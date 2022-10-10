С чего начать ремонт квартиры с черновой отделкой и где купить стройматериалы? Гайд от экспертов

Источник материала: realt.by

Квартиру без стен с черновой отделкой можно дешево купить, но сколько придется вложить в ремонт? Как правильно спланировать работы и как их выполнить? На наши вопросы ответили дизайнер интерьера и строитель. Партнер этого материала — компания «Постройка.бел» , которая уже 15 лет доставляет строительные материалы по всей Беларуси, а недавно открыла в Минске новый склад-магазин.

Где открылся новый магазин-склад? Новый магазин-склад находится по адресу Казинца 11/3. Сюда удобно добираться из комплекса «Минск Мир» и других окрестных районов. Всегда в наличии — несколько тысяч позиций стройматериалов от двухсот надежных поставщиков. Это строительные и отделочные материалы, утеплители, лакокрасочные товары, пиломатериалы, металлопрокат, электрика.



























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В ассортименте есть всё для начала ремонта, а также для финишной чистовой отделки. В этом материале эксперты расскажут, с чего начать эти работы и как правильно их выполнять.

Наши эксперты

Татьяна Волкова – руководитель и дизайнер студии NTDesign . Компания работает на рынке с 2006 года, оказывает полный цикл услуг от проектирования до реализации проекта. В портфолио - квартиры и дома, а также дворцы спорта, торговые центры, рестораны, салоны и огромные туристические комплексы в несколько зданий.

Павел Диваков – основатель и руководитель компании Dihouse.by . Компания работает на рынке с 2010 года, занимается отделкой под ключ квартир, домов и объектов коммерческой недвижимости. В портфолио - бюджетные и премиальные работы, экспресс-ремонт, в общей сумме более 70 реализованных объектов.

Если при зонировании комната остается без окна, ее стоит объединить с другой Работу над квартирой стоит начать с планирования – и чем детальнее оно будет, тем проще будет в дальнейшем. Если речь идет о квартире со свободной планировкой, Татьяна предлагает в первую очередь продумать зонирование: - Изучите границы предложенных застройщиком зон. Коридоры, кухня, санузлы — объекты пристального внимания, ведь при согласовании конечного плана вы должны соблюсти определенные нормы, установленные законодательством. Вычислите потребности семьи – сколько нужно комнат для комфортного проживания, какой мебелью и оборудованием нужно их наполнить.

Важный вопрос: соответствует ли количество окон количеству помещений. Конечно, этот момент в идеале продумывать на момент покупки квартиры, но если уже по факту вы видите, что какая-то из комнат остается без окна, то стоит решить вопрос объединением некоторых зон.



Сложная планировка для квартиры с двумя окнами

Пространство можно визуально расширить, используя вместо стен системы перегородок - Если изначальная площадь жилья вас устраивает, постарайтесь не намельчить комнаты и сохранить ощущение простора, - говорит Татьяна. – Например, гардеробные можно спрятать за современными перегородками из стекла, не создавая отдельные помещения. Комнаты для гостей зачастую пустуют целыми неделями, я же считаю, что лучше ежедневно использовать пространство по максимуму, исходя из режима дня вашей семьи.

Зачастую новоселам хочется хотя бы визуально увеличить площадь жилья. Квартиры с небольшим метражом, как правило, страдают от мелких вариантов планировки – если нельзя уменьшить число комнат и вы уже объединили все возможные, надо применять декоративные приемы расширения пространства. Это светлые стены, зеркала, негромоздкая мебель, складные системы для сна и работы, зонирование не стенами, а системами перегородок.



Визуальное увеличение пространства при помощ светлых стен и больших зеркал

Отдельное внимание мы уделили вопросу присоединения балкона или лоджии. Татьяна поделилась своими наблюдениями: - Всем хочется присоединить к жилой площади еще пару «квадратов». Во-первых, это нужно согласовывать. Во-вторых, важно грамотно, не в ущерб соседям утеплить, заменить или установить балконные рамы, не нарушить целостность фасада дома. В-третьих, еще до присоединения нужно подумать: если балкон один, а квартира небольшая, где вы будете сушить постиранное белье, хранить велосипед, закатки на зиму и другие вещи? Не стоит забывать, что квартира - это не только дизайн, но еще и функционал.

