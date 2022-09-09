В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

Также сегодня был сдан и дом № 4.3, несколько отличающийся по архитектуре от других. Тут всего 2 подъезда, 7 этажей и 54 квартиры. Некоторые квартиры тут предлагаются с террасами и вторым светом. Учитывая расположение (часть дома имеет вид на Свислочь), почти все квартиры тут также проданы. Осталось только несколько трешек с ценой от 1500 долларов за квадрат.