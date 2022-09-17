А так бывает? Посмотрели на жилой комплекс на Грушевке, который, кажется, сдадут раньше срока

Источник материала: realt.by

Если вы часто проезжаете по проспекту Дзержинского, то наверняка заметили, как шустро застраиваются его неосвоенные участки. Так, рядом со станцией метро «Грушевка», где еще совсем недавно «ворчал» частный сектор, сегодня уже заслоняют солнце будущие жилые высотки. Мы посмотрели, как идет стройка жилого комплекса «Квартал на Грушевке» и удивились. Как это ни странно для Минска, но похоже эти дома могут сдать раньше официального срока.



Сейчас на этом участке, который начали осваивать только весной 2021 года, подрастают три жилых высотки. Застройщиком проекта выступает «ГрандХаузИнжениринг».

Напомним, что участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания «ГрандХаузИнжениринг» купила с аукциона в апреле 2019-го года. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за рекордные 19 миллионов. В 2020-м году мы показывали , как проходит снос последних усадеб района.



Так участок выглядел весной прошлого года.



А так это место выглядит сейчас.

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух пятиэтажных паркингов.



Первый дом проекта – 19-этажка из трех подъездов. Позвонив в отдел продаж, узнаем, что свободные квартиры тут есть, но вариантов уже не так много. Жилье предлагаются по стоимости 1200-1400 долларов за метр. Самый дорогой «квадрат» − в видовых квартирах на последних этажах.



Первоначально дом собирались сдать в 2023 году, но возможно, успеют завершить стройку до конца этого года. Сейчас строители уже утепляют и штукатурят фасад.



Больше вариантов квартир есть во втором и третьем домах, которые будут сданы в конце 23-го − начале 24-го года. Жилье здесь предлагается по стоимости 1120-1230 долларов за метр.



На первых этажах этих многоэтажек разместятся коммерческие помещения. Учитывая близость станции метро, возможно, трафик тут будет неплохим.





За домами уже можно разглядеть каркас шестиуровневого паркинга – его также собираются сдать в конце года. Стоимость места здесь зависит от этажа – она составляет от 5 до 10 тысяч долларов.

