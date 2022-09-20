"Из леса в наш сад приходят косули". Семья минчан переехала в столетний дом у пущи - и в город их больше не тянет

Источник материала: realt.by

Тамара рассказывает, что ей всегда хотелось жить в деревне. Но подходящий домик она и ее муж искали около пяти лет. В какой-то момент им повезло найти старый дом в уютной деревне Столбцовского района. Купили они его за 10 тысяч долларов. Тамаре понравилось то, что рядом живут добрые люди, есть большой сад, а сам дом стоит возле леса (куда можно ходить за грибами и ягодами). Тамара и ее муж стараются давать вторую жизнь старым вещам. В доме практически нет ничего нового — мебель и прочие вещи они находят и реставрируют. На стене в одной из комнат в рамке женщина сохранила старые документы, найденные в сарае. Судя по ним, дому действительно больше ста лет и у него очень интересная история .