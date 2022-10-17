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«Этот дом – звезда кино». Что сейчас продается в единственной в Минске многоэтажке галерейного типа
17.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот необычный дом на улице Бельского известен далеко за пределами Минска. Дело в том, что здание с галереями-переходами сначала засветилось в советском фильме «Задача с тремя неизвестными», а затем появилось и в клипе Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». В «нулевых» девятиэтажный галерейный дом поражал гостей своей неухоженностью и брутальностью, однако после проведенного в прошлом году капремонта панелька стала выглядеть вполне симпатично. Посмотрели, что сейчас продается в уникальном доме.
Этот необычный дом был построен в Минске в 1976 году по экспериментальному харьковскому проекту. В девятиэтажном здании – 3 подъезда. Квартиры в доме – только однокомнатные и двухкомнатные: однушки площадью по 30 квадратных метров, двушки – по 50. Из-за необычной планировки окна каждой квартиры выходят на противоположные стороны.
Оригинальность дома состоит в балконах-галереях, расположенных со двора. Для того чтобы попасть на галерейный балкон, нужно подняться на нужный этаж на лифте или по лестнице (они находятся в пристройках). Входы в квартиры также устроены с балконов. Сюда же выходят и окна кухонь. Объясним − чтобы добраться до квартиры, скажем, на пятом этаже, нужно войти в любой из трех подъездов, подняться на свой этаж и дальше по галерее добраться до нужной двери. Первоначально жильцов от посторонних глаз закрывали деревянные жалюзи, затем каждый стал решать проблему самостоятельно – кто-то поставил решетки, кто-то повесил плотные окна, кто-то установил роллеты.
Кстати, в первое время дом считался престижным. Во дворе даже был фонтан.
Сейчас на площадке Реалт выставлены на продажу 3 квартиры на Бельского 17. Кинематографическое прошлое дома тут никто не скрывает: «Дом − звезда советского кино, неоднократно снимался в фильмах. Спешите увидеть и купить», − сообщается в одном из объявлений.
Среди вариантов − однокомнатная
Еще одна однокомнатная
Также тут ищет новых хозяев
Окружение у необычного дома – хорошее. Помимо метро, в двух шагах находятся такие объекты инфраструктуры, как Раковский рынок, Ледовый дворец, кинотеатр «Аврора», детский сад, школа, лицей, магазины «Евроопт», «Виталюр», «Соседи».
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Этот необычный дом на улице Бельского известен далеко за пределами Минска. Дело в том, что здание с галереями-переходами сначала засветилось в советском фильме...
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