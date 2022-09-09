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В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

09.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот живописный уголок на берегу Свислочи перестал быть тихим несколько лет назад. С 2018 года на месте снесенной птицефабрики им. Крупской растет жилой комплекс «Левада». Сегодня застройщик (компания «Айрон») официально объявил о сдаче в эксплуатацию еще двух домов. Теперь в квартале полностью готовы 6 домов из планируемых 25.

В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

Итак, что было сдано? Новоселы могут обживать монолитно-каркасный дом № 4.2 – здание, состоящее из 12 подъездов и 379 квартир. На старте продаж стоимость «квадрата» с черновой отделкой начиналась от 1400−1500 долларов. Сейчас тут осталось всего несколько квартир с ценой от 1500 за метр.

В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

Также сегодня был сдан и дом № 4.3, несколько отличающийся по архитектуре от других. Тут всего 2 подъезда, 7 этажей и 54 квартиры. Некоторые квартиры тут предлагаются с террасами и вторым светом. Учитывая расположение (часть дома имеет вид на Свислочь), почти все квартиры тут также проданы. Осталось только несколько трешек с ценой от 1500 долларов за квадрат.

В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

Сейчас строители возводят пятую и шестую очереди каркасников на Нововиленской. Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется в срок до 2030 года.

В «Леваде» сдали еще два дома. Теперь там готово уже 6 домов

 
Теги: Минск
 
 
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Этот живописный уголок на берегу Свислочи перестал быть тихим несколько лет назад. С 2018 года на месте снесенной птицефабрики им. Крупской растет жилой комплекс...
 
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