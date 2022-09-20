Подземный коттедж под Минском. Побывали в одном из самых оригинальных домов Беларуси

Технология строительства имеет свои разновидности, но если говорить про наш случай, то здесь мы имеем бетонные стены с теплой сердцевиной — внутрь засыпан утеплитель. Частично дом находится под землей - он углублен и сверху засыпан грунтом, и за счет этого в нем сохраняется температура в 15 градусов и зимой и летом (без отопления).

Форма основной части почти квадратная, с одной стороны под углом пристроен еще один объем - большой гараж две машины. Крыша плоская, представляет собой массивную бетонную плиту, что и делает дом похожим на бункер.

В какой-то момент земляную крышу над домом владельцы решили переделать — сделать сверху еще мансардный этаж. Задумка была реализована не до конца и вряд ли она теперь соответствует современным представлениям, как должна выглядеть крыша.