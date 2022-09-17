Проект дома он изготовил сам — компактный, одноэтажный, с простой крышей и большой террасой. Планировку продумал так, чтобы в нем было удобно жить семье из 4-5 человек — три комнаты, два санузла, большая кухня-гостиная со своим выходом на террасу, прихожая и котельная.

Фундамент под домом Романа свайно-ростверковый. Он говорит, что это оптимальный вариант. С утеплением пеноплексом, подсыпкой и трамбовкойПГС, с черновой стяжкой он обошелся в 7 800 долларов. Под бетонной стяжкой - 3 см пенопласта.

- Многие под бетон закладывают довольно толстые слоя утеплителя, но большого толка от этого я не вижу — грунт под домом не промерзает. Тем более, что фундамент у меня утепленный по периметру.

Стены из газобетонных блоков, их толщина 250 мм. Роман говорит, что этой толщины вполне достаточно для одноэтажного дома. А что по теплосберегающим характеристикам?

- Я рассчитал толщину утеплителя, чтобы вписаться в норматив - достаточно слоя пенополистирола в 8 см, - говорит Роман. - В итоге мы получаем экономию на объеме стеновых блоков, меньше платим строителям за кладку и при этом получаем теплый дом. Сверху стен по всем правилам сделали монолитный пояс. Стены и перегородки обошлись в6 600 долларов.