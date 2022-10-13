"У нас бесплатные теплые полы, но есть нюанс". Как живет элитный дом на Машерова, где в 2000-х был магазин Zara

Источник материала: realt.by

Дом № 54 - один из самых привлекательных на проспекте Машерова. Он стоит у первой линии, растягивается на 8 подъездов и попал в наше поле зрение не случайно. Во-первых, дом - элитный. Возводили многоэтажку с закрытой территорией в 90-х. Дело это оказалось не быстрым и замудреным, поэтому и называют его “Титаником”. Квартиры здесь изначально смогли себе позволить лишь бизнесмены и дипломаты. Во - вторых, там было создано первое товарищество собственников в Минске . И, наконец, именно в этом доме несколько лет работал магазин Zara. Да, именно с таким названием и соответствующим наполнением задолго до официального появления бренда в Беларуси. Мы поговорили с теми, кто приезжал туда закупаться и узнали, как живется в элитке сейчас.

Прохожие у дома тоже останавливаются часто. Все потому что весь первый этаж занят коммерческими помещениями. Но, признаться честно, в районе даже мини шоп-тур не организуешь, маловато продуктовых магазинов, не говоря уже о второстепенных лавках. В элитной многоэтажке же располагаются турфирма, печатный салон, аптека, недавно открылась кофейня, но дольше всего здесь живет магазин Милавица. Интересно, что в памяти некоторых минчан элитка ассоциируется с еще одним известным брендом одежды. В период с 2007 по 2011 годы здесь работал магазин, где продавались брендовые вещи зарубежных марок. Владельцы с вывеской не заморачивались и назвали торговую точку Zara, которую и привозили.

Дом, о котором мы пишем, находится напротив Театра белорусской драматургии на проспекте Машерова, 54. Несмотря на близкое расположение к центру, тусовочным эту часть района назвать нельзя, но и без этого шума хватает: здесь всегда активное движение машин, в час пик - пробки, а по утрам, вместо будильника просыпаешься с первым трамваем, откуда звучит “Наступны прыпынак - Пярэспа”.

Некоторые вещи из того магазина до сих пор сохранились у Дианы, правда не ждут своего приговора на даче.

- Мне было около 25 лет, когда открыла его для себя. В магазин ездили специально из Курасовщины. Там был хороший выбор детской одежды и действительно очень дешевой. Нынешняя Zara, конечно, дороже той, но не уступает по качеству, - рассказывает героиня. - Я даже сразу думала, что открыл ее один владелец, но ассортимент сильно отличался: там было наихудшее из коллекций, и часто попадался брак. Помню, что после закрытия нашла посредника, который привозил нужные вещи по заказу из Литвы и Польши. Кстати, еще одна Zara была на Немиге.

Стас говорит, что был в этом магазине "примерно году в 2009-ом".

- Я тогда был студентом и приехал просто посмотреть, потому что знал, что такое одежда Zara. Но ассортимент мужского меня тогда не порадовал - в основном это была деловая одежда типа брюк и пиджаков, да и то все было больших для меня размеров. Как я тогда понял, это был какой-то сток. Больше в этот магазин я не ездил.