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"Это не дерево - а какой-то камень!". Известный режиссер показал свой домик с сельским подиумом в пуще

26.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы побывали в гостях у очень интересного человека. Иван Николаевич Пинигин  — известный белорусский режиссер. С 2005 года он живет в старом доме в деревне Пуща Ушачского района Витебской области. Сохранились сведения, что в 1935 году прежнему хозяину, чтобы не быть сосланным в Сибирь, пришлось перенести этот дом на новое место. Иван рассказал нам, из чего построен дом, что есть вокруг, про болото и лесных зверей, а еще про свои коллекции старых вещей, которые создают особую атмосферу в доме. Подробности - в видео!

 
 
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Сегодня мы побывали в гостях у очень интересного человека. Иван Николаевич Пинигин  — известный белорусский режиссер. С 2005 года он живет в старом доме в деревне...
 
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