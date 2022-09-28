И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 43%, что чуть больше обычного. Треть всех проданных квартир были «двушками», и только 20% – 3-комнатными.

В новых готовых домах квартиры в августе покупали лишь в 13% случаев, такой результат является нормальным в рамках месяца. Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Московский и Октябрьский районы, реже – Партизанский, Советский и Заводской.

Реже обычного в последний месяц лета покупали квартиры в типовых и современных панельных домах. В то же время чаще, чем в другие месяцы, выбирали современные каркасные дома.

На фоне растущего спроса средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1359 $/м2 (+1.5% за месяц) — $ 49 000;

2-комнатные квартиры: 1257 $/м2 (+2.6%) — $ 56 500;

3-комнатные квартиры: 1196 $/м2 (+2.7%) — $ 80 236;

4-комнатные квартиры: 1161 $/м2 (+5.4%) — $ 80 750.