В 90-х эта минская высотка считалась элитной. Сейчас тут продается необычная трехуровневая квартира

Источник материала: realt.by

Эта кирпичная многоэтажка на улице Денисовской в Минске знакома многим. Здание с брутальной круглой пристройкой и необычными квартирами появилось на перекрестке двух транспортных артерий в конце 90-х годов. Первоначально дом считался элитным (квартиры тут стоили довольно дорого), но с годами интерес к новостройке снизился, а цены на «трехмерное» жилье приблизились к средне-городским. Сейчас в необычном доме выставлена на продажу трехуровневая квартира с хорошим ремонтом. Мы решили рассмотреть ее подробней.



Итак, перед нами трехкомнатная квартира площадью 78 квадратных метров. Расположено жилье в доме по адресу: Денисовская, 9. Квартира официально находится на 8-м этаже, но на самом деле является трехуровневой. Дом построили по проекту петербургского архитектора, правда, немного удешевили в процессе: исключили подземный паркинг, сократили размеры квартир и их количество.

В рассматриваемой нами квартире – 2 комнаты и кухня-гостиная. Обустроено пространство следующим образом. Отдельный уровень отведен под прихожую с системой хранения, с которой начинается вход в квартиру. Дальше лестница ведет на второй уровень, где расположены спальни. Ну а кухне-гостиной и просторному санузлу нашлось место на третьем уровне. Окна спален и гостиной выходят на разные стороны дома. Всего в квартире имеются два лестничных марша, а в высоту она занимает полтора этажа.









Среди плюшек продаваемой трешки − пол с подогревом в кухне, гостиной, санузле и коридоре, система видеонаблюдения. Также в числе плюсов называются доброжелательные соседи и вместительная лоджия в тамбуре, которую можно использовать в личных целях.









Парковать машину можно возле дома, там же есть благоустроенная детская площадка. Недалеко от дома – несколько школ и детских садов, гипермаркет «Корона», почта, аптека и магазины.



