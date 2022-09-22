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Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

22.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На проспекте Дзержинского практически наперегонки одновременно растут сразу несколько жилых комплексов. Один из них − «Гранд Авеню», который расположился рядом с метро «Грушевка». Этот жилой комплекс возводит компания «Датч Стар». ЖК будет состоять из четырех 20-этажных домов, в которых будет аж 578 квартир. Мы посмотрели, как идет стройка, и заодно узнали, какие квартиры тут можно купить. Кстати, на днях застройщик обнародовал цены на квартиры во втором доме.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

Сегодня первый дом − 20-ти этажный «столбик» на 143 квартиры − достиг уровня 12 этажа. Идет заполнение наружных стен керамическими блоками.

В первой высотке запроектированы однокомнатные, двухкомнатные и двухуровневые квартиры (на последних этажах). Под новостройкой расположится подземный паркинг.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

От отдела продаж узнаем, что все студии и небольшие однушки тут уже распроданы. Из того, что можно рассматривать – просторные квартиры (потенциальные евродвушки), двушки и трешки. Стоимость «квадрата» − от 1070 до 1170 долларов.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

Отметим, что на двушки и трешки застройщик предлагает рассрочку на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости квартиры и минимальным увеличением стоимости метра.

Сдача первой высотки намечена на третий квартал 2023 года.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

Тем, кого интересуют 40-метровые однушки, стоит обратить внимание на второй дом. Эту высотку только начинают строить и сдадут в третьем квартале 2024 года. На днях на сайте застройщика появились первые цены на жилье. Всего в доме будет 145 квартир, среди которых есть и двухуровневые.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

В данный момент тут предлагаются 41-43-метровые однушки за 50-53 тысячи долларов, 55-67-метровые двушки – за 68-77 тысяч долларов, 98-101-метровые трешки – за 106-112 тысяч долларов, двухуровневые квартиры – за 92-150 тысяч долларов.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения. В них откроются магазины формата «у дома», аптеки, кафе и иные предприятия сферы услуг.

Напомним, что данный участок застройщик получил в качестве компенсации за изъятую у него часть Грушевского сквера. В 2020 году жители Грушевки сумели отстоять зеленую зону, которую власти выделили «Датч Стар» под возведение нескольких подъездов жилого комплекса «Гранд Хаус». Взамен того участка застройщику дали неосвоенную землю через дорогу. Так участок между проспектом Дзержинского и улицами Щорса и Папанина выглядел всего два года назад.

Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом

 
 
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На проспекте Дзержинского практически наперегонки одновременно растут сразу несколько жилых комплексов. Один из них − «Гранд Авеню», который расположился рядом...
 
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