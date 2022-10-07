Минским очередникам предлагают дома в Несвиже. Узнали, сколько стоит типовой коттедж

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Минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предлагают 15 одноквартирных жилых домов в микрорайоне «Южный» в Несвиже. От Минска до бывшей резиденции Радзивиллов – около 120 километров.

Пока что коттеджи еще строятся. Первой очередью предусмотрено строительство пяти жилых домов. Дома будут на свайном фундаменте, наружные и внутренние стены − из бескаркасных стеновых 3-слойных панелей: наружные − из фибробетона, внутренние − из пенопласта, общая толщина стен 200 мм; перегородки − блоки ячеистого бетона, толщина перегородок − 100 мм. Кровля − металлочерепица. Окна − профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Металлическая входная дверь.

Возводить коттеджи будет ООО «А3 Групп». Снаружи фасады оштукатурят и покрасят. Отапливаться дома будут природным газом (установят газовый котел с закрытой камерой сгорания). Снабжение холодной водой будет от сетей наружного водопровода. Отведение сточных вод − в центральную сеть канализации.

В настоящее время строительная готовность одного из жилых домов (№ 5 по проекту) составляет 80 %. Этот жилой дом состоит из одного этажа и трех комнат. Его общая площадь — 92 квадратных метра. Внутренняя отделка жилого дома проектом не предусмотрена.

Стоимость такого жилого дома – 176 тысяч рублей, или около 70 тысяч долларов.

На дома могут претендовать только очередники. Строительство будет идти с господдержкой по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Ознакомиться с планировками можно в КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома» по адресу: Минск, ул. Интернациональная, 8. Заявления на строительство будут приниматься в администрациях районов с 6 октября по 4 ноября.

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