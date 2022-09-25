«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

Судя по фотографиям, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Тут много открытой кирпичной кладки, дубовые полы, аутентичные балки на потолке.

Отдельно стоит отметить расположение дома. В шаговой доступности у новых жильцов будет Оперный театр, Троицкое предместье и набережная реки Свислочь.

Учитывая «географию», данную квартиру можно использовать, как для комфортной жизни, так и с целью сдачи в аренду.