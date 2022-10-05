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Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

05.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участки, напоминающие горнолыжный склон, большинство частных застройщиков обходят стороной. И их можно понять — строить на таком рельефе тяжело, благоустройство потребует больших вложений. С другой стороны, именно в таких сложных условиях рождаются оригинальные по задумке и исполнению архитектурные проекты. Пример тому — новый дом в Острошицком городке: никогда не догадаешься, сколько в нем этажей, пока не обойдешь его со всех сторон. Мы изучили объект и выяснили, что здесь еще и гараж расположен над гостиной. Поговорили с владельцами о трудностях и преимуществах строительства на склоне.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

В этой части Острошицкго городка рельеф сложный — улицы идут то вверх то вниз, соседние дома могут стоять относительно друг друга с большим перепадом высоты. Участок Инны, который она приобрела с аукциона, и вовсе напоминает горнолыжный спуск — перепад высот между противоположными сторонами просто сумасшедший, зато открывается неплохой вид на поселок, речку и лес.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

После покупки участка и оценки его крутизны и размеров (он еще и узкий), стало понятно, что классические подходы в строительстве здесь не сработают — нужен детальный архитектурный проект с учетом всех этих нюансов. Были и дополнительные пожелания — современный дизайн, надежные конструкции, три жилые комнаты, гостиная с кухней, панорамные окна с видом на живописные окрестности, гараж на два автомобиля.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Архитекторы предложили смелое решение — дом в три уровня, при этом нижний находится ниже верхней точки участка, он частично подземный.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Большая часть остекления в жилых помещениях выходят на север — из них открываются виды на окрестности. Еще один плюс такого решения — внутренние помещения не перегреваются от солнечного света, а значит, не нужны кондиционеры.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Благодаря таким решениям реализованное строение с въезда на участок выглядит как двухэтажное, с входной дверью и гаражными секционными воротами. С противоположной стороны это трехэтажное здание, с террасами-балконами и большой площадью остекления.

Снаружи верхний этаж выглядит более объемным, выделен темно-серым цветом. Зона балкона "утоплена" в объем верхнего уровня и выделена лиственничным планкеном.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Планировка внутри здания подчинена архитектурным особенностям дома. Главный вход и въезд в гараж находятся на среднем этаже. Из небольшого холла попадаем в жилую комнату с панорамными окнами и выходом на балкон.  Помещение может использоваться как гостевая спальня или кабинет, в нем есть возможность организовать санузел. 

Из холла можно пройти в гараж на две машины с выделенным помещением топочной.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Спустившись ниже по монолитной лестнице, мы попадаем в гостиную. Здесь предусмотрено место под зону кухни, столовой. И именно с этого уровня можно попасть на террасу и задний двор. За гостиной есть большое помещение без окон — там по проекту будет СПА-зона с парилкой и хамамом.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Этот уровень цокольный, с трех сторон подземный. Гараж, кстати, находится как раз над гостиной. Пока нет отделки, можно увидеть массивные железобетонные стены фундамента и перекрытия из железобетонных плит. Конструкция рассчитана чтобы выдержать любые нагрузки.

Приватная зона с двумя спальнями и ванной располагается на верхнем уровне. В главной спальне окна в пол и выход на балкон. Фишка детской - большое угловое окно. В ней можно организовать гардеробную.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там
Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Стены нижнего этажа по сути являются и фундаментом, собраны из бетонных блоков. Снаружи они гидроизолированы и утеплены. Остальная часть дома строилась из керамзитобетонных блоков. Стены утеплены каменной ватой, и по коэффициенту теплопроводности они в два раза превышают белорусские нормы. Проще говоря, дом хорошо сохраняет тепло, а значит, на его отопление будет тратиться меньше газа. 

Кстати, все коммуникации уже заведены в дом: электричество, газ, канализация и водопровод (от собственной скважины). По всему дому в чистовых стяжках уже смонтированы водяные теплые полы.

Под Минском замечен весьма оригинальный дом с полуподземным этажом и гаражом над гостиной. Побывали там

Общая площадь дома - 249 «квадратов». Из них 45 м2 занимает гараж. Площадь террас - 60 м2. Внутри еще предстоит сделать отделку, а на участке завершить благоустройство. Однако заканчивать ремонт предстоит уже новым владельцам - дом недавно появился в продаже. Хозяйка говорит, что не рассчитала своих сил и на завершение проект средств не осталось. Цена - 170 тысяч долларов. 

 
 
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Участки, напоминающие горнолыжный склон, большинство частных застройщиков обходят стороной. И их можно понять — строить на таком рельефе тяжело, благоустройство...
 
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