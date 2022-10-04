Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи

В строящихся девятиэтажных домах 5.1. и 5.2. всем желающим предлагаются:

− 1-комнатные квартиры − 1500 долларов за «квадрат»;

− 2-комнатные квартиры до 53 «квадратов» − 1500 долларов за «квадрат»;

− 2-комнатные квартиры площадью свыше 53 «квадратов» − 1400 долларов за «квадрат»;

− 3- и 4-комнатные квартиры − 1320 долларов за «квадрат»(только в доме 5.1.).

При рассрочке (30% в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток ежемесячно равными долями по май 2023 года) стоимость 1 квадратного метра увеличивается на 50 долларов. При наличии кладовой — на 30 долларов.

Отметим, что по сравнению с весенней и летней декларациями стоимость «квадрата» в домах выросла на 200−250 долларов.

Оба дома будут сданы в 2023 году.