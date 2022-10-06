«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

На одной из скамеек заговариваем с молодой мамой, которая развлекает своего малыша. Спрашиваем про дом, про инфраструктуру. Женщина живет тут третий год и расположением комплекса более чем довольна:

– Магазины рядом, две поликлиники тут же, новая школа вон из окна видна, площадок для детей – выбирай любую. Метро рядом, что очень удобно: сел и ты в центре. А вообще, кафешки есть и в нашем доме. Буквально в соседнем подъезде расположены и йога-спорт, и детский центр. То, что тут много мелкой инфраструктуры, это очень удобно.