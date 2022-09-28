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И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета
28.09.2022 17:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летние месяцы на рынке продажи квартир Минска выдались жаркими. Количество сделок купли-продажи за июнь и июль стали максимальными для этих месяцев. В августе по предварительным подсчетам купили более 1,5 тысяч квартир, что на 5% выше июльского значения. Что еще происходило на рынке недвижимости в конце лета - в аналитике Realt.
Августовский результат за всю историю наблюдений уступает лишь успешному декабрю 2021 года. Однако судя по текущей динамике числа сделок, в сентябре после столь активного лета возможно небольшое снижение покупательской активности на вторичном рынке.
Предложение квартир в базе Realtпо сравнению с июлем также выросло на 5%.
Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 43%, что чуть больше обычного. Треть всех проданных квартир были «двушками», и только 20% – 3-комнатными.
В новых готовых домах квартиры в августе покупали лишь в 13% случаев, такой результат является нормальным в рамках месяца. Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Московский и Октябрьский районы, реже – Партизанский, Советский и Заводской.
Реже обычного в последний месяц лета покупали квартиры в типовых и современных панельных домах. В то же время чаще, чем в другие месяцы, выбирали современные каркасные дома.
На фоне растущего спроса средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1359 $/м2 (+1.5% за месяц) — $ 49 000;
2-комнатные квартиры: 1257 $/м2 (+2.6%) — $ 56 500;
3-комнатные квартиры: 1196 $/м2 (+2.7%) — $ 80 236;
4-комнатные квартиры: 1161 $/м2 (+5.4%) — $ 80 750.
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Летние месяцы на рынке продажи квартир Минска выдались жаркими. Количество сделок купли-продажи за июнь и июль стали максимальными для этих месяцев. В августе по...
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