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В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов
09.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот живописный уголок на берегу Свислочи перестал быть тихим несколько лет назад. С 2018 года на месте снесенной птицефабрики им. Крупской растет жилой комплекс «Левада». Сегодня застройщик (компания «Айрон») официально
Также сегодня был сдан и дом № 4.3, несколько отличающийся по архитектуре от других. Тут всего 2 подъезда, 7 этажей и 54 квартиры. Некоторые квартиры тут предлагаются с террасами и вторым светом. Учитывая расположение (часть дома имеет вид на Свислочь), почти все квартиры тут также проданы. Осталось только несколько трешек с ценой от 1500 долларов за квадрат.
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Этот живописный уголок на берегу Свислочи перестал быть тихим несколько лет назад. С 2018 года на месте снесенной птицефабрики им. Крупской растет жилой комплекс...
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