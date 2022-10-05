Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Благодаря таким решениям реализованное строение с въезда на участок выглядит как двухэтажное, с входной дверью и гаражными секционными воротами. С противоположной стороны это трехэтажное здание, с террасами-балконами и большой площадью остекления.

Снаружи верхний этаж выглядит более объемным, выделен темно-серым цветом. Зона балкона "утоплена" в объем верхнего уровня и выделена лиственничным планкеном.