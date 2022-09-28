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И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

28.09.2022 17:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летние месяцы на рынке продажи квартир Минска выдались жаркими. Количество сделок купли-продажи за июнь и июль стали максимальными для этих месяцев. В августе по предварительным подсчетам купили более 1,5 тысяч квартир, что на 5% выше июльского значения. Что еще происходило на рынке недвижимости в конце лета - в аналитике Realt.

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Августовский результат за всю историю наблюдений уступает лишь успешному декабрю 2021 года.  Однако судя по текущей динамике числа сделок, в сентябре после столь активного лета возможно небольшое снижение покупательской активности на вторичном рынке.

Предложение квартир в базе Realtпо сравнению с июлем также выросло на 5%.

Рост числа объявлений связан по большей мере с подачей рядом столичных агентств большого числа объявлений о продаже квартир в новостройках преимущественно в Октябрьском и Центральном районах. В этих объявлениях помимо прочего указывались акционные цены от застройщика, заметно ниже рыночных, что повлияло на расчеты средней цены.

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 43%, что чуть больше обычного. Треть всех проданных квартир были «двушками», и только 20% – 3-комнатными.

В новых готовых домах квартиры в августе покупали лишь в 13% случаев, такой результат является нормальным в рамках месяца. Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Московский и Октябрьский районы, реже – Партизанский, Советский и Заводской.

Реже обычного в последний месяц лета покупали квартиры в типовых и современных панельных домах. В то же время чаще, чем в другие месяцы, выбирали современные каркасные дома.

На фоне растущего спроса средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1359 $/м2 (+1.5% за месяц) — $ 49 000;

2-комнатные квартиры: 1257 $/м2 (+2.6%) — $ 56 500;

3-комнатные квартиры: 1196 $/м2 (+2.7%) — $ 80 236;

4-комнатные квартиры: 1161 $/м2 (+5.4%) — $ 80 750.

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Средняя цена квартир предложения на фоне роста числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках с более низкой ценой в августе показала отрицательную динамику. По сравнению с июлем она снизилась на 2% - до 1200 $/м2.

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Следующий уровень цен установился по итогам августа в микрорайонах столицы:

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с июлем цены в долларовом эквиваленте увеличились в Вильнюсе (+0,5%), Варшаве (+2%) и Санкт-Петербурге (+12%). В Москве за месяц средняя цена квадратного метра снизилась на 6%.

И снова рекорд этого года. Рассказываем, что произошло на рынке квартир Минска в конце лета

 
Теги: Минск
 
 
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Летние месяцы на рынке продажи квартир Минска выдались жаркими. Количество сделок купли-продажи за июнь и июль стали максимальными для этих месяцев. В августе по...
 
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