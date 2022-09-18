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"Мед нельзя определять на глаз". Семья белорусов показала свою большую пасеку и рассказала о секретах

19.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Семья Синявских занимается пчеловодством уже 12 лет. Живут они в Смолевичах и у них кочевая пасека. Денис рассказывает, что влюбился в пчел еще в детстве, когда увидел пасеку у знакомых и попробовал мед. Катя увлеклась этим занятием не сразу. Но сейчас она полностью поддерживает мужа. Семья признается, что пчелы — это отдельный интересный мир, который их не отпустит уже никогда. Денис и Катя рассказали о тонкостях пчеловодства, а еще много интересного про самих насекомых и их поведение.

 
 
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Семья Синявских занимается пчеловодством уже 12 лет. Живут они в Смолевичах и у них кочевая пасека. Денис рассказывает, что влюбился в пчел еще в детстве, когда...
 
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