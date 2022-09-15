Минчане бросили работу и построили в глуши усадьбу в стиле сдержанного мещанства. Съездили к ним в гости

Нам конечно же интересно — каким ветром занесло сюда минчан? Ольга говорит, что началось все с того, что вдрызг поругалась с шефом на работе.

- Разозлилась, пришла домой и сказала, что больше никогда ни на кого не буду работать, не хочу быть зависимой от чьего-то настроения или мнения, - рассказывает Ольга. - Когда я предложила Степану заняться агроусадьбой, он лишь спросил: а можно я тоже не буду ходить на работу?

- К деревенской жизни я привык мгновенно, - говорит Степан. - Здесь же все то, что я люблю: рыбалка, охота, грибы, ягоды. Когда у тебя нет обязанности ходить на работу, ты свободный человек, времени и сил хватает на все то, что тебе нравится.