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"Из леса в наш сад приходят косули". Семья минчан переехала в столетний дом у пущи - и в город их больше не тянет

21.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тамара рассказывает, что ей всегда хотелось жить в деревне. Но подходящий домик она и ее муж искали около пяти лет. В какой-то момент им повезло найти старый дом в уютной деревне Столбцовского района. Купили они его за 10 тысяч долларов. Тамаре понравилось то, что рядом живут добрые люди, есть большой сад, а сам дом стоит возле леса (куда можно ходить за грибами и ягодами). Тамара и ее муж стараются давать вторую жизнь старым вещам. В доме практически нет ничего нового — мебель и прочие вещи они находят и реставрируют. На стене в одной из комнат в рамке женщина сохранила старые документы, найденные в сарае. Судя по ним, дому действительно больше ста лет и у него очень интересная история.

 
 
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Тамара рассказывает, что ей всегда хотелось жить в деревне. Но подходящий домик она и ее муж искали около пяти лет. В какой-то момент им повезло найти старый дом в...
 
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