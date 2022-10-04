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Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи

04.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер» появились новые цены на квартиры в пятой и шестой очередях. Стоимость «квадрата» еще немного выросла.

Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи

В строящихся девятиэтажных домах 5.1. и 5.2. всем желающим предлагаются:

− 1-комнатные квартиры − 1500 долларов за «квадрат»;

− 2-комнатные квартиры до 53 «квадратов» − 1500 долларов за «квадрат»;

− 2-комнатные квартиры площадью свыше 53 «квадратов» − 1400 долларов за «квадрат»;

− 3- и 4-комнатные квартиры − 1320 долларов за «квадрат»(только в доме 5.1.).

При рассрочке (30% в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток ежемесячно равными долями по май 2023 года) стоимость 1 квадратного метра увеличивается на 50 долларов. При наличии кладовой — на 30 долларов.

Отметим, что по сравнению с весенней и летней декларациями стоимость «квадрата» в домах выросла на 200−250 долларов.

Оба дома будут сданы в 2023 году.

Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи

В четырехэтажном доме 6.1 с видом на Свислочь всем желающим предлагаются:

− 4-комнатные квартиры по стоимости в 2300 долларов за «квадрат».

В прошлой декларации, стоимость «квадрата» в этом доме была на 100-200 долларов ниже. Отметим что в доме вдоль Свислочи на этаже будет всего по 2 квартиры: трешки и четырешки. Студий, однушек и двушек тут не предусмотрено. В каждом подъезде будет лифт.

Площадь четырешек начинается от 100 «квадратов». Дом должны сдать в конце этого года.

Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи

Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется в срок до 2030 года. Всего тут планируется возвести 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены кофейни, образовательные центры, спортивные залы, пекарни и фермерские лавки. В общем, в шаговой доступности от набережной будут жить 6,5 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер»...
 
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