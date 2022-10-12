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Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника
12.10.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске с аукциона будут пробовать реализовать однокомнатную квартиру в районе метро «Пушкинская». Однушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная цена − весьма привлекательная. Торги по объекту
Стоимость квартиры «должника» − 73,1 тысячи рублей (28 тысяч долларов).
Электронные торги по продаже этой
Отметим, что улица Дунина-Марцинкевича − это район метро «Пушкинская», отсюда легко добраться до Немиги,
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Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника
В Минске с аукциона будут пробовать реализовать однокомнатную квартиру в районе метро «Пушкинская». Однушка в панельном доме продается за долги собственника....
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