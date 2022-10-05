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Вчера Realt написал про крыльцо в Минск Мире, которое никак не могли починить. Сегодня начали чинить
05.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера мы написали
25-этажный дом «Бангкок» в квартале «Азия» сдали в сентябре 2021 года. Первоначально с крыльцом в высотке по адресу Брилевская, 35 было все в порядке. Однако первая же зима принесла неприятные сюрпризы.
В итоге на протяжении нескольких месяцев жители вынуждены были попадать в свой подъезд через полностью разбитое крыльцо: с торчащей арматурой, разобранными ступенями и отсутствующими стеклами во входной двери.
— Мы отправили в «Дубай Проперти Менеджмент» десятки, если не сотни заявок, общались с руководством, но внятного ответа, когда нам починят крыльцо, нет. Нам отвечают, что-то типа «крыльцо просело и вопрос решается». В одном из ответов проблему держат на контроле в сентябре, в другом — уже в октябре, - говорил нам житель дома.
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Вчера Realt написал про крыльцо в Минск Мире, которое никак не могли починить. Сегодня начали чинить
Вчера мы написали материал о крыльце в доме "Бангкок" в Минск Мире, которое не могли починить несколько месяцев. Как сообщили Realt жильцы, сегодня крыльцо начали...
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