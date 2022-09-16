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Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

16.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы делились с вами мнением риэлтеров о том, что квартиры от «Дана Холдингз», как бы их не ругали на старте, в последствие приносят своим владельцам исключительно дивиденды. Их либо выгодно перепродают, либо – удачно сдают. Сегодня мы решили посмотреть, сколько стоят готовые квартиры в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», что расположен в районе проспекта Независимости и улицы Макаенка. Подчеркнем, что нас интересует только вторичка.

Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

Сейчас самая экономичная по стоимости квартира в «Парке Челюскинцев»  – это полноценная «евродвушка» площадью 45,4 квадратных метра.

Эта светлая квартира с современным ремонтом находится в длинном доме по адресу Макаенка,12В. Квартира продается со встроенной мебелью и техникой (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка).

Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

Вверенными ему 45-ю «квадратами» собственник распорядился следующим образом. В вытянутой комнате расположилась гостиная, самое просторное помещение квартиры стало спальней, а справа от входа разместился санузел.

Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

Что касается кухни, то она заняла две противоположные части квартиры. Мойка со шкафчиками встречает хозяев сразу в прихожей, а для плиты, духового шкафа и чайника нашлось место на лоджии. Там же находится небольшая барная зона с двумя стульями – можно выпить кофе с видом на зеленую зону. Кстати, жилье распложено на первом этаже.

Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

В объявлении сообщается, что дом и прилегающая территория оборудованы системой видеонаблюдения, детскими площадками и местами для отдыха. Под окнами скоро откроется новый детский сад. Рядом также находится парк Челюскинцев и центральный ботанический сад.

Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»
Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

Напомним, что летом самую недорогую студию в комплексе предлагали за 69 тысяч долларов. Правда, площадь той квартиры составляла всего 25 «квадратов». Сейчас самая экономичная по стоимости квартира в «Парке Челюскинцев» площадью 45 «квадратов» стоит 75 тысяч долларов (1652 доллара – за метр).


Часть кухни оказалась на балконе. Как выглядит самая дешевая квартира в комплексе «Парк Челюскинцев»

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы делились с вами мнением риэлтеров о том, что квартиры от «Дана Холдингз», как бы их не ругали на старте, в последствие приносят своим владельцам...
 
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