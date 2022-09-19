«Это же рай для условного россиянина!». Как сегодня живет ТЦ «Столица», который пустовал годами

Подтверждает слова Станислава и продавец одного из магазинов Ольга (имя изменено по просьбе героини).

— Туристов из России действительно много. Я работаю на островке, и лично ко мне по несколько раз в день подходят люди, которые интересуются, что бы купить белорусского в качестве сувенира. Часто спрашивают и где поменять деньги, и про Zara интересуются. В кои-то веки расположение около вокзала стало играть нам на руку. Туристы часто приходят к нам сразу после поезда, еще до заселения в гостиницу . Мне кажется, если бы мы открывались в 6 утра, то очередь бы ждала уже в это время, — смеется девушка.

Ольга говорит, что продает не самый ходовой товар, и пару лет назад покупателей у нее могло не быть неделями.

— Кстати, я была очень рада, когда к нам переехали книжные ряды. Нашлось занятие хоть — книжки можно полистать, пока сидишь без дела, — улыбается Ольга.

Книжные ряды находятся на нижнем уровне. Здесь можно купить художественную и учебную литературу.