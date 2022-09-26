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На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов
26.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За долги на аукцион выставили недостроенный комплекс на улице Маяковского в Минске, который реализовывал крупный бизнесмен Алексей Ваганов.
Незавершенное законсервированное строение находится на Маяковского, 31.
Что это за история?
Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Потом Ваганов искал соинвестора.
В итоге «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору заключили дополнительное соглашение. Согласно нему комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года. После долгого перерыва на стройке появились рабочие.
Кроме того, изменилась и концепция наполнения объекта. Теперь тут сделали еще больший упор на медицинскую часть. Помимо четырехзвездочного отеля Novotel, в комплексе запланировали не только медицинский центр, но и корпус реабилитации. Он должен был занять место, которое изначально отводилось для офисных помещений.
Но потом в связи с неисполнением инвестором своих обязательств инвестиционный договор с СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» был расторгнут. Потом возникли вопросы между собственником недвижимости и третьей компанией.
В апреле 2020 года стройку законсервировали. В августе 2021 года судебным исполнителем был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении объекта. А в августе 2022 года стало известно, что недострой изъяли у застройщика за долги.
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На продажу выставили большой долгострой в Минске, который строил известный бизнесмен. Начальная цена - 7 миллионов
За долги на аукцион выставили недостроенный комплекс на улице Маяковского в Минске, который реализовывал крупный бизнесмен Алексей Ваганов. Объявление о торгах...
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