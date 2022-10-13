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"У нас бесплатные теплые полы, но есть нюанс". Как живет элитный дом на Машерова, где в 2000-х был магазин Zara
13.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом № 54 - один из самых привлекательных на проспекте Машерова. Он стоит у первой линии, растягивается на 8 подъездов и попал в наше поле зрение не случайно. Во-первых, дом - элитный. Возводили многоэтажку с закрытой территорией в 90-х. Дело это оказалось не быстрым и замудреным, поэтому и называют его “Титаником”. Квартиры здесь изначально смогли себе позволить лишь бизнесмены и дипломаты. Во - вторых, там было создано первое товарищество собственников в Минске. И, наконец, именно в этом доме несколько лет работал магазин Zara. Да, именно с таким названием и соответствующим наполнением задолго до официального появления бренда в Беларуси. Мы поговорили с теми, кто приезжал туда закупаться и узнали, как живется в элитке сейчас.
"Ездили в магазин из Курасовщины"
Дом, о котором мы пишем, находится напротив Театра белорусской драматургии на проспекте Машерова, 54. Несмотря на близкое расположение к центру, тусовочным эту часть района назвать нельзя, но и без этого шума хватает: здесь всегда активное движение машин, в час пик - пробки, а по утрам, вместо будильника просыпаешься с первым трамваем, откуда звучит “Наступны прыпынак - Пярэспа”.
Прохожие у дома тоже останавливаются часто. Все потому что весь первый этаж занят коммерческими помещениями. Но, признаться честно, в районе даже мини шоп-тур не организуешь, маловато продуктовых магазинов, не говоря уже о второстепенных лавках. В элитной многоэтажке же располагаются турфирма, печатный салон, аптека, недавно открылась кофейня, но дольше всего здесь живет магазин Милавица. Интересно, что в памяти некоторых минчан элитка ассоциируется с еще одним известным брендом одежды. В период с 2007 по 2011 годы здесь работал магазин, где продавались брендовые вещи зарубежных марок. Владельцы с вывеской не заморачивались и назвали торговую точку Zara, которую и привозили.
Диана является большой поклонницей испанского бренда, поэтому долго страдала, когда магазин закрылся.
- Мне было около 25 лет, когда открыла его для себя. В магазин ездили специально из Курасовщины. Там был хороший выбор детской одежды и действительно очень дешевой. Нынешняя Zara, конечно, дороже той, но не уступает по качеству, - рассказывает героиня. - Я даже сразу думала, что открыл ее один владелец, но ассортимент сильно отличался: там было наихудшее из коллекций, и часто попадался брак. Помню, что после закрытия нашла посредника, который привозил нужные вещи по заказу из Литвы и Польши. Кстати, еще одна Zara была на Немиге.
Некоторые вещи из того магазина до сих пор сохранились у Дианы, правда не ждут своего приговора на даче.
Стас говорит, что был в этом магазине "примерно году в 2009-ом".
- Я тогда был студентом и приехал просто посмотреть, потому что знал, что такое одежда Zara. Но ассортимент мужского меня тогда не порадовал - в основном это была деловая одежда типа брюк и пиджаков, да и то все было больших для меня размеров. Как я тогда понял, это был какой-то сток. Больше в этот магазин я не ездил.
Почему "Титаник"?
Дом был построен в 1998 году. По словам риэлтеров и местных, возводили его долго. Это сказалось и на результате. Например, высокие потолки, которые присущи сталинкам и элитным объектам, остались на уровне хрущевских. А это, как говорит один из риэлтеров, перечеркивает все преимущества.
По рассказам местных жителей, так случилось потому, что здание пришлось достраивать другому застройщику, Минскпромстрою, который добавил еще два этажа. При этом, менять высоту здания уже было нельзя, поэтому увеличили количество квартир, урезав потолки.
Это не все интересные факты о многоэтажке из 90-х. Сейчас модно давать домам названия - отличный маркетинговый ход, но народные имена всегда живут дольше. За нашим вот закрепилось “Титаник”. Дело в том, что в доме странное и не закономерное разветвление труб с горячей водой. Жители, конечно, в восторге от бесплатных теплых полов, но до той поры пока не затеют ремонт. Кто-нибудь да обязательно заденет трубу и затопит других. Так и появилось название "Титаник".
На сегодняшний день здесь продаются 3 квартиры:
Во двор пройти без чипа невозможно. С другой стороны находится въезд и выезд для автомобилей. За шлагбаумом следит сторож. Без пропуска тут не проедешь, а вот пешеходам зайти с другой стороны особых проблем не возникает.
