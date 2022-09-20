|
Подземный коттедж под Минском. Побывали в одном из самых оригинальных домов Беларуси
20.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Подземные дома строят по всему миру, но все равно это единичные экземпляры — жить ниже уровня земли, считай, в землянке, в ХХI веке не каждый согласится. Возможно, у нас таких в стране и больше, но знаем мы только об одном, и находится он всего в восьми километрах от Минска. Он надежно спрятан, с одной стороны похож на бункер, с другой - на поросший травой холм. О его существовании мы узнали только после появления
Справившись с массивными откатными воротами оригинальной конструкции (створки подвешены на направляющей рельсе), попадаем во двор с бетонными дорожками ко входу и гаражу.
Первое впечатление — перед нами бетонный бункер, но «гражданский». В настоящем не было бы таких больших окон и деревянных дверей со стеклом. В остальном сходство поразительное — массивные бетонные стены растут из земли, высота небольшая, около двух метров. С двух сторон стены полностью закрыты земляной насыпью, поросшей травой. Как мы выяснили, на плоском перекрытии сверху раньше тоже была насыпь, но потом там решили надстроить дополнительный этаж.
Владелица дома поделилась в объявлении своими детскими воспоминаниями: «Я провела там прекрасное детство - летом мы играли на крыше, плавали в самодельном пруду прямо во дворе, а зимой катались с крыши на санках или прыгали в сугроб. А когда я прочитала Толкиена, я поняла что живу в настоящей Хоббитании!»
Дом построен в 1990 году владельцем, минским архитектором. Вдохновлялся же он американским опытом: в 1974 год в США был создан первый подобный дом - Ecology house. Подземные дома начали строить благодаря растущему интересу к экологическому и пассивному строительству — земля отличный теплоизолятор, поэтому зимой в таком доме тепло, а летом — прохладно без кондиционеров и обогревателей. Укрытое под слоем земли жилье рассматривалось как средство снижения затрат на отопление дома - многие заявляли об экономии до 70 процентов.
Технология строительства имеет свои разновидности, но если говорить про наш случай, то здесь мы имеем бетонные стены с теплой сердцевиной — внутрь засыпан утеплитель. Частично дом находится под землей - он углублен и сверху засыпан грунтом, и за счет этого в нем сохраняется температура в 15 градусов и зимой и летом (без отопления).
Форма основной части почти квадратная, с одной стороны под углом пристроен еще один объем - большой гараж две машины. Крыша плоская, представляет собой массивную бетонную плиту, что и делает дом похожим на бункер.
В какой-то момент земляную крышу над домом владельцы решили переделать — сделать сверху еще мансардный этаж. Задумка была реализована не до конца и вряд ли она теперь соответствует современным представлениям, как должна выглядеть крыша.
Заметно, что люди здесь появляются здесь наездами - участку требуется благоустройство. А он большой — 25 соток! Такие владения под самым боком Минска сейчас редкость и сами по себе являются ценностью.
Дом требует современного ремонта как внутри так и снаружи — все таки ему уже больше 30 лет. Владелица, кстати, понимает, в каком состоянии продается дом, поэтому готова торговаться (сейчас
Возможно, кому-то идеи Ecology house покажутся близкими, и этот подземный дом под Минском получит вторую жизнь.
Самое интересное читайте в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подземные дома строят по всему миру, но все равно это единичные экземпляры — жить ниже уровня земли, считай, в землянке, в ХХI веке не каждый согласится. Возможно, у...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)