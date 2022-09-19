В Заславле решили построить два многоквартирных дома. Узнали подробности

Два новых дома могут появиться в районе улицы Заречной. Планируемый под строительство участок граничит с существующей малоэтажной и среднеэтажной застройкой, с юга – с детским садом.

Тут, недалеко от частного сектора и дороги собираются возвести два пятиэтажных жилых дома. Первый – на 5 подъездов и 120 квартир, второй – на 3 подъезда и 80 квартир. Оба здания будут панельными. В домах, в зависимости от подъезда, будут однушки, двушки и трешки. Проект разработало ООО «Проект-М».