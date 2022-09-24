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"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

24.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как построить полноценный дом на 64 "квадрата " под Минском всего за 4 месяца и не дороже минской двушки? Минчанин Валентин этот вопрос для себя уже решил — купил модульный каркасник. Что интересно, планировал он совсем другое — в стиле шале, из блоков, больше по площади. Узнали, почему пришлось «переобуваться в воздухе» на этапе готового фундамента.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Дом находится примерно в 20 минутах от Каменной Горки. Валентин говорит, что это место не сразу нашел, смотрел разные варианты.

- Были такие, что даже на джипе не добраться, - рассказывает он. - Для меня стало понятно, что в условиях бездорожья стройка превратится в кошмар. Поэтому одним из главных условий была нормальная дорога.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

В итоге получилось найти участок, отвечающий всем параметрам — хорошие подъездные пути со всех сторон, большой, относительно ровный, приемлемая цена (7 тысяч долларов), рядом Минск. Узкий пустующий кусок земли в 8 соток он докупил — теперь у него 23 сотки своей земли.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

По изначальному проекту землевладелец думал построить добротный каменный дом в стиле шале. Под него был залит мощный монолитный фундамент. На этом этапе решили «подбить бабки» - денег на завершение строительства не хватало, как не считай.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

- Через дом от нас строилась молодая пара, - рассказывает Валентин. - Когда я заливал свой фундамент, у них на участке только сваи забивали. Сосед сказал, что они собираются модульный дом строить — что это я тогда не знал.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
Модульный дом соседей

Вскоре на сваях уже стоял готовый дом, у Валентина дальше фундамента дело не сдвинулось. Соседи познакомились и Валентин задумался, а стоит ли ему строить его  шале?

- Я не сразу отказался от первоначальной идеи - знакомые и друзья скептически относятся к каркасными деревянным домам, мол, из блоков надежнее и долговечнее, - рассказывает Валентин. - Но мы с женой все еще раз посчитали и решили, что модульный дом по любому простоит лет 50 — нам хватит.По стоимости он получался дешевле, а заселиться можно гораздо быстрее. При этом мы получали полностью готовый дом, в котором не надо было дополнительно что-то дошпаклевывать и докрашивать, а спокойно заниматься грядками и благоустройством.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Прошлой осенью Валентинвыбрал подходящий проект у производителя ("Ярнi"), а через 4 месяца получил ключи.

Что собой представляет модульный дом? По сути, это каркасноестроение. Внутри стен и в перекрытиях заложен минеральный утеплитель. В доме Валентина его толщина составляет 200 мм в стенах, 250 мм в перекрытиях.Дом состоит он из состыкованных между собой нескольких частей-модулей определенных размеров. Для деревянного каркаса используются строганные пиломатериалы техсушки. Собирают модули в сухом цеху, поэтому можно было не переживать, что внутрь стен попадет вода или снег. Собирают модули с внешней и внутренней отделкой, с заложенными в стенах инженерными коммуникациями, окнами, плиткой на стенах и полах. На автоплатформу готовый модуль загружается целиком. На участке модули выставляют на фундамент, соединяются между собой, а места соединения заделываются. Стык модулей получается теплым, полностью герметичным и визуально незаметным. Крыша плоская, с наплавляемой кровлей.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
Сборка модулей. Фото компании "Ярні"

Фундамент, который заливался под проект шале,по габаритам своим оказался больше, чем заказанный дом, но эту проблему решили, увеличив террасу.

Готовые модули на участок приехали в январе, монтировали их в минус 15. Валентин говорит, что за рабочими было холодно даже наблюдать, но они быстро справились.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Фасад дома деревянный — обшит аккуратными вертикальными планками. Он двухцветный — темно-коричневый сзади, медовый спереди. Все окна в черном профиле — они гармонично вписались в общий дизайн дома.

Вдоль главного фасада находится большая терраса — у нее общая крыша с домом, частично она защищена реечным ограждением. Выглядит все эстетично, но от ветра и и косого дождя спасает слабо. Владелец планирует дополнительно установить гибкие окна (светопрозрачную пленку ПВХ).

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

У входа находится компактная прихожая с вместительной гардеробной. Проходим дальше и попадаем в гостиную и кухню. Налево - двери в родительскую спальню и санузел. Еще две детские спальни находятся за гостиной. Такую планировку можно считать идеальной, учитывая, что общая площадь всего 64 «квадрата».

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

- Мы выбрали дом под свои потребности — чтобы у детей было по комнате, у нас своя спальня, - объясняет Валентин. - Он состоит из четырех модулей. При желании можно заказать еще пару модулей и расширить жилплощадь. Но нам и так пространства достаточно. Даже когда друзья приезжают, то места хватает для оставшихся ночевать.Мы воспринимаем его как квартиру за городом. Только у нас есть и терраса, и газон, и парковка, и огород.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

За все время жизни в доме каких-то серьезных недостатков и косяков владельцы не обнаружили — только по мелочи. Например, входная дверь ПВХ плохо закрывалась в жару — проблему решили регулировкой. Еще отклеивалась плитка в зоне кухни, коридоре — их приклеили по гарантии.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Из коммуникаций на участке было только электричество. Поэтому пришлось бурить скважину на воду.

С канализацией проще — вкопали автономный септик.

Отопление от электричества: везде, где есть плитка — теплый пол, в комнатах по конвектору и приточно-вытяжной вентустановке с рекуператором. Плюс инверторный кондиционер — он не только охлаждает, но и способен обогревать. Причем он арктической серии, работает до минус 25-ти градусов.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца
"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Альтернативный источник тепла, на случай отключения электричества в деревне, - камин на дровах.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Общее энергопотребление в зимние месяцы составляло примерно тысячу киловатт. И если до этого счета за электроэнергию оплачивались по тарифу как для стройплощадки (дорогому), то в этом месяце владельцы планируют перейти на льготный тариф «9 копеек». То есть за электричество (освещение, отопление, подогрев горячей воды в бойлере, работу электроплиты и бытовой техники) даже зимой семья будет платить до 100 рублей в месяц.

"За эти деньги - только двушка в Чижовке". Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца

Нас конечно же интересовала стоимость дома. Владелец говорит, что с учетом скважины и подвода других коммуникаций получилось более 60 тысяч долларов.

- За эти деньги можно рассчитывать лишь на двушку в Чижовке, а у нас свой теплый современный дом плюс терраса, газон, парковка, огород. Со временем поставлю еще и баньку. 

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Теги: Минск
 
 
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Как построить полноценный дом на 64 "квадрата " под Минском всего за 4 месяца и не дороже минской двушки? Минчанин Валентин этот вопрос для себя уже решил — купил...
 
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