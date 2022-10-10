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С чего начать ремонт квартиры с черновой отделкой и где купить стройматериалы? Гайд от экспертов
10.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиру без стен с черновой отделкой можно дешево купить, но сколько придется вложить в ремонт? Как правильно спланировать работы и как их выполнить? На наши вопросы ответили дизайнер интерьера и строитель. Партнер этого материала —
Где открылся новый магазин-склад?
Новый магазин-склад находится по адресу Казинца 11/3. Сюда удобно добираться из комплекса «Минск Мир» и других окрестных районов. Всегда в наличии — несколько тысяч позиций стройматериалов от двухсот надежных поставщиков. Это строительные и отделочные материалы, утеплители, лакокрасочные товары, пиломатериалы, металлопрокат, электрика.
В ассортименте есть всё для начала ремонта, а также для финишной чистовой отделки. В этом материале эксперты расскажут, с чего начать эти работы и как правильно их выполнять.
Наши эксперты
Татьяна Волкова – руководитель и дизайнер студии
Павел Диваков – основатель и руководитель компании
Если при зонировании комната остается без окна, ее стоит объединить с другой
Работу над квартирой стоит начать с планирования – и чем детальнее оно будет, тем проще будет в дальнейшем. Если речь идет о квартире со свободной планировкой, Татьяна предлагает в первую очередь продумать зонирование:
- Изучите границы предложенных застройщиком зон. Коридоры, кухня, санузлы — объекты пристального внимания, ведь при согласовании конечного плана вы должны соблюсти определенные нормы, установленные законодательством. Вычислите потребности семьи – сколько нужно комнат для комфортного проживания, какой мебелью и оборудованием нужно их наполнить.
Пространство можно визуально расширить, используя вместо стен системы перегородок
- Если изначальная площадь жилья вас устраивает, постарайтесь не намельчить комнаты и сохранить ощущение простора, - говорит Татьяна. – Например, гардеробные можно спрятать за современными перегородками из стекла, не создавая отдельные помещения. Комнаты для гостей зачастую пустуют целыми неделями, я же считаю, что лучше ежедневно использовать пространство по максимуму, исходя из режима дня вашей семьи.
Зачастую новоселам хочется хотя бы визуально увеличить площадь жилья. Квартиры с небольшим метражом, как правило, страдают от мелких вариантов планировки – если нельзя уменьшить число комнат и вы уже объединили все возможные, надо применять декоративные приемы расширения пространства. Это светлые стены, зеркала, негромоздкая мебель, складные системы для сна и работы, зонирование не стенами, а системами перегородок.
Отдельное внимание мы уделили вопросу присоединения балкона или лоджии. Татьяна поделилась своими наблюдениями:
- Всем хочется присоединить к жилой площади еще пару «квадратов». Во-первых, это нужно согласовывать. Во-вторых, важно грамотно, не в ущерб соседям утеплить, заменить или установить балконные рамы, не нарушить целостность фасада дома. В-третьих, еще до присоединения нужно подумать: если балкон один, а квартира небольшая, где вы будете сушить постиранное белье, хранить велосипед, закатки на зиму и другие вещи? Не стоит забывать, что квартира - это не только дизайн, но еще и функционал.
Для грамотного зонирования детально продумайте жизненные сценарии семьи
Перед тем, как зонировать помещение и возводить стены, Татьяна рекомендует продумать все жизненные сценарии:
- Всю информацию стоит зафиксировать в блокноте, или, например, в электронном виде. Запишите, сколько человек у вас в семье, планируется ли пополнение, собираетесь ли вы заводить питомцев. Затем выявите потребности каждого. Например, родители могут иметь одно представление о нуждах своих детей, а тем на практике необходимо совсем другое. Поэтому какое-то время ведите записи: во сколько встаете и ложитесь спать, как проходят завтраки, обеды и ужины, во сколько едете на работу и с работы, на учебу и с учебы. Какие у вас увлечения? Как отдыхает каждый? Работает или учится кто-нибудь дома? Смотрите вы вместе телевизор или каждый проводит время в своих гаджетах? Как вы видите процессы на кухне, в ванной, прачечной? Делаете уборку самостоятельно или при помощи специалистов? Чем подробнее семья разберет свой ритм жизни – сколько верхней одежды нужно поместить в шкаф и сколько циклов стирки придется запускать в неделю, - тем легче будет продумать планировку квартиры.
