Дом с камином возле леса и пляжа. Семья рассказала об исполнении мечты - и выиграла отопительный котел

Источник материала: realt.by

Два этажа, спальни с панорамными окнами, просторная гостиная с камином, небольшой огородик на участке – это настоящая мечта любителей загородной жизни. Денис и его жена Наталья начали воплощать ее 16 лет назад. Как и многие, они строились постепенно, заезжали в незаконченный дом и продолжали работы. Семья выиграла отопительную систему Ariston в конкурсе 21vek.by и Realt. Мы поехали в пригород Минска, чтобы своими глазами увидеть дом мечты и понаблюдать за установкой отопительного котла мастерами онлайн-гипермаркета. И, конечно, насладиться прелестями загородной жизни: свежим воздухом, прогулками в саду и посиделками на террасе.

Ездили по окрестным деревням, смотрели на дома и вдохновлялись идеями Двухэтажный дом наших героев расположен в Ждановичах. Место прекрасное: до МКАД можно доехать за пять минут, а до леса и пляжа – дойти за десять. Это уже не город, но еще и не деревня: настоящий пригород со всеми удобствами. Шум от железной дороги и трассы компенсируется пением птиц и свежим воздухом, который в дождливый осенний день наполнен запахами листьев и еще не собранных яблок. Нас встречают супруги с детьми и их пес Раф.

- Участок в Ждановичах достался нам по наследству. Когда-то здесь жила моя бабушка, - рассказывает Денис. – Сразу после свадьбы мы с женой задумались о том, чтобы поселиться отдельно от родителей, построить свой дом. И решили возводить его именно здесь. Строительство началось в 2006 году.



Наталья и Денис

В первую очередь супруги сделали проект. Для того, чтобы вдохновиться идеями и выбрать идеальные для себя решения, они поездили по окрестностям, посмотрели на готовые и строящиеся дома. Уделяли внимание крышам, чтобы выбрать идеальный цвет для собственной кровли.

- По сути, архитекторами были мы сами, - улыбается Денис. – Мы нашли специалиста, который собрал наши пожелания и нарисовал их на бумаге. Два этажа, балкон, терраса – всё это было в плане изначально.





Раньше на месте участка был огород, поэтому сносить ничего не пришлось. Дом возводили с нуля. Хозяин вспоминает, что работы стартовали внезапно: - Мой друг знал, что мы собираемся строить дом. Однажды он пришел и говорит: «Я пригнал трактор, пошли разравнивать площадку!». Так всё и началось. Материалы тщательно выбирали и закупали в разных местах: где-то удавалось купить дешевле, найти удачное предложение по объявлению. На плитке и сантехнике не экономили, выбирали качественные товары, чтобы они могли долго нам прослужить.

Начали жить на первом этаже – и доделывали второй Сейчас Денис профессионально занимается отделочными работами, а тогда, на начальных этапах строительства, у мужчины не было знаний и навыков. Он всему учился постепенно.





- У меня было два учителя – мои отец и тесть. Они много рассказывали, помогали. Например, стены мы укладывали вместе с отцом. Возводили их из газосиликатного блока. За одну осень выложили первый этаж, а за следующую весну – второй.

Спустя шесть лет после начала строительства, в канун Нового 2011-го года семья переехала в дом. В тот момент были проведены все коммуникации, оборудован санузел. Тогда они поселились на первом этаже, а второй этаж доделывали. На это ушел еще один год.

- Жена полностью доверила мне все решения. У нас не было никаких разногласий: разве что, в какой-то момент показалось, что окна на втором этаже маловаты – и мы их увеличили, - рассказывает Денис. – Пришлось перепилить блоки, чтобы в итоге окна получились панорамными.

В ходе работ Наталья тоже получила строительную профессию: - Изначально стены в коридорах на первом и втором этажах были розовыми. Мне хотелось это переделать, я подумала о венецианской штукатурке. Денис придумал оригинальный способ ее нанесения, научил меня – и я быстро справилась, - улыбается хозяйка.



Лестницу украшают перила в виде виноградных лоз, выполненные кузнецом на заказ

Сыновья Дениса и Натальи тоже участвовали в процессе: помогали красить дом и обустраивать участок. В итоге дом был практически полностью построен своими силами, с помощью родных и друзей. Специалистов привлекали лишь для работ с сантехникой и электропроводкой. Поскольку дом строился долго, а учета расходов никто не вел, супруги не могут сказать, во сколько он им обошелся. Строили тогда, когда были деньги, случались моменты, когда процесс останавливался из-за погодных условий или финансовых проблем. - Несмотря на трудности, у нас никогда не появлялись мысли всё бросить, продать участок и съехать в квартиру, - говорит Наталья. – Мы постепенно шли к цели.

