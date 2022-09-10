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Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

10.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем искать подходящие варианты загородного жилья возле Минска на Realt. Сегодня в наш обзор попали дома на минимальном расстоянии от МКАД с современным ремонтом и не заоблачной стоимостью.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

СТ «Солнечный Бор», Московское направление, 10 км от МКАД

СТ находится рядом практически в Колодищах, поэтому дачникам доступна вся инфраструктура поселка: новая школа и детский сад, магазины, аптека, почта, банк. Дорога до Минска занимает не более 15 минут на машине.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Здесь продается двухэтажный дом. Он щитовой, обложен кирпичом и оштукатурен. В 2018 году его реконструировали и утеплили. Общая площадь — 74,5 м2.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Дом со всеми удобствами, готов для постоянного проживания. В нем три комнаты, кухня, санузел.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Все необходимые коммуникации подведены: центральное круглогодичное водоснабжение, газ, канализация.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Участок 6,7 соток, ровный, правильной прямоугольной формы. На нем еще и баня есть, и домик для детей, и качели, и гараж со смотровой ямой.

Все это можно купить за 63 900 долларов.

Колодищи, Московское направление, 8 км от МКАД

Это ближайший пригород, дом находится в "старой" части поселка (не "Полигон"), на краю заказника «Глебковичи». До метро «Уручье» - 9,5 километров. Дорога к дому асфальтирована. Рядом остановка городских электричек. 

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Здесь продается довольно большой дом общей площадью 139 «квадратов» плюс подвал. В 2022 году в доме сделан косметический ремонт снаружи и внутри.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Первый этаж с отличным ремонтом, полностью готов к проживанию. Второй этаж - без отделки.

Во время ремонта сделан новый ввод электричества, поставлены новые счетчики и отопительный котел.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

На участке в 5 соток есть еще и новая беседка. Стоимость90 000 долларов.

Серафимово, Пуховичское направление, 9 км от МКАД

Деревня небольшая, находится рядом со съездом с трассы М-1 на Михановичи. Каждые 20-30 минут сюда ходит автобус из Минска.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Здесь продается блочно-кирпичный трехуровневый жилой дом общей площадью 169 м2. Внутри хороший ремонт и современная мебель.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Есть все коммуникации: электричество, газ, водопровод. Канализация пока местная, в перспективе подключение к центральной (она проложена по поселку, осталось запустить). В 2023 году будет проложено оптоволокно.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Размер участка — почти 5 соток. На нем посажены плодовые деревья, есть огород, теплица. Этот вариант стоит 85 000 долларов.

Нелидовичи, Мядельское направление, 8 км от МКАД

Деревня небольшая, на две улицы, в 20 минутах от Минска с хорошим природным окружением. Сюда ходят автобусы № 402, 846.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Дом бревенчатый, обложен кирпичом, материал крыши — шифер. Год постройки - 2003 год. Общая площадь — 90 м2. В доме два этажа (мансарда с французским балконом).

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

На первом этаже находятся просторная гостиная с зоной отдыха и кухня, санузел с душевой кабиной.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Отопление газовое, канализация местная. Рядом с домом есть колодец.

Участок большой — 20 соток. На нем газон и плодовый сад.

За дом просят 62 900 долларов.

СТ «Здоровый Сад», Мядельское направление, 8 км от МКАД

Неплохое место для жизни вблизи Минска: 10 минут на авто до МКАД, 5 минут до Вячи. Рядом два магазина, в 6 минутах езды -ТЦ All на Долгиновском тракте. Маршрутки ходят каждые 10-15 минут, рядом в деревнях Паперня и Вишневка есть детские сады, школы, амбулатория, почтовое отделение. В садовом товариществе многие живут постоянно.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Тут продаётся жилой дом на 131 м2, с ремонтом. Он двухэтажный, на фасаде — сайдинг. Внутри современный интерьер с мебелью и бытовой техникой.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.

Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки
Ближе не бывает. Смотрим хорошие дома до 10 км от МКАД по цене минской двушки

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем искать подходящие варианты загородного жилья возле Минска на Realt. Сегодня в наш обзор попали дома на минимальном расстоянии от МКАД с современным...
 
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