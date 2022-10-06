«В подъезде теплее, чем в квартире». В еще одном доме в Минск Мире проблемы с отоплением

К нам обратилась читательница Ангелина. Она рассказала, что живет в доме по адресу Белградская, 14. Отопление в этой новостройке дали 28 сентября, но видимо, как и в доме «Бангкок», в одной из квартир дома «Торонто» у кого-то прорвало трубу.

– Авария случилась на 14-м этаже. На каких-то этажах отопление частично есть, но три последних этажа, с 13 по 16-й полностью отключили от тепла. За неделю я оставила уже более 5 заявок в обслуживающей организации, но результата так и нет. В квартире стоит дубак. На лестничной клетке теплее, выходим греться туда.

Жительница 16-этажной новостройки говорит, что сантехник в дом пришел только после того, как она пригрозила обслуживающей компании прокуратурой. Но надежды на приход специалиста не оправдались, вопрос он так и не решил:

– Мужчина сказал, что работает в компании только второй день и сделать ничего не может – мол, пока не разобрался, что тут и как. К сожалению, на мои заявки в «Дубай Проперти Менеджмент» практически не реагируют. Неужели нельзя оперативно решить проблему и дать отопление без угроз и обращения в вышестоящие инстанции?!

Отметим, что дом «Торонто» новоселы стали обживать только в этом году. В нем – 16 этажей и 120 квартир.

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