Работы в квартире свободной планировки начинаются со сноса ненужных перегородок
Правильное построение работ в квартире свободной планировки:
Для экономии пространства перегородки можно делать из пазогребневого блока или гипсокартона
- Начинаем с демонтажа ненужных перегородок (в квартире свободной планировки они могут остаться после объединения ванной и туалета). Затем монтируем новые, - говорит Татьяна. - Как правило, квартиры свободной планировки уже идут в черновой отделке с черновой электрикой. Из моего опыта, если штукатурку еще можно сохранить, то электрику практически никто не использует. Поэтому строитель демонтирует всё, что мешает и возводит стены по согласованному плану.
- Перегородки можно возводить из различных материалов, - дополняет Павел. - Если пространство позволяет, мы предпочитаем ставить их из керамзитобетонных блоков. По сравнению с газосиликатными они более прочные, у них лучше звуко- и виброизоляция. Но с газосиликатным проще работать, их легче резать. Если же мы экономим каждый сантиметр пространства, то можно использовать пазогребневый блок или же перегородки из гипсокартона. В некоторых случаях используется кирпич.
Для возведения перегородок Павел рекомендует эти материалы:
Работы, связанные с электрикой и сантехникой, стоит доверить профессионалам
Разводка электрики, выполняемая до или после оштукатуривания, - это уже финишная прямая перед чистовым ремонтом. Должны быть прорисованы и утверждены кухня, мебель, сантехническое оборудование, декор стен, подобрана плитка.
- После этого дизайнер продумывает каждый сантиметр: где нужна розетка, выключатель, вывод для освещения, - делится опытом Татьяна. – Специалист следит, например, за тем, чтобы декоративные элементы на стенах не пересекались с врезкой выключателей. Если есть системы умного дома, вентиляции и прочих инженерных сетей, дизайнер предоставляет свой шаблон смежным организациям и корректирует свои планы в соответствии с их проектами.
- При самостоятельном ремонте самое главное – это не экономить на сантехнике и электрике, - делится опытом Павел. - Это те работы, которые сложнее и дороже всего исправить после завершения ремонта. И как минимум эти этапы нужно доверить профессионалам, чтобы избежать, в худшем случае, пожара или потопа.
Для электромонтажа Павел рекомендует эти материалы:
Варианты освещения можно комбинировать
Особое внимание нужно уделить освещению, ведь оно будет влиять и на продуктивность, и на возможность отдохнуть дома.
- Универсального сценария освещения не существует, самый распространенный вариант – равномерное общее освещение, а также локальное и точечное, выхватывающее предметы интерьера, - советует Татьяна. - Самый популярный сейчас вариант - это диодные системы освещения. Дополнительно разработаны системы умного дома, которые можно регулировать с помощью смартфона.
Поднимите уровень влажности в помещении - и валик не оставит полос на стене
Чистовая отделка помещения начинается с грунтовки. Павел считает, что этот этап пропускать нельзя: грунтовка способствует лучшему сцеплению материалов – и, как следствие, влияет на долговечность отделки.
Затем можно приступать к покраске стен или поклейке обоев.
- Конечно, лучше бы оставить чистовые работы профессионалам. Но если все-таки решились делать эти работы сами, то старайтесь всё выполнять по правилам, - говорит Павел. - До покраски нужно упаковать и заклеить поверхности, которые вы не планируете окрашивать. Чтобы не было полос от валика, нужно максимально поднять уровень влажности воздуха в помещении, чтобы краска медленнее высыхала и была возможность равномерно раскатать ее по поверхности.
Для поклейки обоев поверхность нужно идеально загрунтовать, чтобы при наклеивании обойный клей быстро не впитался в стену, отчего появляются отслоения и пузыри.
Для покраски стен и поклейки обоев Павел рекомендует эти материалы:
Чем ровнее поверхность, тем проще укладка плитки и ламината
- Что касается плитки, есть одно простое правило – чем ровнее поверхность, тем проще укладка, - говорит Павел. - Если мы имеем ровную по уровню и плоскости поверхность, то остается только наносить клей под одну гребенку и клеить плитку. Чтобы стыки плиток были ровными и одинаковыми, советую использовать систему выравнивания плитки, клинья и крестики.
Допустимая неровность пола для укладки ламината – 2 мм на метр квадратный, от стен отступаем по 1 см со всех сторон. И надежнее всего как по расположению на полу, так и с эстетической стороны английская раскладка. То есть каждый третий ряд укладывается с обрезкой доски на 1/3.
Для укладки плитки и ламината Павел рекомендует эти материалы:
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Квартиру без стен с черновой отделкой можно дешево купить, но сколько придется вложить в ремонт? Как правильно спланировать работы и как их выполнить? На наши...
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