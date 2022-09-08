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11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, за сколько сегодня продали землю на аукционе

08.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Потенциальным покупателям было предложено 2 земельных надела для строительства жилых домов. Торги прошли по одному лоту. 

11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, за сколько сегодня продали землю на аукционе

Земельные участки расположены  в квартале новой коттеджной застройки на улицах М. Шагала и В. Дунина-Мартинкевича. 

За 28 000 рублей был предложен участникам аукциона лот № 1 - участок с кадастровым номером 624850100008000592 на ул. М. Шагала. Он насчитывает 15 соток.

Есть возможность подключения к дому электричества, газа, воды и канализации. Также имеются подъездные пути. На лот было подано 2 заявки. Участок  продан за 33 880 рублей, или 13 122 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 - участок с кадастровым номером  624850100008000297 на ул. В. Дунина-Мартинкевича, 13,  был оценен в 28 100 рублей. Площадь надела составляет 15 соток.

Есть возможность подключения к дому электричества, газа, воды и канализации. Имеются подъездные пути. На лот претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 29 505 рублей, или 11 427 долларов США

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Потенциальным покупателям было предложено 2...
 
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