панорамные окна без белых рам, другую форму крыши вместо классической двухскатки. В отделке уже более сложная, но более эстетичная мелкая рейка вместо широкой в российском варианте. Внутри дом полностью переделан, в нем другая планировка, мебель, добавлена сауна. В итоге строение получило совсем другой вид, стало более функциональным. Андрей говорит, что сейчас домики будут производиться в таком варианте и для России, и для Беларуси. Правда, у нас они будут называться Nomad Hоusе(nomad - кочевник).
- Это самое маленькое жилое пространство, которое мне приходилось проектировать, - говорит Андрей. - И это удивительно, сколько можно уместить на 16 «квадратах» - кроме жилой части, здесь есть еще санузел и сауна.
Жилая часть представляет собой двуспальную кровать на невысоком подиуме возле главного панорамного окна — с этого места открывается вид на лес. Андрей обещает, что чуть позже появятся шторы.
Под подиумом спрятаны места для хранения. За спальным местом находится остров кухни — стол с раковиной и смесителем. Под ним — встроенный холодильник и отсек для хранения посуды.
Мебель изготовлена из фанеры, выкрашена в белый цвет. Белые здесь даже полы. Отделка стен и потолка — разреженная деревянная рейка.
Вход в парилку организован через душевую. Фишка сауны еще и в том, что если оставить открытой дверь в санузел, то можно смотреть на лес через окно за кроватью.
Свет внутри светодиодный, можно регулировать его цвет. Также есть ночная подсветка домиков, террасы и бассейна.
Домик приезжает на участок в готовом виде - сантехника, мебель и освещение монтируются сразу на производстве. На месте его остается лишь установить на фундамент (в нашем случае — на винтовые сваи) и подключить к коммуникациям — водопроводу, электричеству и канализации.
Дома каркасные, хорошо утепленные, поэтому жить в них можно в любую пору года — он быстро нагревается и медленно остывает. Жилая часть отапливается двумя электроконвекторами, в санузле — теплые полы.
Уже готовые «номера» - формат для одного-двух человек. Но обещаются домики и на 35 м2. В них уже две комнаты, поэтому там можно будет поселиться семье с ребенком, или компании из 5 человек. Правда, они без сауны. Эти дома уже в работе, скоро их доставят в Браслав.
По поводу строений большего размера (в проекте есть дом и на 50 м2) у организаторов эко-поселка есть сомнения — нужны ли такие?
- Проект рассчитан на креативный класс людей, это точно не про шумную компанию с водкой, танцами и рыбалкой, - говорит Андрей. - Это про эстетику, единение с природой, отдых, возможность, расслабиться, выдохнуть, укрыться от информационного негатива.
После установки всех домиков их можно будет бронировать. За это время предстоит решить вопрос с персоналом — кому-то же надо присматривать за поселком: убраться в номере, помыть террасы, покосить, налить-слить воду в бассейнеи так далее.
Андрей Маковский уверен, что такой формат отдыха станет популярным и в дальнейшем опыт эко-поселка в Браславе будет масштабироваться.
- Это пилотный проект, дальше мы его будем дублировать в других местах - рассматриваем Налибокскую пущу рядом с эко-тропой, Голубые озера и Вилейку. В одной локации будет от 5 до 10 домов.
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Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок, где скоро любой сможет арендовать домик с сауной. Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит...
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