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В Заславле решили построить два многоквартирных дома. Узнали подробности

19.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Удивительно, но факт: в самом ближайшем спутнике Минка – древнем Заславле − уже несколько лет не велось масштабного жилищного строительства. Последним заметным объектом в городе был жилой комплекс «Новый Заславль», квартиры в котором активно приобретали и минчане. В ближайшее время ситуация может измениться – прямо сейчас в Заславле обсуждается строительство двух жилых домов на 200 квартир. Публикуем некоторые подробности.

В Заславле решили построить два многоквартирных дома. Узнали подробности

Два новых дома могут появиться в районе улицы Заречной. Планируемый под строительство участок граничит с существующей малоэтажной и среднеэтажной застройкой, с юга – с детским садом.

Тут, недалеко от частного сектора и дороги собираются возвести два пятиэтажных жилых дома. Первый – на 5 подъездов и 120 квартир, второй – на 3 подъезда и 80 квартир. Оба здания будут панельными. В домах, в зависимости от подъезда, будут однушки, двушки и  трешки. Проект разработало  ООО «Проект-М».

Подъезд транспорта к проектируемому объекту предусматривается с дороги Н-8941 и улицы Заречной. Рядом с домами планируется разместить парковки на 200 машиномест, площадку для выгула собак, детские и спортивные площадки, остановочный пункт, а также велогараж.

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции пройдет с 12 сентября по 6 октября. Организатором обсуждения выступает Заславский городской исполнительный комитет, заказчиком − КУП «УКС Минского района».

В УКСе Минского района корреспонденту Реалт пояснили, что дома будут строится для очередников, в том числе − многодетных семей. 

Тем, кто заинтересован в обсуждении, стоит присоединиться к презентации, которая пройдет завтра, 20 сентября, в 17.00 в режиме видеоконференции.

В Заславле решили построить два многоквартирных дома. Узнали подробности
Фото используется в качестве иллюстрации.

 
 
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Удивительно, но факт: в самом ближайшем спутнике Минка – древнем Заславле − уже несколько лет не велось масштабного жилищного строительства. Последним заметным...
 
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