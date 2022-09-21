В доме, за квартирами в котором зимой минчане выстраивались в очередь, опять предлагают жилье. Цены немаленькие

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского начали строить в 2020-м году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки.

Площади жилья в доме такие: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.

Рядом с домом расположится паркинг на 300 мест. Первоначально сдать дом в эксплуатацию должны были в 2022 году, но затем окончание строительства перенесли на май 2023 года.