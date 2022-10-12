Однушка в Минске всего за 30 тысяч долларов. Такое может быть? На аукцион выставили квартиру должника

Площадь однокомнатной квартиры − 35,7 квадратных метров. Судя по фотографиям, квартира жилая, в ней есть отделка и мебель.

Так как квартира продается за долги, на нее наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Ограничения будут сняты для нового владельца.