Дом продается с мебелью и бытовой техникой, а это значит, что можно будет не покупать кухню, шкафы-купе, диваны и многое другое.

В доме совмещенный санузел с ванной, подвесным унитазом и писсуаром. Вся сантехника импортная.

Отопление дома электрическое, но по льготному тарифу. Есть еще камин и кондиционер. Вода из скважины, канализация местная.