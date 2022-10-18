«Ограждая ребенка от мира, вы не даете ему взрослеть». Психолог и родители обсудили безопасность детей во дворе

Источник материала: realt.by

Когда можно отпускать ребенка на улицу одного? Как очертить границы самостоятельных прогулок? Что делать, если ребенок нарушил запрет? Чтобы обсудить эти вопросы, мы с психологом и несколькими мамами приехали в ЖК «Соколиный край» - квартал с дворами без машин и мягким покрытием для безопасных детских игр. Здесь мы расположились в беседке во дворе, достали термосы с чаем и начали разговор.

Участники нашей беседы: Андрей Шабанов – психолог, автор и тренер развивающих программ для детей и взрослых. Полина – мама шестилетней девочки, Наталья – мама 11-летнего сына и 18-летней дочери, Алена – мама шестерых детей.



Наталья с сыном Игнатом, Алена, Андрей, Полина с дочкой Стешей

«Ребенок может побежать за мячом – и не заметить машину» Андрей считает, что сейчас на улице более безопасно, чем в советское время, 90-е и 2000-е: - Во-первых, дети сами стали осторожнее, в их играх практически не проявляется агрессия, жестокость. Они реже дерутся, меньше рискуют. Во-вторых, практически любое происшествие получает огласку. Благодаря этому родители могут оценивать риски и ограждать ребенка от опасностей.

Конечно, угроз всё равно хватает. Обсуждая улицу, мамы начинают с темы автомобилей. - По моим наблюдениям, в 10-11 лет ребенок понимает, как нужно вести себя рядом с проезжей частью, когда можно двигаться, а когда нужно остановиться, - говорит Наталья. – До этого – куда мяч, туда и ребенок. Он может увлечься игрой и не заметить подъезжающей машины.





Алена дополняет своим опытом: - Мои дети не ходят с мобильными телефонами, так, на мой взгляд, безопаснее. Однажды я видела, как школьник в наушниках не посмотрел на светофор – и начал переходить дорогу на красный. Я еле докричалась до него. К счастью, тогда всё обошлось. Важен личный пример. Никогда нельзя вместе с ребенком идти на красный сигнал светофора. Вы покажете ему, что правилами можно пренебречь, - и он точно это запомнит.

Учитывая риски, современные жилые комплексы часто строят по принципу «двор без машин». Парковки выносятся за пределы жилой территории, а сами дворы наполняются зонами отдыха, детскими площадками и зеленью. Эту концепцию реализовали в ЖК «Соколиный край» , благодаря чему внутри двора дети и взрослые чувствуют себя в безопасности.

Нельзя запрещать ребенку бегать и прыгать во дворе, но можно снизить риски На детской площадке тоже есть свои опасности – например, качели. - Я боюсь и того, что дочка может упасть, и того, что она будет стоять рядом, а качели ее ударят. Поэтому во время катания контролирую ее всегда, не отвлекаясь, - делится Полина.





Ребенка нужно научить определенному алгоритму: упал с качелей – пригнул голову. Тогда сиденье пролетит выше и не ударит малыша. Иногда дети падают, играя с ровесниками во дворе. Им хочется бегать, прыгать, выплескивать свою энергию – и запрещать это нельзя. Но можно снизить риски. Во многих дворах застройщики застилают детские зоны мягким покрытием, которое помогает избежать травм.





Алена отмечает, что угрозы исходят и от окружающих. Во дворе могут быть пьяные или просто агрессивные люди. Она приучает своих детей всегда обходить неприятные компании, не оборачиваться в их сторону и никак не реагировать. Еще одна неочевидная угроза – слишком бдительные соседи. Кто-то из них может увидеть чужого ребенка в потенциально опасной ситуации, позвонить в школу или в милицию, а после этого родителей ждет куча последствий вплоть до постановки семьи на учет и постоянных проверок.

«В пять-шесть лет можно отпускать ребенка во двор с друзьями, но всё индивидуально» Согласно закону, дети до 16 лет в темное время суток (с 23.00 до 6.00) могут находиться на улице только вместе с родителями или другими совершеннолетними сопровождающими. В дневное время ограничений нет: говорится лишь о том, что в любом случае родители или опекуны обязаны создавать необходимые условия для полноценного развития и воспитания, ребенка, что включает в себя и постоянный контроль. К тому же за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность.





- Я не готова была отпускать младшего ребенка во двор до семи лет, - вспоминает Наталья. – Несмотря на то, что там не ездили машины, я волновалась. Потом поняла, что сын готов. Я поговорила с ним о безопасном поведении, словами очертила границы для прогулок, дала мобильный телефон – и отпустила во двор играть с друзьями. Был уговор: если он хочет пойти куда-то за пределы двора, он должен позвонить мне и предупредить об этом. Потом границы расширились, сын с друзьями начали ходить в парк. У них много активных и интересных игр, они бегают, прыгают, строят шалаши – всё как в нашем детстве. К концу первого класса мой сын стал сам ездить на метро. Мы несколько раз проехали по маршруту вместе, я увидела, что он справляется, – и отпустила.

