Отдельные спальни даже в однушках, отказ от лоджий, экономия на метраже. «А-100» показала новые планировки квартир

Светлана Шевлик отмечает, что актуальный запрос от клиентов сейчас – это просторные кухни-гостиные и отдельные небольшие спальни, где можно отдохнуть. Сегодня минчане пытаются переоборудовать таким образом стандартные квартиры, перенося кухню в зал, увеличивая санузлы и тому подобное. В новых планировках от «А-100» все это будет учтено заранее.

О том, как были переосмыслены существующие форматы, рассказал главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашин:

−Основная идея – максимально логичные и компактные решения с сохранением всех наших стандартов: современные фасады, проходные подъезды, стеклянные входные группы, классные общественные пространства.

На презентации показали, как будут выглядеть квартиры в новых домах в кварталах «Зеленая Гавань» и Новая Боровая». Что нового тут можно заметить?

К примеру, даже в небольшой 34-метровой квартире будет отдельная спальня и кухня-гостиная. Вообще, выделенные спальни – пусть и небольшие − новый стандарт от «А-100».

- Люди должны иметь приватное место, спать на полноценной кровати с ортопедическим матрасом, а не раскладывать для сна диван в гостиной.