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11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, за сколько сегодня продали землю на аукционе
08.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Потенциальным покупателям было предложено 2 земельных надела для строительства жилых домов. Торги прошли по одному лоту.
Земельные участки расположены в квартале новой коттеджной застройки на улицах М. Шагала и В. Дунина-Мартинкевича.
За 28 000 рублей был предложен участникам аукциона лот № 1 - участок с кадастровым номером 624850100008000592 на ул. М. Шагала. Он насчитывает 15 соток.
Есть возможность подключения к дому электричества, газа, воды и канализации. Также имеются подъездные пути. На лот было подано 2 заявки. Участок продан за 33 880 рублей, или 13 122 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 - участок с кадастровым номером 624850100008000297 на ул. В. Дунина-Мартинкевича, 13, был оценен в 28 100 рублей. Площадь надела составляет 15 соток.
Есть возможность подключения к дому электричества, газа, воды и канализации. Имеются подъездные пути. На лот претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 29 505 рублей, или 11 427 долларов США.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, за сколько сегодня продали землю на аукционе
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Потенциальным покупателям было предложено 2...
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