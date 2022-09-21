«Насчитали 32 замечания». Блогер побывал на приемке квартиры в долгострое на Богдановича и делится впечатлениями

Павел отметил, что был на приемке квартиры вместе с представителями компании «Эво Ленд»:

− Специалисты насчитали 32 замечания. Проблемы в основном обнаружились по окнам и по стенам. К примеру, вентиляция не вытягивает, а вдувает воздух в квартиру, но представители застройщика заверили, что скоро включат вентиляторы на крыше, и вентиляция заработает как надо.

Виды из окон пентхауса Павла, конечно, впечатлили, а вот двор многоэтажки − не очень:

− Про двор скажу так − это просто парковка для машин. Паркинг рядом есть, но места там стоили по 20 тысяч долларов, и их покупали неохотно.