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«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

19.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Столица» — тот торговый центр, который за 15 лет существования переживал разные, слишком контрастные, периоды. Несколько лет это был очень популярный ТЦ, точка притяжения молодежи. Но в первой половине 2010-х популярность «Столицы» стала угасать, журналисты периодически писали о пустующих площадях, а минчане, изредка заходившие в ТЦ в центре города, предавались воспоминаниям, как же многолюдно здесь было раньше. В 2022 году власти решили возродить «Столицу»: здесь стали продавать белорусские товары, практически в каждом магазине появились герб и флаг, а из колонок теперь играет белорусская музыка. Realt посмотрел, как изменился торговый центр.

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

«В конце 2000-х торговый центр был целым явлением»  

— Еще в 2010-м чего здесь только ни происходило, разве что семьи не создавались, хотя и это возможно, — шутит Владислав. Молодой человек работал в ТЦ с 2009 по 2013 год. — Сегодняшняя «Галерея» или даже Dana Mall просто отдыхают по сравнению со «Столицей» версии 2009. Думаю, что это связано еще и с тем, что в конце 2000-х-начале 2010-х торговый центр в принципе был целым явлением: подростки встречались здесь пообщаться, часто музыканты или просто прохожие приходили играть на рояле на первом этаже. Но со временем популярность утихала. Я не был здесь года с 2015, а когда пришел году в 2019-м — это, конечно, вообще была пустота.

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Сегодня людей в «Столице» гораздо больше, хотя, конечно, не сравнить с трафиком популярного Dana Mall или той же «Галереи». Иностранных брендов здесь остались единицы — турецкая одежда Colin’s, немецкая обувь Caprice. Явный акцент сделан на белорусские — Mark Formelle, Serge, «Элема», «Галантея» и «Маттиоли», «Белвест» и «Марко» и другие.

Еще в торговом центре появились витебские ковры и магазин обоев. Много и белорусского продовольствия. Из тех, что давно в ТЦ, «Спартак» и «Коммунарка». Здесь, как и раньше, пахнет шоколадом. Кроме этого, появились островки «Красного Пищевика» и «Красного Мозырянина», открылся «Каравай» — как и на площади Победы. Здесь можно что-то купить или выпить кофе на месте за столиком. 

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Появилась вывеска «Скарбніца». Здесь продают белорусские вышиванки и панно по мотивам Слуцких поясов. В магазине говорят, что это все продавалось в ТЦ и раньше, но павильон делили с магазином керамики, теперь расширились.

— Мы не сильно известны для обычного розничного покупателя, потому что чаще нас знают как тех, кто шьет костюмы для творческих коллективов. Например, мы шили для Несвижского замка, — рассказывает продавец. — Раньше к нам часто обращались диаспоры, сейчас таких заказов стало гораздо меньше. 

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

На первом уровне открылся магазин «Любимый Брест» — здесь продаются продукты, которые производят в Брестской области, — ляховичская «молочка» и клюква, протертая с сахаром, колбасы Брестского мясокомбината, сыры и сладости. Явный фаворит покупателей — кобринское мороженое. В холодильнике продается и фасованное, но особенно пользуется популярностью то, что продается в рожке на развес. Цена за килограмм — 31 рубль 80 копеек. Рожок стоит около 4-5 рублей. 

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

«Сегодня очень играет на руку расположение рядом с вокзалом»     

В торговом центре встречаем Станислава, который проходил мимо и решил из собственного интереса заглянуть в торговый центр. Он говорит, что хорошо помнит, что здесь происходило в 2000-х.

— Тогда это был по сути единственный современный ТЦ в центре города, поэтому людей здесь всегда было очень много. К тому же тут тогда находился один из первых магазинов дешевого масс-маркета в Минске — Terranova. Там тоже всегда было много народу. Помню, был еще скейтерский магазин Quick Style, потом появились Mexx и Jack&Jones, да и вообще все было заполнено, в том числе белорусскими брендами. 

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами
«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Популярностью пользовались тогда не только магазины, вспоминает парень.

— В кафе «Маэстро» вообще было не сесть, а вечером места в Sun Cafe тоже надо было подкарауливать. А еще тогда «Столица» была местом, где собирались подростки, как сейчас на  «Галерее». Как я уже говорил, это был единственный теплый и современный ТЦ в центре города.

Но с появлением современных частных ТРЦ «Столица» начала терять популярность, говорит Станислав.

— Это были уже 2010-е. Арендаторы уходили в более современные торговые центры и в «Столице» все постепенно начало пустеть. И это происходило на протяжении нескольких лет. Да, я понимаю, что это государственный бизнес, он не такой гибкий, как частный, но менеджерское упущение — налицо. Нужно было оперативно менять формат, но быстро этого никто не делал. Опять же, никто не занимался системой вентиляции, на которой сэкономили при строительстве. А это ведь комфорт покупателей, за который они готовы или не готовы платить.

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Что же касается нынешнего состояния «Столицы», то парень приятно удивлен.

— В первую очередь, я смотрю на это как на государственный проект, и я думаю, что при всех вводных и всех ограничениях получилось очень неплохо. Учитывая то, что конкурировать с частными ТРЦ на их поле «Столице» сейчас почти нереально, то решение сделать его более нишевым — правильное. Я имею в виду то, что это теперь ТЦ с белорусскими брендами в красивой обертке. И это все, думаю, очень нравится туристам из России, которых сейчас в Минске немерено. И в ближайшей перспективе меньше их, думаю, не станет. Вообще, это же рай для условного 50-летнего россиянина — все, что тебе нужно, собрано в одном месте! Мне же больше всего понравилась идея с павильоном Брестской области, где продают локальные продукты, которых нет в сетевых магазинах Минска. И я вижу, что покупателей там много. Но главное, чтобы руководство «Столицы» сейчас не только наслаждалось результатом, но и смотрело на перспективу, чтобы не повторилось то, что ТЦ уже пережил в 2010-х.

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Подтверждает слова Станислава и продавец одного из магазинов Ольга (имя изменено по просьбе героини).

— Туристов из России действительно много. Я работаю на островке, и лично ко мне по несколько раз в день подходят люди, которые интересуются, что бы купить белорусского в качестве сувенира. Часто спрашивают и где поменять деньги, и про Zara интересуются. В кои-то веки расположение около вокзала стало играть нам на руку. Туристы часто приходят к нам сразу после поезда, еще до заселения в гостиницу. Мне кажется, если бы мы открывались в 6 утра, то очередь бы ждала уже в это время, — смеется девушка.

Ольга говорит, что продает не самый ходовой товар, и пару лет назад покупателей у нее могло не быть неделями.

— Кстати, я была очень рада, когда к нам переехали книжные ряды. Нашлось занятие хоть — книжки можно полистать, пока сидишь без дела, — улыбается Ольга.

Книжные ряды находятся на нижнем уровне. Здесь можно купить художественную и учебную литературу.

— Раньше, как и все, мы были на «Белэкспо», потом переехали в «Арена-Сити», а сейчас здесь, — рассказал один из продавцов. — Пока не могу сказать, что заметил какую-то разницу.

«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

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Теги: Брест, Минск
 
 
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«Столица» — тот торговый центр, который за 15 лет существования переживал разные, слишком контрастные, периоды. Несколько лет это был очень популярный ТЦ, точка...
 
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