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Госзастройщик предложил всем желающим оставшиеся квартиры в каркаснике у парка Дружбы народов. Узнали цены

21.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе улицы Карастояновой уже два года идет стройка десятиэтажного каркасника по индивидуальному проекту. Многоквартирный дом в тихом квартале рядом с парком Дружбы народов должны сдать уже в этом году. Первоначально квартиры тут распределялись среди очередников, в том числе и многодетных семей, однако на финише строительства жилье в «доме-крепости» стали предлагать всем желающим. Сегодня в газете  «Звязда» было опубликовано изменение к предыдущей проектной декларации. Узнали, что поменялось.

Госзастройщик предложил всем желающим оставшиеся квартиры в каркаснике у парка Дружбы народов. Узнали цены

Напомним, что объект под рабочим названием «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах улиц Пригородной и Гая» возводится по заказу УКС Центрального района. Для того чтобы поместить рядом с диспетчерской станцией «Карастояновой» новостройку, пришлось снести несколько частных домов. У дома, стоящего на пригорке − индивидуальный проект. Здание имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость.

Итак, всем желающим оставшиеся в продаже квартиры (в основном – однокомнатные) теперь предлагаются по стоимости 1390 долларов за «квадрат»: в эту цену входит и машино-место.

Ранее «квадрат» в квартирах стоил 2500 рублей, однако дополнительно нужно было оплачивать место в паркинге (54,6 тысяч рублей). Теперь стоимость паркинга и квартиры объединили и перевели в доллары. При этом подлежащая оплате сумма будет рассчитана по официальному курсу белорусского рубля к доллару, установленному Национальным банком на 30 августа – это 2,55 рублей.

Учитывая площадь однокомнатных квартир в доме (от 39 до 45 «квадратов»), стоимость самой небольшой однушки составит 54,2 тысячи долларов.

Точное количество квартир не указано. Известно лишь то, что будут продавать, пока те не закончатся.

Госзастройщик предложил всем желающим оставшиеся квартиры в каркаснике у парка Дружбы народов. Узнали цены

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимость осталась прежней. Она составляет 1995,14 рубля за «квадрат» (для нормативной площади) и 2700 рублей за «квадрат» выше нормы.  Стоимость парковочного места− 54,6 тысяч рублей.

Помимо квартир, физическим и юридическим лицам предлагаются встроенные помещения площадью от 41,65 до 58,56 квадратных метров. Стоимость «квадрата» − 1350 долларов.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 27 сентября в офисе застройщика. Оплату можно будет производить в соответствии с графиком платежей.

Сдать дом в эксплуатацию планируется в конце этого года.

Госзастройщик предложил всем желающим оставшиеся квартиры в каркаснике у парка Дружбы народов. Узнали цены

 
Теги: Минск
 
 
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В районе улицы Карастояновой уже два года идет стройка десятиэтажного каркасника по индивидуальному проекту. Многоквартирный дом в тихом квартале рядом с...
 
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