Для грамотного зонирования детально продумайте жизненные сценарии семьи Перед тем, как зонировать помещение и возводить стены, Татьяна рекомендует продумать все жизненные сценарии: - Всю информацию стоит зафиксировать в блокноте, или, например, в электронном виде. Запишите, сколько человек у вас в семье, планируется ли пополнение, собираетесь ли вы заводить питомцев. Затем выявите потребности каждого. Например, родители могут иметь одно представление о нуждах своих детей, а тем на практике необходимо совсем другое. Поэтому какое-то время ведите записи: во сколько встаете и ложитесь спать, как проходят завтраки, обеды и ужины, во сколько едете на работу и с работы, на учебу и с учебы. Какие у вас увлечения? Как отдыхает каждый? Работает или учится кто-нибудь дома? Смотрите вы вместе телевизор или каждый проводит время в своих гаджетах? Как вы видите процессы на кухне, в ванной, прачечной? Делаете уборку самостоятельно или при помощи специалистов? Чем подробнее семья разберет свой ритм жизни – сколько верхней одежды нужно поместить в шкаф и сколько циклов стирки придется запускать в неделю, - тем легче будет продумать планировку квартиры.

Работы в квартире свободной планировки начинаются со сноса ненужных перегородок Правильное построение работ в квартире свободной планировки: снос всех ненужных перегородок;

монтаж новых перегородок;

монтаж оконного остекления и подоконников;

монтаж входной двери;

перенос радиаторов отопления;

проведение вентиляции, кондиционирования, коммуникации для умного дома и прочих инженерных систем, необходимых заказчику;

электрические выводы (до или после оштукатуривания стен - решает прораб);

черновые выводы для сантехнического оборудования;

оштукатуривание, выравнивание стен и откосов;

заливка стяжки;

чистовая отделка помещения, начиная сверху (потолок-стены-пол).

Для экономии пространства перегородки можно делать из пазогребневого блока или гипсокартона - Начинаем с демонтажа ненужных перегородок (в квартире свободной планировки они могут остаться после объединения ванной и туалета). Затем монтируем новые, - говорит Татьяна. - Как правило, квартиры свободной планировки уже идут в черновой отделке с черновой электрикой. Из моего опыта, если штукатурку еще можно сохранить, то электрику практически никто не использует. Поэтому строитель демонтирует всё, что мешает и возводит стены по согласованному плану.

- Перегородки можно возводить из различных материалов, - дополняет Павел. - Если пространство позволяет, мы предпочитаем ставить их из керамзитобетонных блоков. По сравнению с газосиликатными они более прочные, у них лучше звуко- и виброизоляция. Но с газосиликатным проще работать, их легче резать. Если же мы экономим каждый сантиметр пространства, то можно использовать пазогребневый блок или же перегородки из гипсокартона. В некоторых случаях используется кирпич. Для возведения перегородок Павел рекомендует эти материалы:

Материалы для перегородок Производители Цены Ссылки Керамзитобетонный блок Завод керамзитового гравия (РБ) 2,15 руб./шт. Купить Гипсовая пазогребневая плита Knauf (РБ) 15,36 руб./шт. Купить Газосиликатная перемычка Забудова (РБ) 49,65 руб./шт. Купить Клей для блоков Тайфун (РБ) 8,84 руб./шт. Купить

Работы, связанные с электрикой и сантехникой, стоит доверить профессионалам Разводка электрики, выполняемая до или после оштукатуривания, - это уже финишная прямая перед чистовым ремонтом. Должны быть прорисованы и утверждены кухня, мебель, сантехническое оборудование, декор стен, подобрана плитка.

- После этого дизайнер продумывает каждый сантиметр: где нужна розетка, выключатель, вывод для освещения, - делится опытом Татьяна. – Специалист следит, например, за тем, чтобы декоративные элементы на стенах не пересекались с врезкой выключателей. Если есть системы умного дома, вентиляции и прочих инженерных сетей, дизайнер предоставляет свой шаблон смежным организациям и корректирует свои планы в соответствии с их проектами.

