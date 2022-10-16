Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках

В квартире две отдельные комнаты. Во всех сделан хороший ремонт. В объявлении сказано, что в двушке остается мебель, но судя по фото, имеется ввиду кухонный гарнитур.

В квартире раздельный санузел и есть застекленная лоджия. Помимо этого, на балконе есть погреб.