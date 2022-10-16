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Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

16.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем искать квартиры в Минске по самым популярным критериям белорусов. В этот раз на очереди двушки с хорошим ремонтом в домах не старше 2000-го года. В нашей базе мы нашли пять самых дешевых квартир по заданным параметрам и все они стоят до 65 тысяч долларов. Практические все они находятся в новостройках. Посмотрите, где располагаются квартиры и как они выглядят. 

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Улица Алтайская (Заводской район)

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Десятиэтажка на Алтайской, 206 была построена в 2015 году. Квартира находится на девятом этаже и занимает 57,6 квадратного метра, кухня - 9 м².

В квартире две отдельные жилые комнаты. Она готова к проживанию и продается с кухней и встроенным шкафом-купе. В двушке есть раздельный санузел и застекленная лоджия. На полу лежит линолеум, в ванной и санузле - плитка.

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

До станции метро "Могилевская" 10 минут на общественном транспорте.

Стоимость квартиры - 62 500 долларов

Улица Игоря Лученка (Октябрьский район) 

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Высотка на Игоря Лученка, 13 была построена в 2021 году. Квартира находится на втором этаже. Ее общая площадь - 38,5 м². Кухня в квартире совмещена с гостиной. 

В квартире при продаже остается вся мебель и встроенные шкафы. В евродвушке есть застекленная лоджия и совмещенный санузел с душем. На полу - ламинат и плитка. 

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

До станции метро "Ковальская слобода" около 20 минут пешком. В 2023 году недалеко от дома откроют еще одну станцию - "Аэродромная".

Стоимость двушки - 63 тысячи долларов.

Улица Связистов (Партизанский район)

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Квартира находится на шестом этаже девятиэтажки на Связистов, 9. Дом построили в 2010 году. Общая площадь квартиры - 58 м², кухня - 10.1 м².

Двушка продается с двумя раздельными комнатами. Новым владельцам останется бытовая техника. Квартира с раздельным санузлом и застекленной лоджией.

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

В пешей доступности находится большой лесопарк "Степянка". До 15 минут занимает поездка на автобусе до станций метро "Восток", "Московская" и "Тракторный завод".

Цена двушки - 63 500 долларов. Уместен торг. 

Улица Николы Теслы (Октябрьский район)

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Евродвушка располагается на седьмом этаже 15-этажного здания на Николы Теслы, 7. Дом был возведен в 2020 году. Общая площадь квартиры - 36,3 квадратного метра, кухня совмещенная со спальней - 10 м².

В квартире спальню совместили с кухней. Там установлена кровать-трансформер, которая прячется днем.  В двушке останется вся необходимая мебель и техника. В кухне есть фурнитура Blum, индукционная панель, духовой шкаф и вытяжка. Установлены фильтры для воды. В прихожей разместилась гардеробная. Пол в совмещенном санузле и на балконе с подогревом. 

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Ближайшая станция метро - "Ковальская слобода". 

Цена евродвушки59 900 долларов

Улицы Шамякина (Фрунзенский район)

 

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Квартира продается в девятиэтажном доме на первом этаже по адресу улица Шамякина, 7. Многоэтажка была построена в 2006 году. Общая площадь квартиры составляет 50,8 м², кухня - 8,9 м².

В квартире две отдельные комнаты. Во всех сделан хороший ремонт. В объявлении сказано, что в двушке остается мебель, но судя по фото, имеется ввиду кухонный гарнитур. 

В квартире раздельный санузел и есть застекленная лоджия. Помимо этого, на балконе есть погреб.

Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

Дом располагается у парка Дививелка. До станции метро "Каменная Горка" три остановки. 

Стоимость квартиры - 65 тысяч долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем искать квартиры в Минске по самым популярным критериям белорусов. В этот раз на очереди двушки с хорошим ремонтом в домах не старше 2000-го года. В нашей...
 
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