Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Источник материала: realt.by

Продолжаем искать подходящие варианты загородного жилья возле Минска на Realt. Сегодня в наш обзор попали дома на минимальном расстоянии от МКАД с современным ремонтом и не заоблачной стоимостью.

СТ «Солнечный Бор», Московское направление, 10 км от МКАД

СТ находится рядом практически в Колодищах, поэтому дачникам доступна вся инфраструктура поселка: новая школа и детский сад, магазины, аптека, почта, банк. Дорога до Минска занимает не более 15 минут на машине.

Здесь продается двухэтажный дом. Он щитовой, обложен кирпичом и оштукатурен. В 2018 году его реконструировали и утеплили. Общая площадь — 74,5 м 2 .

Дом со всеми удобствами, готов для постоянного проживания. В нем три комнаты, кухня, санузел.

Участок 6,7 соток, ровный, правильной прямоугольной формы. На нем еще и баня есть, и домик для детей, и качели, и гараж со смотровой ямой.