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«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
19.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Столица» — тот торговый центр, который за 15 лет существования переживал разные, слишком контрастные, периоды. Несколько лет это был очень популярный ТЦ, точка притяжения молодежи. Но в первой половине 2010-х популярность «Столицы» стала угасать, журналисты периодически писали о пустующих площадях, а минчане, изредка заходившие в ТЦ в центре города, предавались воспоминаниям, как же многолюдно здесь было раньше. В 2022 году власти решили возродить «Столицу»: здесь стали продавать белорусские товары, практически в каждом магазине появились герб и флаг, а из колонок теперь играет белорусская музыка. Realt
«В конце 2000-х торговый центр был целым явлением»
— Еще в 2010-м чего здесь только ни происходило, разве что семьи не создавались, хотя и это возможно, — шутит Владислав. Молодой человек работал в ТЦ с 2009 по 2013 год. — Сегодняшняя «Галерея» или даже Dana Mall просто отдыхают по сравнению со «Столицей» версии 2009. Думаю, что это связано еще и с тем, что в конце 2000-х-начале 2010-х торговый центр в принципе был целым явлением: подростки встречались здесь пообщаться, часто музыканты или просто прохожие приходили играть на рояле на первом этаже. Но со временем популярность утихала. Я не был здесь года с 2015, а когда пришел году в 2019-м — это, конечно, вообще была пустота.
Сегодня людей в «Столице» гораздо больше, хотя, конечно, не сравнить с трафиком популярного Dana Mall или той же «Галереи». Иностранных брендов здесь остались единицы — турецкая одежда Colin’s, немецкая обувь Caprice. Явный акцент сделан на белорусские — Mark Formelle, Serge, «Элема», «Галантея» и «Маттиоли», «Белвест» и «Марко» и другие.
Еще в торговом центре появились витебские ковры и магазин обоев. Много и белорусского продовольствия. Из тех, что давно в ТЦ, «Спартак» и «Коммунарка». Здесь, как и раньше, пахнет шоколадом. Кроме этого, появились островки «Красного Пищевика» и «Красного Мозырянина», открылся «Каравай» — как и на площади Победы. Здесь можно что-то купить или выпить кофе на месте за столиком.
Появилась вывеска «Скарбніца». Здесь продают белорусские вышиванки и панно по мотивам Слуцких поясов. В магазине говорят, что это все продавалось в ТЦ и раньше, но павильон делили с магазином керамики, теперь расширились.
— Мы не сильно известны для обычного розничного покупателя, потому что чаще нас знают как тех, кто шьет костюмы для творческих коллективов. Например, мы шили для Несвижского замка, — рассказывает продавец. — Раньше к нам часто обращались диаспоры, сейчас таких заказов стало гораздо меньше.
На первом уровне открылся магазин «Любимый Брест» — здесь продаются продукты, которые производят в Брестской области, — ляховичская «молочка» и клюква, протертая с сахаром, колбасы Брестского мясокомбината, сыры и сладости. Явный фаворит покупателей — кобринское мороженое. В холодильнике продается и фасованное, но особенно пользуется популярностью то, что продается в рожке на развес. Цена за килограмм — 31 рубль 80 копеек. Рожок стоит около 4-5 рублей.
«Сегодня очень играет на руку расположение рядом с вокзалом»
В торговом центре встречаем Станислава, который проходил мимо и решил из собственного интереса заглянуть в торговый центр. Он говорит, что хорошо помнит, что здесь происходило в 2000-х.
— Тогда это был по сути единственный современный ТЦ в центре города, поэтому людей здесь всегда было очень много. К тому же тут тогда находился один из первых магазинов дешевого масс-маркета в Минске — Terranova. Там тоже всегда было много народу. Помню, был еще скейтерский магазин Quick Style, потом появились Mexx и Jack&Jones, да и вообще все было заполнено, в том числе белорусскими брендами.
Популярностью пользовались тогда не только магазины, вспоминает парень.
— В кафе «Маэстро» вообще было не сесть, а вечером места в Sun Cafe тоже надо было подкарауливать. А еще тогда «Столица» была местом, где собирались подростки, как сейчас на «Галерее». Как я уже говорил, это был единственный теплый и современный ТЦ в центре города.
Но с появлением современных частных ТРЦ «Столица» начала терять популярность, говорит Станислав.
— Это были уже 2010-е. Арендаторы уходили в более современные торговые центры и в «Столице» все постепенно начало пустеть. И это происходило на протяжении нескольких лет. Да, я понимаю, что это государственный бизнес, он не такой гибкий, как частный, но менеджерское упущение — налицо. Нужно было оперативно менять формат, но быстро этого никто не делал. Опять же, никто не занимался системой вентиляции, на которой сэкономили при строительстве. А это ведь комфорт покупателей, за который они готовы или не готовы платить.
Что же касается нынешнего состояния «Столицы», то парень приятно удивлен.
— В первую очередь, я смотрю на это как на государственный проект, и я думаю, что при всех вводных и всех ограничениях получилось очень неплохо. Учитывая то, что конкурировать с частными ТРЦ на их поле «Столице» сейчас почти нереально, то решение сделать его более нишевым — правильное. Я имею в виду то, что это теперь ТЦ с белорусскими брендами в красивой обертке. И это все, думаю, очень нравится туристам из России, которых сейчас в Минске немерено. И в ближайшей перспективе меньше их, думаю, не станет. Вообще, это же рай для условного 50-летнего россиянина — все, что тебе нужно, собрано в одном месте! Мне же больше всего понравилась идея с павильоном Брестской области, где продают локальные продукты, которых нет в сетевых магазинах Минска. И я вижу, что покупателей там много. Но главное, чтобы руководство «Столицы» сейчас не только наслаждалось результатом, но и смотрело на перспективу, чтобы не повторилось то, что ТЦ уже пережил в 2010-х.
Подтверждает слова Станислава и продавец одного из магазинов Ольга (имя изменено по просьбе героини).
— Туристов из России действительно много. Я работаю на островке, и лично ко мне по несколько раз в день подходят люди, которые интересуются, что бы купить белорусского в качестве сувенира. Часто спрашивают и где поменять деньги, и про
Ольга говорит, что продает не самый ходовой товар, и пару лет назад покупателей у нее могло не быть неделями.
— Кстати, я была очень рада, когда к нам переехали книжные ряды. Нашлось занятие хоть — книжки можно полистать, пока сидишь без дела, — улыбается Ольга.
Книжные ряды находятся на нижнем уровне. Здесь можно купить художественную и учебную литературу.
— Раньше, как и все, мы были на «Белэкспо», потом переехали в
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«Столица» — тот торговый центр, который за 15 лет существования переживал разные, слишком контрастные, периоды. Несколько лет это был очень популярный ТЦ, точка...
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