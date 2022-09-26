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«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

26.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не все минские постройки могут похвастаться таким долголетием, как эти здания на улице Богдановича, напротив Троицкого предместья. Свою историю они ведут аж с 1799 года. Первоначально в этих стенах был Троицкий монастырь базилианок, позже – дом инвалидов и богадельня, а затем – известная всем минчанам вторая городская больница. Теперь у старинных стен новое назначение. В начале сентября тут открылся отель Basilian Minsk бренда Curio Collection от Hilton. Мы побывали внутри отеля, узнали стоимость номеров и оценили необычный ракурс на верхний город.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Летом мы рассказывали про большую стройку на месте больницы и «стекляшки» (павильона «БелЭкспо»). Напомним, что сейчас этот участок осваивает компания Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов, которая работает в Беларуси через ООО «КПИ Девелопмент». Согласно инвестдоговора на месте «БелЭкспо» и второй больницы появится многофункциональный комплекс с отелем. Правда, если гранд-отель с видом на реку еще только строится, то более компактный Basilian Minsk уже принимает гостей.

Отметим, что новый отель занимает два здания из трех. В доме, который стоит ближе к улице Янки Купалы, откроется многофункциональный центр с офисами. На первых этажах замечаем отдельные входы − возможно, тут появятся какие-то магазинчики, кофейни, салоны красоты.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Мы же направляемся в отель. Перед ним – симпатичная зеленая зона с разнообразными дорожками и новым освещением. Долгие годы это пространство было защищено от посторонних глаз высоким каменным забором, но теперь территория открыта и выглядит гораздо дружелюбней.

Главный вход в отель − сдержанный и лаконичный.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

− В первом здании располагается лобби и ресепшн, во втором – тренажерный зал и ресторан. Номера в первом здании занимают 3 этажа, во втором – два. Постройки соединены между собой переходной галереей на уровне второго этажа. Всего в отеле 39 номеров, − рассказывает представитель менеджмента отеля Ирина Буткевич.

Рассматриваем зону лобби. Отмечаем тактильность материалов, яркие акцентные цвета и находим родные белорусские мотивы. Рядом с ресепшн расположился небольшой магазинчик с разными мелочами.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

В отеле, несмотря на небольшую этажность, есть лифт − тащить чемодан по лестницам не придется. Официальных «звезд» у отеля нет, но по набору характеристик – это премиальная «четверка». До более высокого уровня не хватает разве что собственного SPA и бассейна.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Попадаем в отельные коридоры. Они − необычно широкие (наследие исторической планировки). Конечно, тут была проведена колоссальная работа, однако аутентичные очертания сохранены. На первом этаже замечаем те самые монастырские своды.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Всего в отеле 6 категорий номеров. Самый компактный номер − студия. Его площадь – 30-35 «квадратов». Помимо студий, есть апартаменты с одной и двумя спальнями (стандартный и deluxe). В двухспальных предусмотрена отдельная гардеробная и несколько санузлов. А на четвертом этаже можно найти необычные мансардные номера.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

«Фишка» отеля − все номера Basilian Minsk оборудованы кухнями. В студиях гости найдут микроволновку, холодильник, электрочайник и набор посуды, а в апартаментах вообще можно полноценно готовить – тут и варочная панель, и духовка, и тостер, и кофемашина, и даже посудомойка.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Особенно востребованы апартаменты у семей с детьми. Ведь получается ты бронируешь не номер, а полноценную квартиру с кухней, стиралкой, гардеробной, да еще и с ежедневной уборкой. Еще один бонус – дети до 18 лет на существующих спальных местах размещаются бесплатно. С собой, кстати, можно взять и домашнего питомца – новый минский отель pet-friendly.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Отмечаем большие окна, высокие потолки, натуральные материалы – дерево, камень.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Кстати, из номеров открываются интересные виды на Верхний город. Кажется, что с этого ракурса на старый Минск, кроме пациентов больницы, до этого еще никто не смотрел. Когда же будет открыт и новый пешеходный мост через Свислочь, попасть из отеля на старинные улочки, а также в кафе-бары Зыбицкой станет еще проще.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

− Расположение у отеля – одно из лучших в городе. Напротив – Троицкое предместье, рядом Немига, Верхний город, Оперный театр. При этом место достаточно спокойное, не сравнить с проспектом Независимости или Победителей. Да, через реку находится улица Зыбицкая, но так как отель все же стоит на некотором отдалении и толстые монастырские стены отличаются хорошей шумоизоляцией, звуки ночной жизни сюда почти не долетают.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Сколько стоит номер?

Стоимость номеров в отеле варьируется в зависимости от даты, сезона и других обстоятельств. Стоимость студий начинается от 150 долларов в сутки, апартаментов Basilian – от 680 долларов.

Мы спросили у Ирины о том, как туристы бронируют номера в условиях блокировки некоторых международных систем бронирования.

−  Российские туристы в основном бронируют через сайт Ostrovok, или по звонку в отель. Иностранцы пользуются Expedia, а также – мобильным приложением Hilton. Сейчас, учитывая влияние пандемии и других факторов, глубина бронирования – небольшая. Основные бронирования идут за день-два до поездки. Когда мы открылись, то гости звонили нам просто с дороги: «Номера есть? Тогда мы подъезжаем». Заранее бронируют только праздничные, высокие даты. Так, у нас уже есть заявки на ноябрьские праздники, на Новый год, есть бронирования и на 23-й год.

Среди первых гостей отеля в основном оказались российские туристы, а также жители ближнего зарубежья.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Самые дорогие номера в отеле − это апартаменты Basilian площадью около 130 «квадратов». Таких номеров тут всего два. В данных апартаментах без проблем можно разместиться большой семьей, компанией, или арендовать их под девичник, день рождения или другое мероприятие. Здесь две спальни, две гостиных и два санузла. 

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

После знакомства с апартаментами нам показывают ресторан, который называется The Refectory. Это отсылка к историческому прошлому − так раньше назывались монастырские трапезные. Ресторан работает как для гостей отеля, так и для жителей города с 7 утра до 22 часов вечера. Тут же проходят и завтраки для постояльцев. Ресторан состоит из двух залов, оформленных в разной стилистике и цветовой гамме. Меню – классическое. Есть и национальные блюда.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы
«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Также гости The Basilian Minsk могут воспользоваться тренажерным залом, включающим зону кардио и силовых упражнений. Все оборудование здесь от производителя Techno Gym.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

Учитывая интерес к отелю со стороны деловых туристов, к концу года тут откроются две переговорные, которые можно будет арендовать для каких-то мероприятий или бизнес-встреч.

«Уже есть бронирования на Новый год». Побывали в новом отеле Hilton, который открылся в зданиях второй больницы

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Не все минские постройки могут похвастаться таким долголетием, как эти здания на улице Богдановича, напротив Троицкого предместья. Свою историю они ведут аж с 1799...
 
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