- При самостоятельном ремонте самое главное – это не экономить на сантехнике и электрике, - делится опытом Павел. - Это те работы, которые сложнее и дороже всего исправить после завершения ремонта. И как минимум эти этапы нужно доверить профессионалам, чтобы избежать, в худшем случае, пожара или потопа. Для электромонтажа Павел рекомендует эти материалы:

Материалы для электромонтажа Производители Цены Ссылки Кабель ВВГ Пнг Кабельный завод «Поиск-1» (РБ) 3,29 руб./м.п. Купить Кабель ВВГ Пнг Кабельный завод «Поиск-1» (РБ) 2,15 руб./м.п. Купить Электромонтажная коробка с шурупами ВИТЕВРОПЛАСТ (РБ) 0,44 руб./шт. Купить Пластиковый навесной бокс Schneider Electric (РФ) 114,70 руб./шт. Купить

Варианты освещения можно комбинировать Особое внимание нужно уделить освещению, ведь оно будет влиять и на продуктивность, и на возможность отдохнуть дома. - Универсального сценария освещения не существует, самый распространенный вариант – равномерное общее освещение, а также локальное и точечное, выхватывающее предметы интерьера, - советует Татьяна. - Самый популярный сейчас вариант - это диодные системы освещения. Дополнительно разработаны системы умного дома, которые можно регулировать с помощью смартфона.



Комбинированное освещение (бра, настольная лампа, верхний свет) в детской

Поднимите уровень влажности в помещении - и валик не оставит полос на стене Чистовая отделка помещения начинается с грунтовки. Павел считает, что этот этап пропускать нельзя: грунтовка способствует лучшему сцеплению материалов – и, как следствие, влияет на долговечность отделки.

Затем можно приступать к покраске стен или поклейке обоев. - Конечно, лучше бы оставить чистовые работы профессионалам. Но если все-таки решились делать эти работы сами, то старайтесь всё выполнять по правилам, - говорит Павел. - До покраски нужно упаковать и заклеить поверхности, которые вы не планируете окрашивать. Чтобы не было полос от валика, нужно максимально поднять уровень влажности воздуха в помещении, чтобы краска медленнее высыхала и была возможность равномерно раскатать ее по поверхности.

Для поклейки обоев поверхность нужно идеально загрунтовать, чтобы при наклеивании обойный клей быстро не впитался в стену, отчего появляются отслоения и пузыри. Для покраски стен и поклейки обоев Павел рекомендует эти материалы:

Материалы для покраски стен и поклейки обоев Производители Цены Ссылки Финишная полимерная шпатлевка ilmax (РБ) 16,47 руб./шт. Купить Финишная шпатлевка Knauf (РБ) 67,75 руб./шт. Купить Обойный клей Pufas (Германия) 19,72 руб./шт. Купить Клей для стеклохолста Bostik (Швеция) 95,90 руб./шт. Купить Стеклохолст Ecotex (РФ) 89,95 руб./рул. Купить

Чем ровнее поверхность, тем проще укладка плитки и ламината - Что касается плитки, есть одно простое правило – чем ровнее поверхность, тем проще укладка, - говорит Павел. - Если мы имеем ровную по уровню и плоскости поверхность, то остается только наносить клей под одну гребенку и клеить плитку. Чтобы стыки плиток были ровными и одинаковыми, советую использовать систему выравнивания плитки, клинья и крестики.

Допустимая неровность пола для укладки ламината – 2 мм на метр квадратный, от стен отступаем по 1 см со всех сторон. И надежнее всего как по расположению на полу, так и с эстетической стороны английская раскладка. То есть каждый третий ряд укладывается с обрезкой доски на 1/3. Для укладки плитки и ламината Павел рекомендует эти материалы:

Материалы для укладки покрытий Производители Цены Ссылки Клей для плитки усиленной фиксации Ceresit (РБ) 25,90 руб./шт. Купить Древесноволокнистая подложка STEICO underfloor (Польша) 65,86 руб./уп. Купить Система выравнивания плитки (зажим) TLS Profi (РФ) 9,88 руб./уп. Купить Система выравнивания плитки (клин) TLS Profi (РФ) 16,50 руб./уп. Купить