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Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи
04.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер» появились новые цены на квартиры в пятой и шестой очередях. Стоимость «квадрата» еще немного выросла.
В строящихся девятиэтажных домах 5.1. и 5.2. всем желающим предлагаются:
− 1-комнатные квартиры − 1500 долларов за «квадрат»;
− 2-комнатные квартиры до 53 «квадратов» − 1500 долларов за «квадрат»;
− 2-комнатные квартиры площадью свыше 53 «квадратов» − 1400 долларов за «квадрат»;
− 3- и 4-комнатные квартиры − 1320 долларов за «квадрат»(только в доме 5.1.).
При рассрочке (30% в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток ежемесячно равными долями по май 2023 года) стоимость 1 квадратного метра увеличивается на 50 долларов. При наличии кладовой — на 30 долларов.
Отметим, что по сравнению с
Оба дома будут сданы в 2023 году.
В четырехэтажном доме 6.1 с видом на Свислочь всем желающим предлагаются:
− 4-комнатные квартиры по стоимости в 2300 долларов за «квадрат».
В прошлой декларации, стоимость «квадрата» в этом доме
Площадь четырешек начинается от 100 «квадратов». Дом должны сдать в конце этого года.
Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется в срок до 2030 года. Всего тут планируется возвести 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены кофейни, образовательные центры, спортивные залы, пекарни и фермерские лавки. В общем, в шаговой доступности от набережной будут жить 6,5 тысяч человек.
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Оставшиеся квартиры еще подорожали. «Айрон» озвучил новые цены на жилье в почти готовых домах в комплексе у Свислочи
На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер»...
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