Перепланировка квартиры. Рассказываем, как ее правильно оформить и узаконить

Источник материала: realt.by

В современном мире люди отдают предпочтение индивидуальности, причем эта тенденция распространяется не только на внешний вид человека, но и его жилье. Зачастую у владельцев недвижимости возникает желание изменить размеры комнат или их расположение друг к другу, то есть сделать перепланировку квартиры. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь на большинство перепланировочных работ нужно получить разрешение. Зачем это нужно? Во время строительства для каждого жилого объекта создается пакет документов со схемой жилья. Если обнаружится, что действительность не соответствует этой схеме, то перепланировку считают незаконной. В результате владелец получает штраф, а также переоформляет документы либо возвращает помещение в исходное положение.

Как же сделать так, чтобы перепланировка прошла на законных основаниях? Разобраться в этом вопросе нам поможет специалист в области жилой недвижимости Центра недвижимости «ЦентрСити» Ангелина Сакевич.

− Сегодня перепланировка рассматривается как отличный способ распределения квадратов и наиболее грамотное их использование. Например, это помогает маленькие хрущевки превратить в красивые студии, однокомнатные квартиры в евродвушки или из узкого коридора сделать просторную ванную, − объясняет популярность данного явления эксперт.

Что относится к перепланировке?

Ангелина Сакевич отмечает, что «обязательного согласования требует замена или перенос инженерных систем снабжения газом или отоплением, изменение конструкций, которые признаны несущими, площади и количества жилых комнат за счет организации перегородок или сноса стен, а также увеличение проемов, которые располагаются в стенах и перегородках, имеющих статус несущих». В 22-м пункте Постановления Совета министров Республики Беларусь №1805 также указано, что нужно согласовывать установку устройств гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции.

Некоторые виды строительных работ относятся не к перепланировке, а к переустройству. Это, к примеру, изменение инженерных систем, электрического и санитарно-технического оборудования, а также конструктивных элементов.

Что делать, если все же решился на перепланировку?

− Для начала нужно разработать проект. Это можно сделать как самостоятельно на бумаге или в какой-нибудь программе, так и с помощью дизайнера, − рассказывает Ангелина Сакевич. – После этого собираем все необходимые документы. Обязательно понадобятся паспорт собственника жилья, технический паспорт, свидетельство о государственной регистрации, лицевой счет с указанием зарегистрированных на жилой площади лиц, нотариально заверенное согласие на внесение изменений от всех зарегистрированных в квартире лиц и проект планируемых работ, оформленный в свободном виде.

Следующий этап – идем в администрацию по месту нахождения квартиры, там обращаемся в службу «Одно окно», пишем заявление на разрешение перепланировки с перечисленным списком документов.