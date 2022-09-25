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«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

25.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Осмоловка – это первый элитный микрорайон послевоенного Минска. Двухэтажные дома из кирпича, собранного на разрушенных улицах, строили пленные немцы по проекту архитектора Михаила Осмоловского − отсюда и название. Прямо сейчас в этом камерном уголке в самом центре Минска продается интересная четырехкомнатная квартира премиум-класса. Рассмотрели предложение детально.

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

Итак, квартира находится на втором этаже двухэтажного дома на улице Богдановича, 37. Площадь четырешки – 126 квадратных метров.

Дом был возведен в 1948 году, а в 2020-м тут прошел капремонт.

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

В объявлении сообщается, что здание построено из кирпича ручного изготовления, который во время последнего ремонта был бережно отреставрирован и сохранен в интерьере. Двух одинаковых кирпичей тут вы не найдете!

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке
«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

Жилье грамотно зонировано – здесь есть просторная кухня-гостиная, детская, спальня, кабинет, гардеробная и два санузла.

Достоинства квартиры − огромные окна, высокие потолки (3 метра), теплые полы, свежий ремонт. Уточняется, что тут проведена полная реконструкция помещений и перекрытий с шумоизоляцией, а все старые коммуникации заменены на современные.

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке
«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке
«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

В квартире имеется индивидуальное газовое отопление и подогрев воды. Имеется разводка приточно-вытяжной вентиляции. Квартира оборудована охраной, тут проведено оптоволокно и видеодомофон. Из послевоенных «бонусов» имеется подвал.

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

Судя по фотографиям, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Тут много открытой кирпичной кладки, дубовые полы, аутентичные балки на потолке.

Отдельно стоит отметить расположение дома. В шаговой доступности у новых жильцов будет Оперный театр, Троицкое предместье и набережная реки Свислочь.

Учитывая «географию», данную квартиру можно использовать, как для комфортной жизни, так и с целью сдачи в аренду.

Стоимость квартиры в Осмоловке – 480 тысяч долларов (3785 – за «квадрат»).

«Кирпич ручной работы решили не закрывать штукатуркой». Посмотрите, какая красивая квартира продается в Осмоловке

 
Теги: Минск
 
 
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Осмоловка – это первый элитный микрорайон послевоенного Минска. Двухэтажные дома из кирпича, собранного на разрушенных улицах, строили пленные немцы по проекту...
 
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