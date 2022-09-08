11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, за сколько сегодня продали землю на аукционе

Есть возможность подключения к дому электричества, газа, воды и канализации. Имеются подъездные пути. На лот претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 29 505 рублей, или 11 427 долларов США.