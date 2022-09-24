"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Дом находится примерно в 20 минутах от Каменной Горки. Валентин говорит, что это место не сразу нашел, смотрел разные варианты.

- Были такие, что даже на джипе не добраться, - рассказывает он. - Для меня стало понятно, что в условиях бездорожья стройка превратится в кошмар. Поэтому одним из главных условий была нормальная дорога.