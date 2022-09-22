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Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом
22.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На проспекте Дзержинского практически наперегонки одновременно растут сразу несколько жилых комплексов. Один из них − «Гранд Авеню», который расположился рядом с метро «Грушевка». Этот жилой комплекс
Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения. В них откроются магазины формата «у дома», аптеки, кафе и иные предприятия сферы услуг.
Напомним, что данный участок застройщик
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Посмотрели, как строится ЖК на Дзержинского с однушками по 50 тысяч долларов. Уже появились цены на второй дом
На проспекте Дзержинского практически наперегонки одновременно растут сразу несколько жилых комплексов. Один из них − «Гранд Авеню», который расположился рядом...
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