|
"Мед нельзя определять на глаз". Семья белорусов показала свою большую пасеку и рассказала о секретах
19.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Семья Синявских занимается пчеловодством уже 12 лет. Живут они в Смолевичах и у них кочевая пасека. Денис рассказывает, что влюбился в пчел еще в детстве, когда увидел пасеку у знакомых и попробовал мед. Катя увлеклась этим занятием не сразу. Но сейчас она полностью поддерживает мужа. Семья признается, что пчелы — это отдельный интересный мир, который их не отпустит уже никогда. Денис и Катя
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мед нельзя определять на глаз". Семья белорусов показала свою большую пасеку и рассказала о секретах
Семья Синявских занимается пчеловодством уже 12 лет. Живут они в Смолевичах и у них кочевая пасека. Денис рассказывает, что влюбился в пчел еще в детстве, когда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)