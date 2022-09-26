«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Сколько стоит номер?

Стоимость номеров в отеле варьируется в зависимости от даты, сезона и других обстоятельств. Стоимость студий начинается от 150 долларов в сутки, апартаментов Basilian – от 680 долларов.

Мы спросили у Ирины о том, как туристы бронируют номера в условиях блокировки некоторых международных систем бронирования.

− Российские туристы в основном бронируют через сайт Ostrovok, или по звонку в отель. Иностранцы пользуются Expedia, а также – мобильным приложением Hilton. Сейчас, учитывая влияние пандемии и других факторов, глубина бронирования – небольшая. Основные бронирования идут за день-два до поездки. Когда мы открылись, то гости звонили нам просто с дороги: «Номера есть? Тогда мы подъезжаем». Заранее бронируют только праздничные, высокие даты. Так, у нас уже есть заявки на ноябрьские праздники, на Новый год, есть бронирования и на 23-й год.

Среди первых гостей отеля в основном оказались российские туристы, а также жители ближнего зарубежья.