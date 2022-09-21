Госзастройщик предложил всем желающим оставшиеся квартиры в каркаснике у парка Дружбы народов. Узнали цены

Итак, всем желающим оставшиеся в продаже квартиры (в основном – однокомнатные) теперь предлагаются по стоимости 1390 долларов за «квадрат»: в эту цену входит и машино-место.

Ранее «квадрат» в квартирах стоил 2500 рублей, однако дополнительно нужно было оплачивать место в паркинге (54,6 тысяч рублей). Теперь стоимость паркинга и квартиры объединили и перевели в доллары. При этом подлежащая оплате сумма будет рассчитана по официальному курсу белорусского рубля к доллару, установленному Национальным банком на 30 августа – это 2,55 рублей.

Учитывая площадь однокомнатных квартир в доме (от 39 до 45 «квадратов»), стоимость самой небольшой однушки составит 54,2 тысячи долларов.

Точное количество квартир не указано. Известно лишь то, что будут продавать, пока те не закончатся.