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Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
16.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы делились с вами
Сейчас самая экономичная по стоимости квартира в «Парке Челюскинцев» – это полноценная
Что касается кухни, то она заняла две противоположные части квартиры. Мойка со шкафчиками встречает хозяев сразу в прихожей, а для плиты, духового шкафа и чайника нашлось место на лоджии. Там же находится небольшая барная зона с двумя стульями – можно выпить кофе с видом на зеленую зону. Кстати, жилье распложено на первом этаже.
Напомним, что летом самую недорогую студию в комплексе
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Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
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