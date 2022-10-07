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Дом с камином возле леса и пляжа. Семья рассказала об исполнении мечты - и выиграла отопительный котел
07.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Два этажа, спальни с панорамными окнами, просторная гостиная с камином, небольшой огородик на участке – это настоящая мечта любителей загородной жизни. Денис и его жена Наталья начали воплощать ее 16 лет назад. Как и многие, они строились постепенно, заезжали в незаконченный дом и продолжали работы. Семья
Ездили по окрестным деревням, смотрели на дома и вдохновлялись идеями
Двухэтажный дом наших героев расположен в Ждановичах. Место прекрасное: до МКАД можно доехать за пять минут, а до леса и пляжа – дойти за десять. Это уже не город, но еще и не деревня: настоящий пригород со всеми удобствами. Шум от железной дороги и трассы компенсируется пением птиц и свежим воздухом, который в дождливый осенний день наполнен запахами листьев и еще не собранных яблок. Нас встречают супруги с детьми и их пес Раф.
В первую очередь супруги сделали проект. Для того, чтобы вдохновиться идеями и выбрать идеальные для себя решения, они поездили по окрестностям, посмотрели на готовые и строящиеся дома. Уделяли внимание крышам, чтобы выбрать идеальный цвет для собственной кровли.
Раньше на месте участка был огород, поэтому сносить ничего не пришлось. Дом возводили с нуля. Хозяин вспоминает, что работы стартовали внезапно:
- Мой друг знал, что мы собираемся строить дом. Однажды он пришел и говорит: «Я пригнал трактор, пошли разравнивать площадку!». Так всё и началось. Материалы тщательно выбирали и закупали в разных местах: где-то удавалось купить дешевле, найти удачное предложение по объявлению. На плитке и сантехнике не экономили, выбирали качественные товары, чтобы они могли долго нам прослужить.
- У меня было два учителя – мои отец и тесть. Они много рассказывали, помогали. Например, стены мы укладывали вместе с отцом. Возводили их из газосиликатного блока. За одну осень выложили первый этаж, а за следующую весну – второй.
Спустя шесть лет после начала строительства, в канун Нового 2011-го года семья переехала в дом. В тот момент были проведены все коммуникации, оборудован санузел. Тогда они поселились на первом этаже, а второй этаж доделывали. На это ушел еще один год.
- Жена полностью доверила мне все решения. У нас не было никаких разногласий: разве что, в какой-то момент показалось, что окна на втором этаже маловаты – и мы их увеличили, - рассказывает Денис. – Пришлось перепилить блоки, чтобы в итоге окна получились панорамными.
В ходе работ Наталья тоже получила строительную профессию:
- Изначально стены в коридорах на первом и втором этажах были розовыми. Мне хотелось это переделать, я подумала о венецианской штукатурке. Денис придумал оригинальный способ ее нанесения, научил меня – и я быстро справилась, - улыбается хозяйка.
Сыновья Дениса и Натальи тоже участвовали в процессе: помогали красить дом и обустраивать участок. В итоге дом был практически полностью построен своими силами, с помощью родных и друзей. Специалистов привлекали лишь для работ с сантехникой и электропроводкой. Поскольку дом строился долго, а учета расходов никто не вел, супруги не могут сказать, во сколько он им обошелся. Строили тогда, когда были деньги, случались моменты, когда процесс останавливался из-за погодных условий или финансовых проблем.
- Несмотря на трудности, у нас никогда не появлялись мысли всё бросить, продать участок и съехать в квартиру, - говорит Наталья. – Мы постепенно шли к цели.
В подвале – котельная и будущая бильярдная
В итоге дом получился таким, каким и был нарисован на бумаге. Это просторное двухэтажное строение с полувальмовой крышей, большими окнами, балконом, террасой, пристроенным гаражом. Общая площадь – 150 квадратных метров. На первом этаже – санузел, комната для гостей, кухня-гостиная. На втором – спальни супругов и сыновей, также Денис хочет сделать там еще один санузел.
Непростой оказалась история с подвалом: в проекте он был, потом супруги передумали, но в итоге все-таки сделали. Причем по площади он получился таким же, как и остальные этажи дома. В одном из помещений подвала размещается котельная, а остальные комнаты пока ждут отделки. Здесь хотят поставить бильярд для младшего сына.
Показывая котельную, Денис вспоминает, что предыдущая отопительная система исправно работала на протяжении десяти лет. Истек срок ее службы – и начались проблемы. Семья уже подумывала заменить котел, на всякий случай Денис закупил дрова, чтобы в случае внезапной поломки можно было пару дней отапливать первый этаж камином. И тут он узнал о конкурсе
Сначала мастера онлайн-гипермаркета демонтировали старый котел. Затем начали устанавливать новый. Специалисты периодически подключали хозяина к процессу: уточняли площадь, особенности проведенных коммуникаций, вместе выбирали оптимальную температуру.
Мастера объяснили хозяевам правила эксплуатации, ответили на все вопросы и заключили договор на гарантийное обслуживание.
- Раньше в котельной был установлен котел этого же бренда, поэтому замена получилась быстрой. Срок службы нового отопительного оборудования - десять лет. Также оно требует ежегодного технического обслуживания. Дополнительно мы рекомендуем следить за давлением воды в системе и установить детектор загазованности. В случае чего, всегда можно обратиться в диспетчерскую службу нашего сервиса, которая 24/7 готова помогать со всеми возникающими вопросами, - говорят специалисты.
К супругам часто приезжают гости, они любят делать барбекю. Раньше жарили мясо на террасе или на газоне, но это было неудобно. Решили сделать летнюю кухню. Тесть помог Денису выложить печь с казаном. Сам Денис провел в летнюю кухню воду, оборудовал навес. С работами справились за один сезон - и теперь мужчина сам готовит здесь по выходным: семья обожает его фирменный плов.
На участке высажены яблони, туи, декоративные кусты, ель, которую наряжают к каждому Новому году. Есть небольшой огородик для сезонной зелени, клумбы, украшенные садовыми статуэтками. Газон аккуратно подстрижен: эта задача закреплена за старшим сыном.
- Детям в собственном доме особенно комфортно. Им всегда есть, чем заняться. Летом мы ставим батут, наполняем бассейн. Еще у каждого члена семьи есть велосипед – ведь рядом с нами лес и берег водохранилища, - говорит Наталья.
- Тем, кто хочет построить дом с нуля, мы советуем не бояться. Нам самим было страшно и тяжело начинать, но когда вы втянетесь в процесс, станет легче и интереснее, - говорят Денис и Наталья.
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Дом с камином возле леса и пляжа. Семья рассказала об исполнении мечты - и выиграла отопительный котел
Два этажа, спальни с панорамными окнами, просторная гостиная с камином, небольшой огородик на участке – это настоящая мечта любителей загородной жизни. Денис и его...
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