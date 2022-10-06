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«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

06.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот эффектный жилой комплекс на въезде в Минск со стороны брестской трассы возводили почти 15 лет. В итоге, три жилых «кольца» на проспекте Дзержинского, хоть и не сразу (понадобилось поменять застройщика), но все же получились впечатляющими. Две тысячи квартир, три огромных детских площадки, множество инфраструктуры на первых этажах – все это ЖК «Мегаполис». Мы прогулялись по дворам комплекса, пообщались с жильцами и узнали, сколько тут сейчас стоят квартиры.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Данный жилой комплекс в Брилевичах начали строить еще тогда, когда вокруг не было почти ничего. Ни торгового центра «Ома», ни школы, ни метро. Сейчас попасть в «Мегаполис» очень просто – прямо рядом с третьим «полукольцом» расположен вход на станцию метро «Малиновка».

Сегодня жилой комплекс «Мегаполис» – это ансамбль зданий переменной этажности от 13 до 23 этажей.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Мы начинаем нашу экскурсию от выхода из метро. Вообще, именно эту часть комплекса застройщик (компания «Тапас») сдал последней. На возведение многоэтажки на 10 подъездов понадобилось целых 5 лет, но теперь все трудности позади: дом №123 полностью сдан.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Идем к первому дому и сразу натыкаемся на строительный забор. Здесь – «остов» законсервированного паркинга. Когда и кто будет заниматься этой стройкой непонятно, но законченного вида у комплекса «благодаря» недострою на улице Чечета пока нет.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

По внешнему (а кое-где и внутреннему) периметру весь «Мегаполис» – это различные магазинчики, аптеки, кафешки, банки, «вайлдберизы», «озоны» и другие полезные сервисы. Вероятно, выходить за пределы комплекса жильцам приходится разве что за крупными покупками. Но и они недалеко – рядом с левой частью «колец» расположился «Евроопт», на противоположной стороне проспекта – «Простор», справа – строительный гипермаркет «Ома».

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Обходя «кольца», заглядываемся на окна и балконы. Кажется, архитектор применил тут все, известные ему формы: в домах встречаются и полукруглые лоджии, и небольшие квадратные балконы, и какие-то волнообразные помещения с панорамными окнами. Наблюдать за этим балконным разнообразием, конечно, прикольно, но вопрос функционала – остается открытым. Судя по фотографиям из объявлений, достойное применение необычным планировкам смогли найти не все.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Проходим во дворы. В теплый осенний день детские площадки гудят от детских голосов. Заметно, что в домах много молодых семей – на скамейках отдыхают мамы с колясками, детишки постарше резвятся на горках и качелях.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Круглые формы домов определяют и планировку дворов. Пространство тут отдано всем видам досуга: тут есть детские городки, футбольные поля, площадки для активных видов спорта. В самом последнем дворе мы даже находим троллей – причем, работающий! Вот это, конечно, неплохое развлечение. Интересно, а взрослым можно?

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

К сожалению, непонятные пустыри во дворах тоже есть. Говорят, где-то планировали строить какую-то инфраструктуру, но пока что из-за заросших участков земли территории выглядят неухоженными.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Возле домов, которые сдавались раньше, с благоустройством все в порядке. За годы, прошедшие с момента сдачи, у подъездов появились клумбы, кустарники и деревья.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

На одной из скамеек заговариваем с молодой мамой, которая развлекает своего малыша. Спрашиваем про дом, про инфраструктуру. Женщина живет тут третий год и расположением комплекса более чем довольна:

– Магазины рядом, две поликлиники тут же, новая школа вон из окна видна, площадок для детей – выбирай любую. Метро рядом, что очень удобно: сел и ты в центре. А вообще, кафешки есть и в нашем доме. Буквально в соседнем подъезде расположены и йога-спорт, и детский центр. То, что тут много мелкой инфраструктуры, это очень удобно.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Идем дальше. Рассматриваем дворы и отмечаем, что машин днем здесь не так уж много. Более 500 автомобилей можно разместить на придомовой территории (вдоль проспекта и внутри дворов), еще 105 мест есть в подземном гараже. Но это днем в будний.

