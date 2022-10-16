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Как выглядят двушки в Минске до 65 тысяч долларов в домах не старше 20 лет. Есть и в новостройках
16.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем искать квартиры в Минске по самым популярным критериям белорусов. В этот раз на очереди двушки с хорошим ремонтом в домах не старше 2000-го года. В нашей базе мы нашли пять самых дешевых квартир по заданным параметрам и все они стоят до 65 тысяч долларов. Практические все они находятся в новостройках. Посмотрите, где располагаются квартиры и как они выглядят.
Десятиэтажка на Алтайской, 206 была построена в 2015 году. Квартира находится на девятом этаже и занимает 57,6 квадратного метра, кухня - 9 м².
До станции метро "Могилевская" 10 минут на общественном транспорте.
Стоимость
Высотка на Игоря Лученка, 13 была построена в 2021 году. Квартира находится на втором этаже. Ее общая площадь - 38,5 м². Кухня в квартире совмещена с гостиной.
До станции метро "Ковальская слобода" около 20 минут пешком. В 2023 году недалеко от дома откроют еще одну станцию - "Аэродромная".
Стоимость
Квартира находится на шестом этаже девятиэтажки на Связистов, 9. Дом построили в 2010 году. Общая площадь квартиры - 58 м², кухня - 10.1 м².
В пешей доступности находится большой лесопарк "Степянка". До 15 минут занимает поездка на автобусе до станций метро "Восток", "Московская" и "Тракторный завод".
Цена
Евродвушка располагается на седьмом этаже 15-этажного здания на Николы Теслы, 7. Дом был возведен в 2020 году. Общая площадь квартиры - 36,3 квадратного метра, кухня совмещенная со спальней - 10 м².
В квартире спальню совместили с кухней. Там установлена кровать-трансформер, которая прячется днем. В двушке останется вся необходимая мебель и техника. В кухне есть фурнитура Blum, индукционная панель, духовой шкаф и вытяжка. Установлены фильтры для воды. В прихожей разместилась гардеробная. Пол в совмещенном санузле и на балконе с подогревом.
Ближайшая станция метро - "Ковальская слобода".
Цена
Квартира продается в девятиэтажном доме на первом этаже по адресу улица Шамякина, 7. Многоэтажка была построена в 2006 году. Общая площадь квартиры составляет 50,8 м², кухня - 8,9 м².
Дом располагается у парка Дививелка. До станции метро "Каменная Горка" три остановки.
Стоимость
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Продолжаем искать квартиры в Минске по самым популярным критериям белорусов. В этот раз на очереди двушки с хорошим ремонтом в домах не старше 2000-го года. В нашей...
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