Вчера Realt написал про крыльцо в Минск Мире, которое никак не могли починить. Сегодня начали чинить

25-этажный дом «Бангкок» в квартале «Азия» сдали в сентябре 2021 года. Первоначально с крыльцом в высотке по адресу Брилевская, 35 было все в порядке. Однако первая же зима принесла неприятные сюрпризы.

В итоге на протяжении нескольких месяцев жители вынуждены были попадать в свой подъезд через полностью разбитое крыльцо: с торчащей арматурой, разобранными ступенями и отсутствующими стеклами во входной двери.