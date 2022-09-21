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В доме, за квартирами в котором зимой минчане выстраивались в очередь, опять предлагают жилье. Цены немаленькие
21.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Жуковского, в районе станции метро «Ковальская Слобода», с 2020 года строят многоэтажный жилой дом. Возводит многоэтажку, за квартирами в которой зимой
Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского
Площади жилья в доме такие: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.
Рядом с домом расположится паркинг на 300 мест. Первоначально сдать дом в эксплуатацию должны были в 2022 году, но затем окончание строительства перенесли на май 2023 года.
Часть жилья (100 квартир) распределили среди многодетных семей − они получили направление на строительство в администрациях своих районов. Еще около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и
Теперь по новой проектной декларации всем желающим предлагаются 3 однокомнатные и 5 двухкомнатных квартир:
− № 44 (общая площадь 37,76 кв. м);
− № 283 (общая площадь 33,39 кв. м);
− № 330 (общая площадь 35,86 кв. м);
− № 116 (общая площадь 51,45 кв. м);
− № 179 (общая площадь 51,52 кв. м);
− № 183 (общая площадь 54,3 кв. м);
− № 184 (общая площадь 54,08 кв. м);
− № 207 (общая площадь 53,04 кв. м).
Стоимость «квадрата» без выполнения внутренних отделочных работ − 3700 рублей. Стоимость машино-места − 27 тысяч рублей.
Таким образом, стоимость 33-метровой однушки вместе с парковочным местом составит 150 тысяч рублей (или 60 тысяч долларов).
Отметим, что в начале года, когда квартиры предлагали очередникам без направлений, метр для них стоил чуть ли не два раза меньше − 1983 рубля. Стоимость «квадрата» для всех желающих тогда тоже была ниже — она начиналась от 2950 рублей.
Оплачивать квадратные метры можно поэтапно. 50% от стоимости − сразу, оставшуюся часть − по графику платежей до 1 апреля 2023 года.
Заявления на квартиры будут принимать с 26 сентября.
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В доме, за квартирами в котором зимой минчане выстраивались в очередь, опять предлагают жилье. Цены немаленькие
На улице Жуковского, в районе станции метро «Ковальская Слобода», с 2020 года строят многоэтажный жилой дом. Возводит многоэтажку, за квартирами в которой...
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