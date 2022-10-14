|
Отдельные спальни даже в однушках, отказ от лоджий, экономия на метраже. «А-100» показала новые планировки квартир
14.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Пустые» квадратные метры, за которые еще нужно платить – не самый приятный сюрприз для того, кто выбирает квартиру. Учитывая стоимость «квадрата» в Минске, неудивительно, что главный запрос от покупателей − компактные площади с возможностью «нарезки» под нужды конкретной семьи. Именно такое жилье в ближайшие годы намерен строить «А-100 Девелопмент». Сегодня застройщик представил абсолютно новые планировки евроформата, разработанные на базе завода «Современные бетонные конструкции».
Не секрет, что формат евроквартир набирает все большую популярность у белорусов. Именно на такое жилье и будет делать ставку «А-100 Девелопмент». Сейчас тут разработали несколько типовых планировок, которые будут применены при строительстве новых домов в кварталах «Зеленая Гавань» и Новая Боровая».
− Сценарии жизни людей меняются, и строительство должно подстраиваться под новые запросы. Мы попытались улучшить те предложения, которые существуют на рынке, предложив умные пространства и убрав «ненужные» квадратные метры, − говорит руководитель и акционер группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик, − Покупая квартиру, человек платит за общую площадь и ему не нужны лишние коридоры, непонятные закутки и тому подобное. Наша задача – минимизировать количество таких «пустых» метров, не ухудшив (а то и улучшив) функциональность квартиры. В конечном итоге, стоимость такого жилья снизится, а количество людей, которые смогут себе позволить новые квартиры, вырастет.
Светлана Шевлик отмечает, что актуальный запрос от клиентов сейчас – это просторные кухни-гостиные и отдельные небольшие спальни, где можно отдохнуть. Сегодня минчане пытаются переоборудовать таким образом стандартные квартиры, перенося кухню в зал, увеличивая санузлы и тому подобное. В новых планировках от «А-100» все это будет учтено заранее.
О том, как были переосмыслены существующие форматы, рассказал главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашин:
−Основная идея – максимально логичные и компактные решения с сохранением всех наших стандартов: современные фасады, проходные подъезды, стеклянные входные группы, классные общественные пространства.
На презентации показали, как будут выглядеть квартиры в новых домах в кварталах «Зеленая Гавань» и Новая Боровая». Что нового тут можно заметить?
К примеру, даже в небольшой 34-метровой квартире будет отдельная спальня и кухня-гостиная. Вообще, выделенные спальни – пусть и небольшие − новый стандарт от «А-100».
- Люди должны иметь приватное место, спать на полноценной кровати с ортопедическим матрасом, а не раскладывать для сна диван в гостиной.
Также во всех квартирах будет просторный санузел, в котором должна помещаться стиральная машина и ванная длиной 170 сантиметров.
Еще один новый принцип − отказ от застекленных лоджий.
− Открытые балконы – это европейский формат, тут можно будет поставить стульчики, посидеть, отдохнуть, но мы боремся с такими явлениями, как превращение лоджии в склад. Часто наши балконы – это просто свалка. В итоге, та среда, которую мы кропотливо создаем, нарушается недобросовестными жильцами. А ведь, выглядывая из окна, мы хотим видеть красивые фасады и уютные балконы, а не нагромождение чужих вещей.
Кстати, балконы будут обходиться новоселам дешевле, чем лоджии: их стоимость считается по другому коэффициенту. Что же касается мест хранения, то в планировках новой серии будет возможность разместить шкафы в других местах квартиры.
Что еще? Максимальный вынос всех стояков в общие коридоры. Это избавит новоселов от неудобных углов, которые надо застраивать шкафами или прятать за плиткой. К тому же, при будущем капитальном ремонте не придется разрушать отделку.
Одна из интересных новых планировок – 55-метровая квартира с пятью окнами. Такие квартиры будут в угловых секциях. Тут будут две спальни, кухня-гостиная, большой санузел, а пространство вдоль окон можно будет переоборудовать под кабинет, гардеробную или что-то еще.
Также на презентации рассказали, почему, по мнению компании, сборный железобетон «А-100 Девелопмент» сегодня это круче, чем монолит. Помимо того, что железобетон дешевле, быстрее в строительстве, тут идеально ровные поверхности, сейчас в современных домах из железобетона практически нет таких ограничений, как несущие стены.
Так производят панели на заводе «Современные бетонные конструкции».
Первые дома с новыми планировками появятся в Зеленой Гавани уже в следующем году.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельные спальни даже в однушках, отказ от лоджий, экономия на метраже. «А-100» показала новые планировки квартир
«Пустые» квадратные метры, за которые еще нужно платить – не самый приятный сюрприз для того, кто выбирает квартиру. Учитывая стоимость «квадрата» в Минске,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)