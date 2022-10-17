«Этот дом – звезда кино». Что сейчас продается в единственной в Минске многоэтажке галерейного типа

Оригинальность дома состоит в балконах-галереях, расположенных со двора. Для того чтобы попасть на галерейный балкон, нужно подняться на нужный этаж на лифте или по лестнице (они находятся в пристройках). Входы в квартиры также устроены с балконов. Сюда же выходят и окна кухонь. Объясним − чтобы добраться до квартиры, скажем, на пятом этаже, нужно войти в любой из трех подъездов, подняться на свой этаж и дальше по галерее добраться до нужной двери. Первоначально жильцов от посторонних глаз закрывали деревянные жалюзи, затем каждый стал решать проблему самостоятельно – кто-то поставил решетки, кто-то повесил плотные окна, кто-то установил роллеты.

Кстати, в первое время дом считался престижным. Во дворе даже был фонтан.