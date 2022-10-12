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Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника

12.10.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске с аукциона будут пробовать реализовать однокомнатную квартиру в районе метро «Пушкинская». Однушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная цена − весьма привлекательная. Торги по объекту пройдут на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение».

Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника

Итак, предлагаемая к продаже квартира находится на улице Дунина-Марцинкевича, 6 в панельном  девятиэтажном доме 1977 года постройки.

Площадь однокомнатной квартиры − 35,7 квадратных метров. Судя по фотографиям, квартира жилая, в ней есть отделка и мебель.

Так как квартира продается за долги, на нее наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Ограничения будут сняты для нового владельца.

Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника
Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника
Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника
Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника

Стоимость квартиры «должника» − 73,1 тысячи рублей (28 тысяч долларов).

Электронные торги по продаже этой квартиры назначены на 1 ноября.

Отметим, что улица Дунина-Марцинкевича − это район метро «Пушкинская», отсюда легко добраться до Немиги,

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Теги: Минск
 
 
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В Минске с аукциона будут пробовать реализовать однокомнатную квартиру в районе метро «Пушкинская». Однушка в панельном доме продается за долги собственника....
 
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