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На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

26.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За долги на аукцион выставили недостроенный комплекс на улице Маяковского в Минске, который реализовывал крупный бизнесмен Алексей Ваганов. Объявление о торгах появилось на площадке "БелЮрОбеспечение". Вспоминаем, что это за история.

На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

Незавершенное законсервированное строение находится на Маяковского, 31. 

Тут собирались построить отель французского оператора Accor и медицинский центр. Но за 9 лет строительства объект готов только на 27%. 

На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

Недавно его изъяли за долги у застройщика - подконтрольной Алесею Ваганову компании «Лада ОМС-Инжениринг». А 11 октября комплекс попробуют продать с аукциона.

Начальная цена - 7 миллионов рублей (около 2,7 млн долларов).

На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

Что это за история?

Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Потом Ваганов искал соинвестора.

В итоге «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору заключили дополнительное соглашение. Согласно нему комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года. После долгого перерыва на стройке появились рабочие.

На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

Кроме того, изменилась и концепция наполнения объекта. Теперь тут сделали еще больший упор на медицинскую часть. Помимо четырехзвездочного отеля Novotel, в комплексе запланировали не только медицинский центр, но и корпус реабилитации. Он должен был занять место, которое изначально отводилось для офисных помещений. 

Но потом в связи с неисполнением инвестором своих обязательств инвестиционный договор с СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» был расторгнут. Потом возникли вопросы между собственником недвижимости и третьей компанией.

В апреле 2020 года стройку законсервировали. В августе 2021 года судебным исполнителем был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении объекта. А в августе 2022 года стало известно, что недострой изъяли у застройщика за долги.

 
Теги: Минск
 
 
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За долги на аукцион выставили недостроенный комплекс на улице Маяковского в Минске, который реализовывал крупный бизнесмен Алексей Ваганов. Объявление о торгах...
 
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