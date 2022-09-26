На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов

Что это за история?

Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Потом Ваганов искал соинвестора.