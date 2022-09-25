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«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке
25.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Осмоловка – это первый элитный микрорайон послевоенного Минска. Двухэтажные дома из кирпича, собранного на разрушенных улицах, строили пленные немцы по проекту архитектора Михаила Осмоловского − отсюда и название. Прямо сейчас в этом камерном уголке в самом центре Минска продается интересная четырехкомнатная
Жилье грамотно зонировано – здесь есть просторная кухня-гостиная, детская, спальня, кабинет, гардеробная и два санузла.
Достоинства квартиры − огромные окна, высокие потолки (3 метра), теплые полы, свежий ремонт. Уточняется, что тут проведена полная реконструкция помещений и перекрытий с шумоизоляцией, а все старые коммуникации заменены на современные.
Судя по фотографиям, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Тут много открытой кирпичной кладки, дубовые полы, аутентичные балки на потолке.
Отдельно стоит отметить расположение дома. В шаговой доступности у новых жильцов будет Оперный театр, Троицкое предместье и набережная реки Свислочь.
Учитывая «географию», данную квартиру можно использовать, как для комфортной жизни, так и с целью сдачи в аренду.
Стоимость
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«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке
Осмоловка – это первый элитный микрорайон послевоенного Минска. Двухэтажные дома из кирпича, собранного на разрушенных улицах, строили пленные немцы по проекту...
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