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Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

08.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем поиск достойных вариантов загородного жилья возле Минска. В этот раз мы обратили внимание на новые дома до 30 км от МКАД и  до ста тысяч долларов. С обязательным условием — наличием современных инженерных систем. Вот что мы нашли на Realt.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Высокая Горка, Московское направление, 26 км от МКАД

Деревня находится на небольшом удалении от трассы Минск-Жодино. Она совсем небольшая, и полностью соответствует своему названию — расположена на высоком холме.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дом каркасный, построен в 2020 году. Стоит на ленточном фундаменте, фасад утеплен и оштукатурен. Кровля - металлочерепица.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Общая площадь — 122 «квадрата». В нем 4 жилые комнаты, гостиная, кухня, кабинет, санузел, тамбур, котельная, веранда и приподнятая над участком терраса.

Внутри он полностью готов к проживанию - во всех комнатах ламинат, стены покрашены, в санузле плитка. Потолки из гипсокартона.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дом продается с мебелью и бытовой техникой, а это значит, что можно будет не покупать кухню, шкафы-купе, диваны и многое другое.

В доме совмещенный санузел с ванной, подвесным унитазом и писсуаром. Вся сантехника импортная.

Отопление дома электрическое, но по льготному тарифу. Есть еще камин и кондиционер. Вода из скважины, канализация местная.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Размер участка - 24,7 соток. На нем ухоженный газон и декоративные растения. Есть еще и баня, но ее не достроили.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

По всему периметру территория огорожена, на въезде стоят откатные ворота.

Стоимость - 93 000 долларов.

Усяж, Московское направление, 27 км от МКАД

Это большой поселок рядом со Смолевичами и новой бетонкой на Минск. Вся необходимая инфраструктура в Усяже есть: школа, детский сад, магазины, РКЦ банка, СТО, Дом культуры, ФОК.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Здесь продается абсолютно новый одноэтажный дом на 152 «квадрата». Он из блоков, утеплен, оштукатурен и покрашен.

В нем три спальни, гостиная-кухня, ванная комната и отдельный санузел, топочная, гардеробная и прихожая. Чистовая отделка закончена, можно вносить свою мебель и жить.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Все коммуникации подведены и подключены — центральный водопровод, электричество, газ, канализация местная. Газовый котел уже подключен.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Коттедж располагается на угловом крайнем участке размером 12 соток. При желании можно расширить территорию за счет соседнего участка, который можно взять в аренду под ЛПХ.

Стоимость85 000 долларов (цена снижена на 10 тысяч долларов).

СТ «Нива-Ф», Брестское направление, 17 км от МКАД

Это довольно развитое газифицированное СТ с хорошими подъездными путями от скоростной трассы. Дороги до товарищества и внутри обслуживаются круглогодично. По всему поселку установлено видеонаблюдение, имеются современная детская площадка и волейбольное поле. Рядом лес, озеро Чики с пляжем и зоной отдыха. 


Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дому уже пять лет, общая площадь — 202,6 м2. Он двухэтажный с пристроенным гаражом на два автомобиля. Стены – газосиликатный блок (оштукатурен). Кровля – металллочерепица.


Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

На первом этаже разместили гостиную-кухню, жилую комнату, топочную, ванную комнату и дополнительный санузел. На втором — спальни.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Отапливается дом газовым энергоэффективным котлом «Buderus». Электричество - 220/380В. Вода из своей скважины глубиной 85 метров. Канализация – местная.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Участок 11 соток, правильной формы, расположен в конце улицы.

Стоимость 88 800 долларов. Владелец готов рассмотреть варианты обмена на 3-4 комнатную квартиру.

Зыково, Логойское направление, 18 км от МКАД

Небольшая деревня между Острошицким городком и Острошицами. К ней хорошие подъездные пути, от дома до асфальта - 200 метров. В трех минутах ходьбы - автобусная остановка и продуктовый магазин. Школа и детский сад находятся в соседнем агрогородке, детей возит школьный автобус.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дом двухэтажный, на 120 «квадратов». Стены из блоков, фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. Кровля — металлочерепица.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Внутри рациональная и понятная планировка. На первом этаже — гостиная-кухня, холл, прихожая с гардеробной, жилая комната, санузел и техническое помещение. На втором еще три спальни и санузел.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дом отапливается электрокотлом по льготному тарифу. На нижнем этаже - теплые водяные полы, на верхнем – радиаторы. Вода из собственной скважины, канализация местная.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Размер участка — 11,4 сотки. На нем есть еще каркасник со всеми коммуникациями под баню, беседка, детская площадка, металлический гараж и хороший вольер для собаки. Владения огорожены еткой-рабицей.

За этот вариант загородного дома просят 98 000 долларов.

СТ «Перелеск», Мядельское направление, 18 км от МКАД

Товарищество находится рядом с деревней Беларучи, в окружении леса, рядом с рекой Вяча. Вся инфраструктура на доступном расстоянии, зимой дороги чистятся, многие живут здесь круглогодично. С поселком отличное транспортное сообщение, есть остановка маршрутного такси и городского автобуса.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Дом компактный, 75 м2, построен в прошлом году. Стоит на монолитном фундаменте, стены блочные, крыша шиферная. На первом этаже гостиная и кухня, санузел, спальня. Еще две комнаты — на мансарде.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Полностью готов к проживанию — сделана качественная чистовая отделка, есть вся необходимая мебель, бытовая техника.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Отопление электрическое, но можно подвести газ. Водопровод центральный круглогодичный, канализация местная.

Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов
Новые дома в состоянии "заезжай и живи" рядом с Минском. Ищем варианты до 100 тысяч долларов

Размер участка 7 соток. Стоимость 43 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем поиск достойных вариантов загородного жилья возле Минска. В этот раз мы обратили внимание на новые дома до 30 км от МКАД и  до ста тысяч долларов....
 
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