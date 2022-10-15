Крепкие хаты и шикарные локации. Нашли варианты в получасе от Минска до 20 тысяч долларов

Дом деревянный, довольно большой — 82 м2. В нем две жилые комнаты, коридор, кухня и холодная пристройка с еще двумя комнатами. Туалет на улице.

Дом обшит вагонкой, на крыше шифер, окна современные ПВХ. Электричество заведено, получено разрешение на использование выделенной мощности электроэнергии – 12 кВт. Основное отопление – новая печь. Вода из своего колодца на участке, дополнительно пробурена скважина (80 метров).