В подвале – котельная и будущая бильярдная В итоге дом получился таким, каким и был нарисован на бумаге. Это просторное двухэтажное строение с полувальмовой крышей, большими окнами, балконом, террасой, пристроенным гаражом. Общая площадь – 150 квадратных метров. На первом этаже – санузел, комната для гостей, кухня-гостиная. На втором – спальни супругов и сыновей, также Денис хочет сделать там еще один санузел.

- Центр нашего дома – это кухня-гостиная. Гарнитур сделан на заказ, причем у нас есть и обеденный стол, и барная стойка.





Кухню и гостиную разделяет большой диван.





Пол в гостиной выложен плиткой, на стенах - обои, а на потолке - люстра с разными режимами освещения. - Мы часто топим камин: в прохладные вечера очень приятно посидеть у огня всей семьей. Он дает много тепла и ощущение уюта, — говорит Денис.





В гостиной, по словам хозяев, семья и проводит большую часть времени, лишь на ночь расходясь по спальням. Здесь много света и пространства, а любимое место есть даже у питомца.



Пес Раф на диване

Непростой оказалась история с подвалом: в проекте он был, потом супруги передумали, но в итоге все-таки сделали. Причем по площади он получился таким же, как и остальные этажи дома. В одном из помещений подвала размещается котельная, а остальные комнаты пока ждут отделки. Здесь хотят поставить бильярд для младшего сына.

Показывая котельную, Денис вспоминает, что предыдущая отопительная система исправно работала на протяжении десяти лет. Истек срок ее службы – и начались проблемы. Семья уже подумывала заменить котел, на всякий случай Денис закупил дрова, чтобы в случае внезапной поломки можно было пару дней отапливать первый этаж камином. И тут он узнал о конкурсе 21vek.by и Realt.

Теперь 21vek.byне только продает, но и устанавливает отопительные системы, сплит-системы и двери. В пакет услуг входят выездная консультация инженера, доставка в любую точку Беларуси, монтажные работы по установке и запуску, гарантийное обслуживание. Благодаря этому вы можете экономить время и быть уверенными в качестве монтажа.

- Мне в почту пришло письмо. Я давно подписан на рассылку от 21vek.by, из нее можно узнать об акции или получить промокод. Ничего не сказав жене, отправил заявку. Через пару дней мне позвонили – если бы я не был на работе, я бы закричал от радости, - говорит Денис.





С победителем связался специалист онлайн-гипермаркета, уточнил все технические моменты, необходимые для подбора отопительной системы и ее монтажа. Вместе они выбрали подходящий вариант. Затем назначили удобный хозяевам день монтажа.





Сначала мастера онлайн-гипермаркета демонтировали старый котел. Затем начали устанавливать новый. Специалисты периодически подключали хозяина к процессу: уточняли площадь, особенности проведенных коммуникаций, вместе выбирали оптимальную температуру. Котел Ariston идеально вписался на место предыдущего – и его запустили.





Мастера объяснили хозяевам правила эксплуатации, ответили на все вопросы и заключили договор на гарантийное обслуживание. - Раньше в котельной был установлен котел этого же бренда, поэтому замена получилась быстрой. Срок службы нового отопительного оборудования - десять лет. Также оно требует ежегодного технического обслуживания. Дополнительно мы рекомендуем следить за давлением воды в системе и установить детектор загазованности. В случае чего, всегда можно обратиться в диспетчерскую службу нашего сервиса, которая 24/7 готова помогать со всеми возникающими вопросами, - говорят специалисты.

«Летом мы ставим на участке батут и наполняем бассейн» Проводив специалистов онлайн-гипермаркета 21vek.by, супруги показали нам участок. Наталья своим любимым местом считает террасу, где можно пить кофе и ужинать в теплые дни, а еще отдыхать в подвесном кресле и любоваться садом.





К супругам часто приезжают гости, они любят делать барбекю. Раньше жарили мясо на террасе или на газоне, но это было неудобно. Решили сделать летнюю кухню. Тесть помог Денису выложить печь с казаном. Сам Денис провел в летнюю кухню воду, оборудовал навес. С работами справились за один сезон - и теперь мужчина сам готовит здесь по выходным: семья обожает его фирменный плов.





На участке высажены яблони, туи, декоративные кусты, ель, которую наряжают к каждому Новому году. Есть небольшой огородик для сезонной зелени, клумбы, украшенные садовыми статуэтками. Газон аккуратно подстрижен: эта задача закреплена за старшим сыном.

- Детям в собственном доме особенно комфортно. Им всегда есть, чем заняться. Летом мы ставим батут, наполняем бассейн. Еще у каждого члена семьи есть велосипед – ведь рядом с нами лес и берег водохранилища, - говорит Наталья.

Денис говорит, что на участке не хватает, разве что, бани, но для нее сложно найти место. Семье хочется оставить территорию просторной, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать и трудиться.





- Тем, кто хочет построить дом с нуля, мы советуем не бояться. Нам самим было страшно и тяжело начинать, но когда вы втянетесь в процесс, станет легче и интереснее, - говорят Денис и Наталья.