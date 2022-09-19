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В Заславле решили построить два многоквартирных дома. Узнали подробности
19.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Удивительно, но факт: в самом ближайшем спутнике Минка – древнем Заславле − уже несколько лет не велось масштабного жилищного строительства. Последним заметным объектом в городе был жилой комплекс «Новый Заславль», квартиры в котором активно
Два новых дома могут появиться в районе улицы Заречной. Планируемый под строительство участок граничит с существующей малоэтажной и среднеэтажной застройкой, с юга – с детским садом.
Тут, недалеко от частного сектора и дороги собираются возвести два пятиэтажных жилых дома. Первый – на 5 подъездов и 120 квартир, второй – на 3 подъезда и 80 квартир. Оба здания будут панельными. В домах, в зависимости от подъезда, будут однушки, двушки и трешки. Проект разработало ООО «Проект-М».
Подъезд транспорта к проектируемому объекту предусматривается с дороги Н-8941 и улицы Заречной. Рядом с домами планируется разместить парковки на 200 машиномест, площадку для выгула собак, детские и спортивные площадки, остановочный пункт, а также велогараж.
Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции пройдет с 12 сентября по 6 октября. Организатором обсуждения выступает Заславский городской исполнительный комитет, заказчиком − КУП «УКС Минского района».
В УКСе Минского района корреспонденту Реалт пояснили, что дома будут строится для очередников, в том числе − многодетных семей.
Тем, кто заинтересован в обсуждении, стоит присоединиться к презентации, которая пройдет завтра, 20 сентября, в 17.00 в режиме видеоконференции.
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Удивительно, но факт: в самом ближайшем спутнике Минка – древнем Заславле − уже несколько лет не велось масштабного жилищного строительства. Последним заметным...
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