К тому же семья Натальи поддерживает хорошие отношения с соседями. В некоторых ситуациях они могут положиться друг на друга, вовремя заметить подозрительного незнакомца, предупредить других родителей об опасности. Это очень выручает и создает на общей территории дружелюбную, доверительную атмосферу.

Полина тоже живет в закрытом дворе без машин, но пока свою шестилетнюю дочь одну не отпускает: - У нас есть другой опыт. Моему младшему брату девять лет, он с родителями живет в Полоцке. Этим летом мы приезжали в гости и отпускали детей на улицу вдвоем, смотрели за их играми на площадке из окна. Это была первая проба – и малыши справились!





Полина отмечает, что есть и практические трудности: например, ее дочери пока тяжело открывать двери. Наталья же вспоминает проблему многоэтажек: лифты зачастую не «чувствуют» вес ребенка и не едут.

Алена примерно с 10 лет отпускает детей в свой и соседний дворы. Они всегда ходят вместе – старшие берут за руки младших, контролируют их. С 12 лет начинают самостоятельно ездить на общественном транспорте. Алена часто чувствует тревогу, но всё равно отпускает детей, ведь им нужно ходить на учебу, на кружки и просто гулять.

Психолог считает, что нельзя дождаться конкретного возраста – и спокойно отпустить ребенка на улицу. Здесь все решается индивидуально. - С пяти-шести лет можно пробовать, оговаривая границы и напоминая о правилах безопасности. Отпускать «на полчаса» или говорить, во сколько он должен вернуться, не стоит, так как ребенок в таком возрасте еще не чувствует течения времени, - рекомендует Андрей. — Многое зависит от его характера: насколько он покладистый, насколько активный. Важно, чтобы во дворе были ровесники, иначе малышу одному будет просто скучно там гулять. Прислушивайтесь к своим чувствам: если вам тревожно, страшно, лучше пока отложить самостоятельные прогулки.





Специалист объясняет: у детей до семи лет не развита та часть мозга, которая отвечает за внутренний «тормоз». Они не могут долго усидеть на месте, не понимают, почему им запрещены те или иные действия. Поэтому с ними трудно договориться, но это нормально. Алена говорит, что доносить малышам информацию о правилах поведения на улице можно через сказки. Они увлекают детей, те внимательно слушают – и запоминают ключевые посылы.

«Запрещая ребенку пробовать новое, вы растите запуганного человека, которому ничего не интересно» Как справляться со своей тревожностью? Психолог рекомендует мысленно отделять свои чувства от реальных опасностей, всегда спрашивать себя, оправдано ли это волнение. Нельзя мешать ребенку развивать свою самостоятельность. Он должен изучать мир, получать собственный опыт, совершать ошибки. К тому же, дети хорошо считывают эмоции родителей. Если они видят, что вам постоянно тревожно, они тоже будут нервничать и бояться. - Ограждая ребенка от опасностей, вы отодвигаете его взросление и сепарацию. Постоянно запрещая ему пробовать новое и говоря о рисках, растите запуганного человека, которому ничего не интересно. Я рекомендую слушать друг друга, учитывать желания ребенка и искать компромиссы. Рассказывайте мотивирующие истории, делитесь положительными примерами, показывайте, что в мире много хорошего.





И, конечно, нужно уметь договариваться. Обсуждать, а что будет «если». Например: если ты уйдешь в соседний двор без разрешения, ты не будешь вечером смотреть мультфильмы. Запрет нарушается – и вы спокойно, без криков и упреков, выполняете договоренность. Это научит ребенка тому, что у его поступков есть последствия. - У нас был такой опыт. Ребенок вернулся позже, чем обещал, - и я на время лишила его самостоятельных прогулок. Мы неделю ходили в парк вдвоем, - делится Наталья. Алена дополняет: лишение чего-то необязательно должно вызвать у ребенка негатив. Например, она за определенные проступки запрещала сыну смотреть мультфильмы. Вместо этого он мог собирать пазлы, читать, брать развивающие игрушки.





«В любой ситуации вы должны быть на стороне своего ребенка» Полина считает, что со сменой поколений сменилось и отношение родителей к своим детям: - Сейчас, на мой взгляд, подход более осознанный. Ведь в советские годы и 90-е родители реже читали книги по воспитанию, чаще оглядывались на опыт своих мам и пап. К тому же старались казаться идеальными, причем не для детей, а для посторонних людей. Я подмечаю такие моменты и у себя: иногда кажется, что мнение чужого человека очень ценно, но ведь на самом деле важнее всего для меня мой собственный ребенок.





Андрей поделился важным правилом, которое помогает выстроить доверительные отношения с ребенком: - Что бы ни случилось, вы должны быть на его стороне и защищать его от посторонних. По возможности отключить эмоции стыда, действовать спокойно и рационально. Уже потом, дома, вы сможете поговорить и прояснить ситуацию, но в моменте конфликта нужно быть одной командой. Благодаря этому ребенок будет всегда вам доверять и с любой проблемой придет к родителям.

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