Вечером найти тут места не так просто, а утром в "Мегаполисе" бывают настоящие транспортные коллапсы.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Напомним, что первоначально комплекс под названием «Дружный» строил ИООО «Синтез-Белнеп Строй». В 2008 году комплекс рекламировался как «престижный жилой квартал с развитой инфраструктурой и благоприятной экологической обстановкой». Застройщик успел возвести только часть домов, но качество работ собственников не устроило. Владельцы квартир жаловались на ветер из розеток, промерзающие окна, осыпающуюся штукатурку, отсутствие карнизов над открытыми террасами на втором этаже. В 2013 году участок под застройку выкупила группа компаний «Тапас». Она же и завершила строительство всего комплекса.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Знакомимся с Ириной, которая живет в «Мегаполисе» с 2014 года. Она строила квартиру еще с первым застройщиком.

– Сдавали наш дом долго и тягостно. После того как мы отвоевали компенсацию за плохо сделанные работы (это кстати удалось только первым трем подъездам из девяти), застройщик поменялся. Когда мы вступали в долевое строительство, нам обещали совсем другое. В рекламе фигурировали лифты Otis, детский сад во дворе, на месте которого сейчас бурьян, и многое другое. Потом в ходе реализации, как это часто бывает, проект поменялся. Замечания выполнены не были, да и застройщик ушел в банкротство, так что на самом деле нам еще повезло, можно сказать.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

В отличие от предыдущей собеседницы, Ирина количеством детских образовательных учреждений не так довольна:

– Садов и школ тут по-прежнему не хватает. Мы возим старшего ребенка в школу рядом с бабушкой, а младшего – в сад по дороге на работу. Места в государственном садике рядом с домом для нас не нашлось. Мы писали запросы в Минобразования, но там нам посоветовали самим устроиться работать в детсад: мол, тогда возьмем и ребенка.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Из минусов Ирина также отмечает большое количество автомобилей и отсутствие инфраструктуры для велосипедов. Из плюсов – стадион и площадки для детей.

– А еще у нас подъезд – хороший, благодаря жильцам в основном. Особенно – Василию Васильевичу, который обожает котов (смеется). Вообще, атмосфера у нас в доме вполне дружественная. Товарищество собственников работает тоже нормально – особых нареканий к нему нет.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД
«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Несмотря на все плюсы, сейчас Ирина выбрала бы для жизни другой жилой комплекс:

– Пожив в «Мегаполисе», я могу сказать, что сейчас я бы здесь не строилась. Тут очень много урбанизации и мало природы. Есть парк, что находится за кольцевой, но он не ухожен. Люди все-таки должны жить не в такой большой концентрации, сейчас мы бы строились там, где этажность ниже, и нет парковок во дворе.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Сколько тут стоят квартиры?

В настоящий момент на нашей площадке выставлены на продажу около 40 квартир в ЖК «Мегаполис».

Один из самых экономичных вариантов – однокомнатная квартира без отделки (43 «квадрата»), которую можно купить за 64 тысячи долларов.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Квартиру примерно той же планировки и метража, но уже с ремонтом, отдают за 79 тысяч долларов.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Просторная «двушка» (73 «квадрата») с отделкой предлагается за 104 тысячи долларов, а трехкомнатная квартира (91 «квадрат») с дизайнерским ремонтом продается за 138 тысяч долларов.

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

Ну а самый дорогостоящий вариант – пятикомнатная квартира площадью 136 «квадратов». Это двухуровневое жилье с мебелью и техникой предлагается за 259 тысяч долларов

«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы». Как живется в тех самых домах-кольцах у МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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Этот эффектный жилой комплекс на въезде в Минск со стороны брестской трассы возводили почти 15 лет. В итоге, три жилых «кольца» на проспекте Дзержинского, хоть и не...
 
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