На первый взгляд, двор вполне может претендовать на высшую оценку по благоустройству: у подъездов стоят скамейки, на клумбах все аккуратно, как в ботаническом саду. Еще цветут розы, кое-где остались последние цветы гортензии.
Подчеркивает статус жилья и соответствующие марки автомобилей, есть даже с красными номерами.
“Двор для своих” для этого объекта слегка растяжимое понятие. Так среди курящих во дворе людей, большая часть - сотрудники, что работают в компаниях на первом этаже дома. Вообще закрытой парковкой пользуются и юридические организации. У них есть определенный тип пропуска, который позволяет им парковаться до 6 вечера. Все продумано и строго отслеживается все тем же сторожем.
Конечно, на всех жителей дома количество мест в пределах огражденной территории не хватает. По логике: кто успел, тот и поставил свою ласточку под боком, но здесь другая система. Чтобы иметь возможность припарковать машину у дома круглосуточно, владельцы платят около 10 долларов в месяц. Но и это не дает никаких гарантий наличия свободного места, ведь такой “абонемент” может купить любой житель дома с машиной.
Если что, свои автомобили жильцы еще ставят перед домом со стороны улицы. Рядом есть и гаражный кооператив. Некоторые приобрели себе места там - удобно вдвойне.
"Воюю с владельцами офиса с момента переезда"
Павел (имя мы изменили по просьбе героя) переехал сюда лет пять назад. Раньше жил напротив Комаровского рынка в не менее престижном доме на Куйбышева.
- Продали свою однушку в 60 "квадратов" и добавили около 15 тысяч долларов, чтобы здесь обзавестись трешкой в 100 м², - делится мужчина. - Все соседи - порядочные люди по сравнению с тем местом, где я жил ранее, хотя и там есть квартиры министров.
А вот с обитателями коммерческих помещений, Павел признается, что не дружит, в частности с теми, кто находится под ним.
- Я воюю с владельцам с момента переезда. Там продают профессиональную аудиотехнику, звук которой без проблем преодолевает обшивку. Человек позволял себе в два часа ночи спокойно включить музыку, Такое ощущение, что он там живет. Из-за этого приходилось часто вызывать милицию.
Первый этаж вызывает у жильцов много споров. Виталий, который живет в многоэтажке уже 15 лет, говорит, что товарищество долго решалось на открытие кофейни. Владельцы боялись, что из-за этого в доме могут завестись тараканы, но точка все-таки появилась.
- Самоуправление - это хорошо, но с каждым годом решать важные вопросы становится сложнее, так как все больше квартир сдается в аренду и многим собственникам, если честно, плевать, что здесь и в каком состоянии.
Казалось бы, в доме, в котором был создан первый кондоминиум (об этом нам рассказала эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская), уж точно все должно легко и быстро решается. Но, по словам мужчины, вокруг все держится на энтузиазме отдельных личностей. Кто-то цветочек вынесет в подъезд, кто-то клумбу приукрасит, но это не уровень такого дома, считает он.
- Лифты ждут плановой замены. Уже несколько лет обсуждаем новую входную группу, более современные варианты. Когда я только приехал сюда, было более ухоженно, сейчас - упразднено. В то время столкнулись с проблемой отсутствия детской площадки, нам с женой приходилось выезжать на прогулки с ребенком в другие места. За столько лет ситуация не изменилась. В ТС говорят, что это не приоритет - мало детей. Долгие решения привели к потери изюминки дома. Мы несколько лет решали вопрос с видеонаблюдением. Когда поцарапали машину и украли велик, тогда люди зашевелились.
У нас в базе долгосрочной аренды доступно 11 объявлений с квартирами в этом доме. Самая дешевая оказалась
Шлагбаум, видеонаблюдение, сторож - все это требует немалых затрат. На деятельность товарищества уходит у Виталия около 60 рублей ежемесячно.
Кроме поддержания порядка и опрятного внешнего вида дома, у местного жителя особо нет вопросов.
- Я выбрал этот дом из-за локации и его тогдашней престижности. Понимал, что проблем с интеллигентными соседями не возникнет. У нас проживают известные коммерсанты и дипломаты из Польши, Украины и России. Если бы все-таки решился вопрос с приватностью территории и порядком - цены б ему не было.
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"У нас бесплатные теплые полы, но есть нюанс". Как живет элитный дом на Машерова, где в 2000-х был магазин Zara
Дом № 54 - один из самых привлекательных на проспекте Машерова. Он стоит у первой линии, растягивается на 8 подъездов и попал в наше поле зрение не случайно. Во-первых,...
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